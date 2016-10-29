Маленькое чудо святого Савватия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 129 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:46 by

Эта история произошла всего пару лет назад с моей подругой. Назовём её Катей. Так вот, Катя из тех людей, которые предпочитают проверять всё на личном опыте. Не скажу, что девушка сильно религиозная, скорее ищущая свою религию, так как общалась и с неоязычниками, и с баптистами, захаживала на католические и православные службы. И вот, однажды услышала от кого-то Катя одну городскую легенду про местного тверского преподобного Савватия, жившего в этих краях ещё в 15-м веке и основавшего недалеко от города пустынь. Пустынь эту сейчас так и называют - Савватьевской. Легенда же была проста и незатейлива: тому, кто пешком придёт помолиться к святому в пустынь, Савватий обязательно поможет без проблем добраться до города обратно.У Кати на тот момент были какие-то трудности в личной жизни, и она решила, а чего бы и не попробовать сходить помолиться святому? Да заодно любопытства ради и проверить, врёт легенда или нет. Примерное расстояние от Твери до Савватьевской Пустыни составляет около 15 км, на дворе зима. Но Катя решительно настроилась, вышла пораньше, захватив перекусить с собой, и отправилась в дорогу. Добираться пришлось в целом больше 4-х часов вдоль трассы, практически нечищеной от снега. Подвезти девушку никто не предлагал, хотя вряд ли Катя согласилась бы - не для того она решилась на пешую прогулку.Наконец, добравшись до места, она передохнула, сходила в храм, перекусила в трапезной. Потом отправилась к источнику святого Савватия, где и решила в тишине помолиться о своих проблемах. На всё у неё ушёл примерно час, время перевалило за три часа дня, пора было отправляться домой.Вышла Катя на трассу и пошла уже знакомой дорогой. Не проходит и пяти минут, как рядом притормаживает машина, оттуда выглядывают два парня, спрашивают, не подбросить ли куда. Катя, как водится, засомневалась, тем более что вообще не имела привычку садиться в машины к незнакомым людям, да ещё и мужеского пола. Однако тут она вспомнила про легенду, азарт вернулся, и девушка уселась на заднее сидение. В дороге скучно не было, ребята оказались весёлыми и разговорчивыми. Один из них и поинтересовался, откуда посреди зимней трассы взялась приличная девушка, неужели не было возможности добираться в город на автобусе. Катя, смеха ради, рассказала всё как было - что решила проверить правдивость легенды, потому, собственно, и села к ним в машину. Парни смеялись над ней всю дорогу, называя рискованной и сумасшедшей. Да Катя и сама не отставала, хохотала над собой же от души.Когда же добрались до города, то парни стали выяснять в какой район нужно Кате, и на какой остановке её удобней будет высадить. Оказалось, что им по пути, отчего посмеялись по этому поводу ещё раз. Когда же выяснилось, что им нужно не только на одну и ту же улицу, но и в один и тот же дом, то все как-то даже растерялись и не могли поверить в такое совпадение. В итоге, когда приехали, то оказалось, что парни ехали к сестре одного из них, забрать какие-то вещи. Сестра же действительно жила в одном доме с Катей, но только в соседнем подъезде. Следующие полчаса прошли в попытке осмыслить подобное совпадение, так как понятно, что история впечатлила всех участников. Катя же и теперь любит вспоминать про своё приключение, сама удивляясь тому, что с ней произошло.

Ключевые слова: Святые чудеса святых дорога авторская история

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