Экзорцизм по-исламски

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:06

Nik_dk Просмотров: 670 Комментарии: 9 +9 Вчера, 17:06 by

Сегодня решила рассказать мамин рассказ из ее детства. В детстве было очень страшно слушать этот рассказ, но мы с сестренкой все время просили рассказать. Моя мама - та еще сказочница-рассказочница. Раньше думала, что все было в реальности, а сейчас часть меня говорит, что все это правда, а другая - смеется над сказкой. Было это в реальности или нет, я не знаю.Когда это произошло, было маме около 8 лет. В ее ауле жили все бедно, одним словом, все выживали, но была одна богатая семья. Отец семейства был председателем чего-то, жена являлась счетоводом, и была у них единственная лапочка-дочка. Ей было около 18 лет, когда все произошло. Девушка была известна в ауле своей красотой, а женихи в очередь выстраивались, чтобы получить ее руку и сердце. Она как раз окончила школу и собиралась поступать в Москву. Но что-то пошло не так. Никто не понял, почему девушка вдруг ни с того ни с сего сошла с ума. Вначале девушка раздевалась в общественных местах, потом набрасывалась на людей. В конце концов, девушка перестала узнавать родных, перестала вовсе носить одежду, убегала из дома, стала бешеной и дикой, даже перестала говорить, а все время мычала и кричала.Однажды она убежала из дома и поселилась возле реки. Если видела человека, убегала или же старалась отбиться, чтобы ее не смогли поймать. Через три дня отец собрал бравых 10 джигитов с аула и просил их привести ее домой. Несколько часов понадобилось парням, чтобы ее поймать. В аул ее вели закованную в цепях с пеной у рта. Ее привязали возле дуба, пока аксакалы аула совещались, что же делать с нею. На совещании решили, что в нее вселился демон и его надо изгнать. Срочно отправили одного джигита в соседний аул, чтобы он привел старейшего мудреца. Мудрец, приехав к вечеру, согласился с остальными и приказал построить юрту из самого чистого войлока. Пока мужчины аула возводили юрту, то женщины усиленно стирали войлок. Когда юрта была готова, аксакалы во главе с мудрецом совершили омовение, надели чистую одежду и вошли в юрту. Мудрец попросил всех, что бы ни случилось, не заходить в юрту, не мешать, не говорить и не совершать ничего грешного. Весь аул собрался посмотреть на это зрелище, в том числе и дети, среди которых была и моя мама. Девушку в цепях вели те самые бравые десять парней. Она сильно отбрыкивалась и кричала.Мама говорила, что в юрте было слышно, как читали Коран аксакалы и крики девушки, а сама юрта ходила ходуном. Это длилось около получаса. Потом стало тихо, только тихие голоса аксакалов нарушали тишину. Вдруг из юрты выбежала собака с кроваво-красной шерстью и шестью большими набухшими сосками. Все, кто увидел ее, вскричали, а собака убежала куда-то. Ее не нашли потом. Ну а девушка после этого случая перестала говорить и стала тихой и замкнутой. Через год ее увезли в психиатрическую больницу, а родители вслед уехали в столицу, и мама не знает, что же дальше случилось с ними.Автор: Safiyapcy.

Ключевые слова: Девушка аул экзорцизм страх

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