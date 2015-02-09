Ну и кто же это был?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:25

Sniff Просмотров: 278 Комментарии: 7 +8 Вчера, 22:25 by

В позапрошлом году была я как-то дома одна. Счастье такое выпадает редко, а тут муж на работе в ночь, дочка гулять пошла, в общем, по голове никто не прыгает.Как у нас говорят - "попеределав" дела, я валялась на диванчике с телефоном, расколдовывала домики в игрушке, в общем, прожигала жизнь по полной.Время было вечернее, но еще не стемнело, так что свет я не включала.Тут открывается дверь, заходит мой ребенок, возится с обувью в коридоре, а потом прямо в куртке топает в коридор, там по одной стене ванная с сортиром, а потом кухня. Ну, пошла, да и пошла, надо ей, значит. Проходит минут пять, я думаю: "Что она там делает, воду не включала, руки точно не моет". Топаю в тот же коридор, опа, а свет нигде не горит. Включаю, а никого и нет. Блин, но я же не спала, я отчетливо видела ее силуэт! Звоню: "Детка, а ты где сейчас?" "Да в центре, мы с девочками по набережной гуляем"."Ага. По набережной. А по коридору у меня кто гулял?!" Анализируя произошедшее, я обратила внимание на два момента.А) Когда ребенок приходит домой, я обязательно говорю ей что-то типа: "О, пришла, моя умница", в общем, приветствую. А тут я молчала, и это не казалось мне странным. И то, что дочка молчит, тоже.Б) Я не испугалась. Ну, то есть совсем, как будто это самое естественное на свете дело - увидеть нечто непонятное в пустой квартире.На "показалось" или сонный паралич не спишешь, и не спала, и галлюцинациями не страдаю.Когда дочка пришла домой, я ее святой водой напоила и попросила хоть несколько дней "Отче наш" перед сном читать.А на следующий день... ничего не случилось. И потом тоже. И что это было, дамы и господа?

Ключевые слова: Вечер дочка силуэт авторская история

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