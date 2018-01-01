Плохое место

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:45

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:45 by

Я родилась и некоторое время жила в небольшом поселке Иркутской области. У нас была просторная трехкомнатная квартира, удачная по планировке и крайне неудачная, так сказать, по атмосфере. Например, на обеденном столе могла ни с того ни с сего поехать в сторону ложка или начинала звякать посуда. Говорят, что человек ощущает чужое присутствие, чувствует на себе чужой взгляд. Поэтому не стоит удивляться, что однажды наша семья поняла: в нашем доме живем не только мы. Появился кто-то еще…Я не сказала, что за некоторое время до того, как в квартире начали происходить странные события, мои старшие сестры решили заняться спиритизмом — вызвать духа. Было это в новогодние каникулы. Они нарисовали на листе бумаге круг с буквами, положили на него перевернутое блюдечко, сказали несколько раз нужные слова. Прошло какое-то время, и сестрам надоело ждать, когда блюдечко начнет двигаться. Они потеряли интерес к сеансу. Все, кто занимается спиритизмом, знают, что вызванного духа надо потом отправить обратно. А вот мои сестры этого не сделали, и, видно, он остался в квартире. Вот и началось.Нет, не было ни жутких завываний, ни парящих в воздухе предметов. Просто в доме явственно ощущалось присутствие кого-то постороннего. Страшно, когда ты находишься один в комнате, но точно знаешь, что за твоей спиной кто-то стоит. Можно успокоить себя тем, что это фантазия разыгралась, поскольку ты слишком часто смотришь ужастики. А вот когда все члены семьи — кто смущенно, кто раздраженно — говорят: «Знаете, есть такое ощущение, что… Ну, будто бы кто-то здесь есть, кроме нас. Постоянно чувствую, что кто-то стоит со мной рядом», — вот тогда хочется бежать из этого дома. Какое-то время наша семья жила в страхе. А когда, наконец, признала, что в квартире творится неладное, мы пригласили женщину, которая умеет общаться с потусторонним миром. Смотреть на процесс изгнания духа она строго-настрого запретила. Но это неважно, главное, что все закончилось.Ощущение, что в доме кто-то есть, у нас прошло. А вот домовой, случалось, шалил: то книга из плотного книжного ряда выпадет и приземлится на спящую маму, то будто прикоснется кто. А посуда в той квартире постоянно сама по себе звякала, падала на пол, свет произвольно гас и загорался вновь. Мы к этому привыкли, не боялись. Однажды мама хлопотала по хозяйству и вдруг увидела большущую серую кошку. Животное грациозно прошествовало по коридору, мягко перебирая лапами, дошло до входной двери и растворилось в воздухе. Мама бросилась к папе, он отмахнулся: «Таких больших кошек не бывает. Тебе показалось». Через несколько дней папа увидел в квартире такую же большую серую кошку. А ведь не верил!В том поселке много необъяснимого происходило. Не только «внутрисемейные» чудеса, которые сложно проверить, но и события, свидетелями которых становились все местные жители. Как однажды сказали сведущие в таких делах люди: «Это очень плохое место. Много нехороших людей, колдунов. Здесь все черное». Мы давно уехали из того поселка, но до сих пор вспоминаем тамошние «странности». Неужели все это из-за духа, которого сестры в свое время не отпустили после сеанса?Автор - Яна, Кировская обл.

Ключевые слова: Поселок квартира чужое присутствие спиритизм неладное серая кошка аномальная зона

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