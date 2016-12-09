Сказ о йети и глупом охотнике

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:04

Jander Просмотров: 1 362 Комментарии: 17 +27 Вчера, 16:04 by

Доброго времени суток, уважаемые товарищи! Выношу на ваш суд очередную историю из своей жизни.Как я уже говорил, в силу своего характера и мировоззрения я мало верю во всякие НЛО, призраков, чупакабр и прочую чертовщину. Точнее, наверное, сказать, что верю, но в большинстве случаев необъяснимое и невероятное, - скорее всего, плод воображения очевидца или стечение вполне себе прозаичных обстоятельств. Являясь потомком древнего кочевого народа, отдаю себе отчет, что в силу исторических, географических и культурных факторов вера в необычное и необъяснимое с точки зрения среднестатистического обывателя у нас довольна сильна.Так, например, современный и успешный бизнесмен или иной деятель у нас может на полном серьезе обращаться к шаманам для привлечения удачи или отвода конкурентов, делать ежедневные подношения духам-покровителям и носить обереги в виде клыков, когтей диких зверей. А купленную в салоне навороченную современную машину надо первым делом отвести в храм освятить и поехать к шаману, чтобы тот поставил мощную магическую защиту.Насколько это действенно, спорить не берусь, во избежание возможности быть закиданным тапками и тухлыми помидорами. Понятно лишь одно, что даже в современных реалиях мы живем настолько близко к природе именно в том первозданном виде, в каком это задумано изначально, цивилизованность - (не в обиду будет сказано моим землякам) не более, чем легкий флер. Благодаря относительной географической недоступности традиционный уклад жизни, язык и верования практически остались неизменными, какими были 100, 200, 500 лет назад… Своя определенная прелесть в этом, конечно, имеется… Ну это я отвлекся.Будучи заядлым охотником и рыбаком, собрался я однажды на очередную вылазку, на природу вместе с товарищем. Ехать надо было в места глухие, где лучшим средством передвижения были ноги… Техника, даже самая навороченная, туда просто не доберется ввиду отсутствия дорог. Машины оставлялись в ближайшем поселке, бралось самое необходимое, и на лошадях уходили в горы. Поход до стана занимал ни много ни мало, а сутки. Кто знает - тот поймет. Поехал я в тот кон туда впервые. Взяли в качестве проводника моего дальнего родственника, мужичка лет 55-60, который, несмотря на свой возраст, давал 100 вперед нам, молодым спортивным людям. Угнаться за ним в тайге по пересеченной местности было нереально, не отстать – сложно.Добравшись до стана, переночевав, на следующий день решили разделиться на 2 маршрута. Как объяснял родственник, да и было понятно, что заблудиться и потеряться в этих местах невозможно. Не буду утомлять вас сложным описанием того, что, где находится, какая гора за какой ложбинкой. Скажу просто - я заблудился. Пошел один, самоуверенно решив, что я не новичок, да и, честно, негде там было блуждать. Но у меня получилось. Ружье, патроны, нож, спички, веревка и рюкзак. Нехитрый такой набор принято (по крайней мере, у нас) носить с собой, когда идешь за зверем. Честно скажу, паники не было. Думаю, ничего страшного, не пропаду. А пока светло, надо выходить обратно.Пока ходил, вышел на прогалину, лужайка небольшая. По моим прикидкам, прошел я за все время немного, далеко отойти от стана не должен, надо, думаю, передохнуть, покурить, подкрепиться (в кармане всегда таскаю конфеты или сахарок, очень помогает, когда силы на исходе). Выкурил сигарету, выпил пару глотков из фляжки, грызу сахарок… Думаю, куда идти.Для несведущих поясню: заблудиться в лесу - это одно, в тайге, учитывая ландшафт местности и буйную растительность, заблудиться, думаю, намного проще. Ты даже сам не поймешь, что уже сбился с пути. Думаешь: «Вон за тем пригорком будет ложбина, а тут правее - стан…» На практике эти самые ложбинки и пригорки, как две капли воды, похожи друг на друга, так люди и теряются… Начинают паниковать… А надо просто хорошенько подумать, включить наблюдательность - называйте это, как хотите, но я всегда полагаюсь в таких случаях на свое чутье. Прислушаться к себе, но ни в коем случае не паниковать.На крайний случай, что мне мешает переночевать в лесу? Самое необходимое у меня есть. А завтра можно и дальше поискать выход. Ночью лучше по тайге не шарахаться. Причины вполне прозаичные. Несмотря на ясную ночь, в лесу нифига не видно. От слова совсем. Покалечиться и повредить себе что-нибудь - как два пальца об асфальт, а это уже финиш. Так я думал. Далее произошло то, что я сейчас, сидя в уютном кресле и попивая кофе, никак не могу понять.Представьте себе, что тебя резко накрывает большим белым покрывалом, когда ты стоишь и думаешь свои мысли. (Почему белым - не спрашивайте, ощущения были такими). Никак тебя при этом не предупреждая. Ощущения, что за тобой наблюдают… Пристально… С явным неодобрением. Прямо буравят тебя насквозь. Мерзкое ощущение. Даже птицы смолкли. Наступила ватная тишина. Поясню, что лес никогда не молчит… Там жизнь бьет ключом, и днем, и ночью. Птицы поют, мелочь всякая по своим лесным делам шуршит, ручей где-то журчит… А тут… Сказать, что я испугался, наверное, будет неверно. Стало неуютно, что ли. Как будто незваный гость пожаловал. Источника опасности как такого я не чувствовал. Но что-то подсказывало мне уходить.Начинаю оглядываться и вижу на расстоянии в метрах 100, в зарослях, силуэт человека. Ой, мама дорогая!!! Человека ли? Существо стояло пригнувшись и как будто бы выглядывало из-за дерева. Навскидку прикинул, что оно там (существо) очень высокое, если выпрямится. Метра 2,5 точно. Мускулистое и поджарое тело было покрыто серой свалявшейся шерстью… От ужаса даже очки запотели… А я что? Беру себя в руки (по крайней мере, пытаюсь), и в голове проскальзывает шальная мысль: "А не лупануть ли мне из своей мосинки по этой твари? Не убить, а спугнуть. Нефиг меня тут пугать". А то, что оно встало в позу и прогоняет меня, пугая, я понял сразу.Потянулся к курку, чтобы взвести оружие, и почти физически почувствовал уже волну ужаса, которую на меня направляло это существо. Руки задрожали, и в животе мерзко зашевелились внутренности. Стало уже жутко. Как я не грохнулся в обморок, до сих пор не понимаю. «Не смей! Это будет твоей ошибкой… последней в жизни!» - как бы подсказал мне внутренний голос… Мысленно прошу прощения. Не знаю у кого, но прошу меня отпустить. И тут существо спряталось за деревом. Рядом, треща валежником, появился следующий силуэт, и тут мои нервы не выдержали. Разворачиваюсь и ухожу в лес, в противоположную сторону от этих существ. Что я тогда пережил, я думаю, все понимают. Я уходил в лес, лишь бы подальше от них. Они шли за мной, периодически появляясь то спереди (я сворачивал), то справа, то слева. Вы поняли? Так загонщики загоняют зверя на стрелков. Мысль эта где-то на краю сознания болталась у меня в голове. Не сказать, что я был удивлен. Я просто не мог мыслить простыми категориями. Можно сказать, что я смирился. Мысль принять бой (я же вооружен) приводила меня в ужас, думаю, выгонят меня куда-нибудь - а там глянем. Принять драку всегда успею, думал я. Патроны в магазине. Оружие взвел. Нож на привычном месте, на ремне у правого бедра. Эти мысли мало успокаивали.От бешеной гонки и продирания по пересеченной местности (приходилось идти в холмики, горы, были спуски) я стал уставать. Хотя и старался не сильно торопиться, держать темп, чтобы не выдохнуться раньше времени. Но эта скачка утомила меня. Знающие люди поймут. Идти в гору очень сложно. Порой пройти 100 метров бывает серьезной задачей, а тут тебя гонят. Стоило остановиться, чтобы сделать пару глотков, чтобы просушить горло, сзади слышится треск. Хотя они не приближаются. Держат дистанцию, зараза! Не скажу, сколько я в таком форсажном режиме отмахал. Думаю, немало, но врать не буду.Стало смеркаться. Все, думаю, приплыли! Остановился и понял, что я нахожусь в том месте, где с утра разбивались на две группы. От того места до стана метров 500, не больше. Вот и речка слева… Справа шишка горы, которую я запомнил еще с утра. Солнце еще не зашло, а я вышел уже к стану. Существа отвязались от меня. Из незримого их присутствия не осталось и следа. На стане меня ждали мои товарищи. Ждали меня с минуты на минуту. Им даже в голову не пришло, что я могу заблудиться. Удача сегодня была на их стороне. Взяли двух косуль и пришли к стану. Варили нехитрую охотничью похлебку и ждали меня. А я что. Страху натерпелся да физкультурой позанимался при полной выкладке! Прожив на стане еще следующий день, отохотившись (довольно удачно), отбыли восвояси.Рассказ этот мой воспринимается, как обычная охотничья байка. Типа «Сказ о том, как йети охотника гнали». Охоту охотиться мне этот случай не отбил. Лишний раз понял, что к природе надо относиться с уважением, попросту не нарушать покой их обитателей. И помни: ты гость!!! Не безобразничай и принимай то, что дает тебе природа, как дары: с уважением и почтением.У меня пока все. Есть еще истории у меня в копилке, если хотите, буду выкладывать по мере появления свободного времени. Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Охота лес страх существо силуэт ужас авторская история

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