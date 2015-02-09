Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ну и кто же это был?

В позапрошлом году была я как-то дома одна. Счастье такое выпадает редко, а тут муж на работе в ночь, дочка гулять пошла, в общем, по голове никто не прыгает.

Как у нас говорят - "попеределав" дела, я валялась на диванчике с телефоном, расколдовывала домики в игрушке, в общем, прожигала жизнь по полной.
Время было вечернее, но еще не стемнело, так что свет я не включала.

Тут открывается дверь, заходит мой ребенок, возится с обувью в коридоре, а потом прямо в куртке топает в коридор, там по одной стене ванная с сортиром, а потом кухня. Ну, пошла, да и пошла, надо ей, значит. Проходит минут пять, я думаю: "Что она там делает, воду не включала, руки точно не моет". Топаю в тот же коридор, опа, а свет нигде не горит. Включаю, а никого и нет. Блин, но я же не спала, я отчетливо видела ее силуэт! Звоню: "Детка, а ты где сейчас?" "Да в центре, мы с девочками по набережной гуляем".

"Ага. По набережной. А по коридору у меня кто гулял?!" Анализируя произошедшее, я обратила внимание на два момента.
А) Когда ребенок приходит домой, я обязательно говорю ей что-то типа: "О, пришла, моя умница", в общем, приветствую. А тут я молчала, и это не казалось мне странным. И то, что дочка молчит, тоже.
Б) Я не испугалась. Ну, то есть совсем, как будто это самое естественное на свете дело - увидеть нечто непонятное в пустой квартире.
На "показалось" или сонный паралич не спишешь, и не спала, и галлюцинациями не страдаю.
Когда дочка пришла домой, я ее святой водой напоила и попросила хоть несколько дней "Отче наш" перед сном читать.
А на следующий день... ничего не случилось. И потом тоже. И что это было, дамы и господа?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:25
Вчера, 22:25 by SniffПросмотров: 278Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Вечер дочка силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 22:34
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6054|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 2 430
Скажу крамолу - домовой из командировки вернулся. А на кухню пошел, так он там живет на полке под самым потолком) Остальное - маскировка +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Sniff
Вчера, 22:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 197
[quote=conjure one]Скажу крамолу - домовой из командировки вернулся. А на кухню пошел, так он там живет на полке под самым потолком) Остальное - маскировка +++[/quot
А откуда Вы знаете, что у нас антресоль в кухне?! ) Однако, Вы шаман)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 831
Не похоже на домового, другой кто-то.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#4 написал: Sniff
Вчера, 23:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 197
Цитата: Reiana Flaim
Не похоже на домового, другой кто-то.



А кто это мог быть? Я эту хню отчетливо видела, вот только не слышала, чтобы ключом дверь открывали, но тогда это не казалось странным.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: stahlratte
Вчера, 23:57
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 221
Так а вы видели только силуэт кого-то или конкретно дочь в её одежде? Не, я на самом деле не знаю кто таким образом по домам у некоторых "счастливчиков" шляется, просто интересно. На самом деле больше всего боюсь на такое же нарваться
Зарегистрирован: 18.01.2013
#6 написал: Sniff
Сегодня, 00:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 197
Это " чудо " стояло спиной ко мне, но не просто силуэт, а ее силуэт был.Ну, уже много времени прошло, наверное, опасаться нечего.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#7 написал: stahlratte
Сегодня, 00:58
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 221
Цитата: Sniff
Это " чудо " стояло спиной ко мне, но не просто силуэт, а ее силуэт был.Ну, уже много времени прошло, наверное, опасаться нечего.

Опасаться может и нечего, но само явление пугает. Что это за двойники и чего они ходят...
Есть тут где то одна история, которая меня до седых волос напугала, там правда автору с номера телефона мужа звонил якобы муж, его же голосом требовал дверь подъездную открыть, матерился и угрожал, а у мужа на самом деле телефон разряжен был и был он не рядом с домом. Ух жуть
Зарегистрирован: 18.01.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.