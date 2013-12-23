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Истории из жизни

Экзорцизм по-исламски

Сегодня решила рассказать мамин рассказ из ее детства. В детстве было очень страшно слушать этот рассказ, но мы с сестренкой все время просили рассказать. Моя мама - та еще сказочница-рассказочница. Раньше думала, что все было в реальности, а сейчас часть меня говорит, что все это правда, а другая - смеется над сказкой. Было это в реальности или нет, я не знаю.

Когда это произошло, было маме около 8 лет. В ее ауле жили все бедно, одним словом, все выживали, но была одна богатая семья. Отец семейства был председателем чего-то, жена являлась счетоводом, и была у них единственная лапочка-дочка. Ей было около 18 лет, когда все произошло. Девушка была известна в ауле своей красотой, а женихи в очередь выстраивались, чтобы получить ее руку и сердце. Она как раз окончила школу и собиралась поступать в Москву. Но что-то пошло не так. Никто не понял, почему девушка вдруг ни с того ни с сего сошла с ума. Вначале девушка раздевалась в общественных местах, потом набрасывалась на людей. В конце концов, девушка перестала узнавать родных, перестала вовсе носить одежду, убегала из дома, стала бешеной и дикой, даже перестала говорить, а все время мычала и кричала.

Однажды она убежала из дома и поселилась возле реки. Если видела человека, убегала или же старалась отбиться, чтобы ее не смогли поймать. Через три дня отец собрал бравых 10 джигитов с аула и просил их привести ее домой. Несколько часов понадобилось парням, чтобы ее поймать. В аул ее вели закованную в цепях с пеной у рта. Ее привязали возле дуба, пока аксакалы аула совещались, что же делать с нею. На совещании решили, что в нее вселился демон и его надо изгнать. Срочно отправили одного джигита в соседний аул, чтобы он привел старейшего мудреца. Мудрец, приехав к вечеру, согласился с остальными и приказал построить юрту из самого чистого войлока. Пока мужчины аула возводили юрту, то женщины усиленно стирали войлок. Когда юрта была готова, аксакалы во главе с мудрецом совершили омовение, надели чистую одежду и вошли в юрту. Мудрец попросил всех, что бы ни случилось, не заходить в юрту, не мешать, не говорить и не совершать ничего грешного. Весь аул собрался посмотреть на это зрелище, в том числе и дети, среди которых была и моя мама. Девушку в цепях вели те самые бравые десять парней. Она сильно отбрыкивалась и кричала.

Мама говорила, что в юрте было слышно, как читали Коран аксакалы и крики девушки, а сама юрта ходила ходуном. Это длилось около получаса. Потом стало тихо, только тихие голоса аксакалов нарушали тишину. Вдруг из юрты выбежала собака с кроваво-красной шерстью и шестью большими набухшими сосками. Все, кто увидел ее, вскричали, а собака убежала куда-то. Ее не нашли потом. Ну а девушка после этого случая перестала говорить и стала тихой и замкнутой. Через год ее увезли в психиатрическую больницу, а родители вслед уехали в столицу, и мама не знает, что же дальше случилось с ними.

Автор: Safiyapcy.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:06
Вчера, 17:06 by Nik_dkПросмотров: 670Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Девушка аул экзорцизм страх

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:49
+2
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Комментариев: 4 704
Всё же была больна, к сожалению
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Бозкурт
Вчера, 18:55
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 472
"Моя мама та ещё сказочница-рассказочница...."

Эт мы уже поняли))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#3 написал: Sniff
Вчера, 19:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 568
А почему один аул адски богатый, с домами из шести комнат, крупными деньгами, и пр., а другой, по соседству, бедный и нищий?

Во внезапной болезни нет ничего невероятного, но собака кроваво- красная... Может, это дэв такой был, некрупный?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:36
+1
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Публикаций: 31
Комментариев: 712
У меня какое-то нездоровое желание увидеть воочию появление вот такой собаки или как ведьма превращается в животное, можно наоборот. Честно, хочу это увидеть.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:08
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Комментариев: 730
Цитата: Light_a_dark
У меня какое-то нездоровое желание увидеть воочию появление вот такой собаки или как ведьма превращается в животное, можно наоборот. Честно, хочу это увидеть.

Та девушка, с пеной у рта, тоже хотела увидеть. И увидела. Ну а остальное мы уже знаем. Честно.
А мож, ну его, это нездоровое желание, увидеть. Пусть трансформируются без нас)))!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:20
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Бесноватость(одержимость) может и была, что само по себе страшно. А на счет собаки 100% выдумка.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:37
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Цитата: ПИК НИК
Та девушка, с пеной у рта, тоже хотела увидеть. И увидела. Ну а остальное мы уже знаем. Честно.

Я хочу так увидеть, чтобы потом без пены у рта))) Интересно просто.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:03
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Комментариев: 226
Почему её сразу не отправили в психиатрическую клинику? Это же дикость и издевательство - больного человека в цепях на потеху публике таскать.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:56
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Комментариев: 9 743
Вдруг из юрты выбежала собака с кроваво-красной шерстью и шестью большими набухшими сосками. - что же это за чудо-юдо в образе собаки было?! Да и замкнутость девушки целый год понятна, от стыда после такого можно сгореть. И сгорела, в психиатрическую лечебницу попала. Не всякий такое выдержит, хорошо жива осталась. Жаль, нет продолжения истории. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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