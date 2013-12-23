Немного крипоты про ночные смены на вечер

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02

Мертвая Тишина Просмотров: 270 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 17:02 by

Так повелось, что пара камер нашей фирмы находятся возле пустыря, и одна выходит на дерево, за забором. Туда Юля и приходит.Первые мои смены выдались на середину зимы, никто не предупреждал меня о том, что может произойти, но однажды одна из камер показала, что под дерево пришла девушка - она приковала все мое внимание, потому что начала диалог с плакучей ивой.Ее приход падал где-то на 19-20 часов, иногда у нее был строгий график приходить каждые два-три дня, он периодически менялся, когда-то не приходила больше месяца (по словам сменщиков). Юля ведет очень живой и активный диалог с кем-то невидимым нашему глазу, слушает собеседника, отвечает, иногда смеется, летом может даже сесть под деревом. Ее разговор длится 50 минут ровно, и это, как ни удивительно, главная странность. Не знаю, может, она заводит будильник или считает минуты, но каждый раз она приходит ровно на 50 минут.Шесть лет назад ее сестру переехал влюбленный ревнивец под предлогом "Не доставайся же ты никому!", Опель зажал девушку между бетонным забором и собой, скончалась на месте, скорая уже забирала труп. Плакучая ива стала для Юли неким новым "домом" для ее сестры. Местные говорят, что в остальном девушка абсолютно нормальная, учительница младших классов. К слову, Юля не приходит уже больше полугода, а я иногда ловлю себя на мысли, что слишком часто смотрю на иву, может, подсознательно ожидаю там что-то увидеть? Кого-то весьма скучающего.Обычно на объекте после конца рабочего дня на ночь оставалось два человека - охранник и диспетчер. Скажу честно, я не знаю, чем он занимается, да, даже за несколько лет не узнал, тем более, сейчас диспетчер работает в другом корпусе, он находится на пару районов глубже в городские дебри.Кабинет диспетчера находился в самом конце коридора, там работал некий Виталик. Так как у него смена дольше (48 часов), то ему полагается спать на рабочем месте. В одно прекрасное утро один из охранников заметил, что Виталик слишком долго не выходит из своей каморки, даже на утренние процедуры в санузел и на ночной дожор не выходил. Проверил - спит, как убитый. В первую секунду, говорит, так и подумал, а потом все же решил проверить пульс.В общем, забрали тело, а диспетчерскую уже как-то не особо народ хотел занимать, даже под предлогом личного кабинета, посему соорудили из нее каморку для всяких архивных бумаг и прочего хлама. Но датчики движения-то остались. Ближе к утру, бывает, начинают мигать, или ночью, или поздно вечером включается сигнализация. Кто-то клялся, что слышал, как там что-то падает или катится по полу, короче, не очень приятная комната. Позже появилась у охраны даже традиция спрашивать: "Ну как Витя, не шумел сегодня?", если не шумел - значит, сегодня будет. Сегодня, кстати, датчик движения уже отморгал, ну хотя бы без сигналки.Пес по кличке Гайдар, как и Юля, порой может придерживаться строгого графика, но все чаще его нарушает, в силу своего преклонного возраста или обстоятельств - неизвестно. Когда-то здесь была абсолютно другая фирма, даже не фирма, какая-то лаборатория. Вечером хозяйка отпускала Гайдара на улицу, он бежал через два двора и садился у ворот ждать хозяина. После они вместе возвращались домой. Хозяина не стало, а привычка осталась. По словам "старожилов", собакен раньше приходил исправно пять дней в неделю, но сейчас его либо не отпускают, либо он уже теряет надежду. Сейчас он грустно бредет вдоль забора и садится перед воротами. Спустя пятнадцать минут ожидания ложится под ель у входа, на травку. И ждет. Ждет, заглядывая в лицо каждому сотруднику фирмы с надеждой увидеть знакомые черты лица. В определенный момент он бодро подскакивает и вприпрыжку убегает, так же, как когда-то при живом хозяине. Только хозяина уже нет, а привычка - она никуда не делась...Почему-то мне кажется, под этой елью хозяин его когда-нибудь и заберет, и, учитывая, как чахнет старичок, - очень скоро они будут вместе.

Ключевые слова: Сестра охранник собака авторская история

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