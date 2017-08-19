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Истории из жизни

Военная часть

С момента, как я слышал последнюю историю о той работе, прошло много времени. Наверно, лет 6-8. Родители не любят её вспоминать.
По большей части, всё, что мне известно, рассказала мать. Что-то сама вспомнила, что-то другие говорили. В рассказе буду публиковать разные фото и зарисовки с места происшествия, так как история реальная.

Мои родители учились тогда в местной сельхозакадемии. Были уже знакомы с друг другом, учились на последних курсах. Не знаю, как мать нашла то место работы - похоже, наткнулась на объявление в институте.

Работа напоминала обязанности посменного сторожа. Помимо матери там трудились ещё три человека.

|Рис 1. Скриншот тех мест image

Цифрами отмечены: 1 - та самая "военная часть" (не знаю, существует ли она по сей день); 2 - общежитие (сейчас заброшено); 3 - учебные корпуса ( закрыты с 2013 года).

Изначально часть была выделена под военную кафедру. Не знаю, чем там занимались, да и неинтересно это.
Мать должна была приходить на работу вечером или сменять другого дежурного, и заниматься сторожевыми делами - делать обходы, идти на шум и прочее.

Рис 2. Комната сторожа (схематично начерченная) image

В комнате имелись диван, шкаф и стол со стулом. Было всего два выхода, а так же окна для контроля за въездом т\с.
Не знаю, как скоро начались странные события, но первым ярким примером стал инцидент с лестницей и лампочками.

Рис 3. Та самая вышка с указанием лестниц, входов и светильников.

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Была в этой части сторожевая вышка, со всеми выходами и прочими деталями. Свет был только на двух этажах и всегда включался там на ночь.

Обходя первый этаж, мать услышала, что кто-то бежит с крыши, громко хлопнув дверью, причем бежит вниз, то есть прямиком к ней. Неизвестный мчался так быстро, что мать успела только повернуться, как дверь на вышку открылась "с пинка". На самой вышке не было света. Кто-то неведомый явно видел мать и боялся подойти к ней. Позже дверь обратно захлопнулась и ЭТО устремилось наверх с диким грохотом.

Мать решила рассказать о необычном случае своей сменщице. Та же в ответ поведала историю о том, что ночью, зайдя в туалет, она увидела в одной из кабинок повешенного мужчину.

Стало ясно, что место непростое. Но зарплата нужна, так что придется ходить туда, чтобы её увидеть. Мать часто дежурила в ночь, это нагнетало страх. Вы согласились бы сидеть в каморке до утра и ждать смены?

Там по-прежнему было что-то. Но только теперь ОНО ожидало в темноте, во время сна.

Ранее я изобразил каморку. Сторожа спали на диване, в шкаф можно было сложить вещи, а за столом заполнять бумаги.
Когда выключаешь свет и ложишься на диван в надежде поспать, не ожидаешь чего-то жуткого.

Матери снилось часто, что она встает, подходит к окну и видит странное небо. Фиолетовое. Напротив части стоит черная карета, окутанная туманом. Лошади и кучер ожидают кого-то.

Или виделось, что уже утро. Сменщица стучится, а мать проспала. А когда она открывала дверь, снаружи никого не было. К ней "заходил" туман. Но позже мама начинала осознавать, что спит. Она понимала, что не может видеть, так как на ощупь у нее закрыты глаза. В первое время начиналась паника. При попытке проснуться что-то мешало, "впихивая" обратно в сон.

Когда же она просыпалась, в помещении чувствовался запах серы. С какого-то момента мать решила не выключать свет. Но тогда обратила внимание на шкаф в углу. Когда выключала свет, там что-то "жужжало". По описанию, этот звук был похож на гудение пчелиного улья. При осмотре там ничего подобного не находили.

Чтобы избавиться от этого звука, шкаф нужно было закрыть, замотав ручки ремнем или веревкой. И не дай бог он откроется! Ночью не заснёшь.Просыпаться там, по словам матери, было тяжело. Как будто всю ночь разгружала вагоны. Приходя домой, мать всегда укладывалась спать на какое-то время.

Так же в части водилось что-то вроде полтергейста. Иногда ночью было слышно, как в кассах двигались парты или кто-то ходил наверху.

Спустя время мать решила провести мини-расследование и расспросить командира об нехорошем месте. По его словам, ранее там находилась танцевальная площадка, а до этого - просто болотистая местность. И ничего более.

Спустя год мать уволилась. Потом общежитие закрыли, родители и я переехали в город, больше туда не ездили.

P.S. На каких-то моментах мне самому становилось страшно. Аж в дрожь бросало. Но я дописал эту историю. Пусть теперь и вы узнаете об этом странном месте.

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 23:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:29 by MIMVAVПросмотров: 394Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: военная часть полтергейст страшный сон сторож авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2858|-1)
Публикаций: 1 748
Комментариев: 11 141
Сон необычный....кучер и чёрная карета, затем этот издевательский хохот, шаги, и далее можно предположить, что ОНО убегает на улицу, садится в карету из сна, кучер делает взмах плёткой, часы бьют ровно полночь....и всё! Позади страх, необъяснимое чувство тревоги и твёрдое желание покинуть злополучное место работы. Изумительно!!! ) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 01:26
+1
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Комментариев: 387
А я слабо, что поняла. Чертежи мне ни о чём не сказали, жути не нагнали, и мурашки не бегали. Как то я видимо не прониклась этим зловещим местом.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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