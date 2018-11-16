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Истории из жизни

Старец с белой бородой

Мамин отец, дед мой, имел крутой нрав. Можно сказать, деспот семейный был. Жену бил, сына лупасил, дочек, правда, не трогал, но морально унижал. А еще страшно ругался. Так матерился, что, как говорила бабуня, аж "земле важко" было. И безрадостное сиротское детство все-таки не должно быть оправданием.

Работал дед Пантелей на водокачке. Тяжкий это труд и монотонный. На единственном в селе бездонном пресном колодезе было установлено огромное колесо, и лошадь натужно ходила по кругу, качая воду из глубины. Несчастное бессловесное животное было жаль до слез каждому, кто имел сердце. Ходьба по кругу заморочивала, сбивала с толку, сводила с ума. Но что поделаешь, такая страшная доля выпала конячке... Да еще и человек рядом злой. Погоняет, стегает, кричит и матерится. Однажды Мулла (так звали коня) сорвался и в ответ на удары так лягнул хозяина, что тот упал, залившись кровью от выбитых зубов.

Особенно трудна была эта работа зимой, в морозы и гололед, когда пронизывающий ветер довершал изнеможение погонщика и лошади их замерзанием. И тогда же, зимой 57-го года, случилось это с моим дедом.

Выла метель уже вторые сутки, стоял невероятный холод, от которого скрючивало пальцы и отбирало речь. Но вода нужна в любую погоду, запасы исчерпались, ближе к обеду потянутся люди с телегами, на которых громоздятся бидоны, ведра, кадки. Старый же Мулла дрожал и отказывался идти по своему адскому кругу. Метель залепляла рот Пантелею, но он все равно крыл матом бедного коня и нещадно хлестал батогом. Вокруг не было видно ни души, ни одна тень не проявлялась в поле. Пантелей и подталкивал Муллу, и тянул с ним его тягло, падал, поскальзываясь на обледенелостях - ничего не помогало, конь стоял, хрипел и не двигался с места.

Грязно матерясь, Пантелей уже плакал от досады и вдруг услышал голос: "Зачем так ругаешься, человече? Придержи язык свой. И зачем коня мучаешь?"

Дед мой отер глаза и увидел перед собой старца с белой бородой и в длинном плаще с капюшоном. Он стоял перед Пантелеем, и, казалось, его не касается метель. Старец укоризненно покачивал головой, но глаза излучали добро (так потом дед многократно и повторял: "Его глаза излучали добро"). Опираясь на высокую палку, подошел он к коню, ласково положил руку ему на спину, и... конь легко двинулся, послушно зашагал, гремя упряжью.

Старец повернулся к Пантелею и внимательно посмотрел ему в глаза. Тот же, потеряв дар речи, тоже во все глаза глядел на незнакомого странника, который взялся словно из ниоткуда. И вдруг мой дед в одно мгновение ослеп. Он руками пытался ухватиться за воздух, а совсем рядом топал, скрипя упряжью, Мулла...

Время исчезло. Сколько его прошло - минута или час - Пантелей не понял, но постепенно к нему стал возвращаться белый свет, а внутри колотилось, как бешеное, сердце. Приходя в себя, понял дед мой, что он не может говорить, - рот открывался, а язык не слушался. Вдали, сквозь пелену снега, показалась телега с седоком. Когда тот подъехал и что-то спросил, Пантелей в ответ только мычал и махал рукой.

Отработав положенное время, распряг Муллу и побрел домой. А дома, не обращая внимания на детей и жену, молча подошел к иконам в углу, постоял и вдруг перекрестился. Жена Надежда замерла - Пантелей в Бога не верил.

Речь вернулась к деду к утру. И, хоть не стал он истово верующим, но богохульствовать перестал и перестал материться. После того случая самым ругательным у него было слово "негодяй". Я деда Пантелея помню хорошо, и я никогда не слышала, чтобы он ругался.

Он умер, когда я была в 6-ом классе. Удивительно, но день своего ухода он знал: "Отпраздновать вам не помешаю. А после праздников ("октябрьских") помру". Видимо, глаза святого многое сказали тогда студеной зимой в степи, у колодезя с водой.

Автор - Средняя школа.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:04
Вчера, 16:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 283Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Дед деспот работа водокачка конь старец слепота немота смерть

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:33
+3
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Публикаций: 11
Комментариев: 293
Плюс. Интересно. Я почему то подумала, может это языческий какой-нибудь ведун, который после смерти людям является, жизни учит.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: marzzz
Вчера, 21:28
+10
Группа: Комментаторы
Репутация: (507|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 656
Седовласый старец , возможно, кто-то из святых. Иногда снизоходят до людей. И исключительно с целью спасти. К моей дальней родне такой явился, чтобы спасти физически. Здесь сквернослову нужно было о душе подумать. Чудеса случаются.
Как бывшей "лошаднице" безумно жалко лошадь. Блогороднейшие существа. Тех трудяг, кому суждено вот так физически рвать жилы, жальче втройне. Невольно подумалось, какие у нас счастливые домашние коты и собаки! Мы их только что под хвост не целуем! А такие вот рабочие лошади - как "негры на плантации" в мире животных.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Talisha
Сегодня, 06:13
+1
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Репутация: (1553|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 667
Пожалел деда старец, помог, не только лошадке, но и ему. Не пропащая ведь душа, а заблудшая только. Да и бабушка молилась, просила за него.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Стаська
Сегодня, 10:39
+2
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Тяжело мне было читать про лошадь...
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#5 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:58
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Публикаций: 16
Комментариев: 602
Цитата: Стаська
Тяжело мне было читать про лошадь...

Согласна. Я даже когда на лошадке каталась, что мне жалко было животинку - я отнюдь не мелкая дама, все переживала, что ей тяжело будет))))
Хорошая история, образумил старец деда
Зарегистрирован: 27.10.2015
  
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:14
+1
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Публикаций: 45
Комментариев: 774
По моему разумению, это был Николай Чудотворец. Те, кому оня являлся, таким его и описывают: старец с бородой и добрыми глазами. История замечательная о спасении животины и человека.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:10
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Сильная история. Как же это замечательно, что Старец проучил столь черствого и бездушного человека! Спасибо за стори,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:30
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Публикаций: 2
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Собирали бы снег , да топили бы... вот и вода была бы... бедная лошадка и дедушка!
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
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