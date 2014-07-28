Бабушка-кошка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 522 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 14:28 by

У нас с Лерой было одно имя, похожие взгляды на жизнь, одинаковые предпочтения в литературе, кино и музыке. Мало того, мы родились в один год, один месяц с разницей в несколько дней. Как часто говорила подруга:— Женщина Близнец, рожденная в год Кота — это кошка, гуляющая сама по себе!Она и была похожа на кошку: стройная, грациозная с огромными, слегка раскосыми зелеными глазищами. И взгляд веселый, немного игривый.Однажды Лера призналась:— Иногда мне снятся сны, что я кошка. Рядом со мной маленькие дети: мальчик и девочка. Там, в Зазеркалье, я их безумно люблю, и всегда предчувствую, когда с ребятами может случиться что-то плохое. Хорошо запомнила лица: голубоглазая малышка и светловолосый мальчик. Я-кошка ни на минуту от них не отхожу...С мужем подруге не повезло: наркоманов бывших не бывает. По стопам папаши пошел и их сын. Но она все равно пыталась их вытянуть из омута…Моя дочка вышла замуж, родила Машку и Алешку. Лера обожала с ними нянчиться! Буквально не спускала их с рук! И снова признание:- Я их видела в своих снах! Честное слово! Твои внуки были под охраной меня-кошки.— Как же я хочу вот таких маленьких карапузиков! — заплакала она однажды.— Все у тебя будет! И внуки тоже, - попыталась утешить я.Бедняжка горько усмехнулась:— Ты правда в это веришь? Посуди сама, какие дети могут родиться у наркомана? Разве нормальная девушка свяжет с ним свою судьбу? Нет, я твоих малышек любить буду. И защищать, как бабушка-кошка!Как-то я встретила ее в городе. Мы гуляли с ребятишками.— Приезжайте к нам! В саду для детей раздолье! — пригласила Лера.У меня в тот день не получилось: дела, какие-то ничтожные проблемы. А утром родные моей подруги сообщили, что она умерла. Вскрытие показало: внезапная остановка сердца. После похорон я сорвалась:— Это не внезапная остановка сердца! Это вы убили ее! Одно радует, она теперь отдохнет. Пусть и не на этом свете! А вам с этой виной придется жить, а потом — отвечать перед Всевышним!Сама же себя терзала мыслью о том, что не приехала, когда Лера звала, а ведь она так хотела поиграть с моими внуками…Покойница никогда не снилась мне после смерти. Правда, иногда наступало нечто вроде дежавю: видела ее в толпе на улице, на остановке маршрутки, в переполненном автобусе. Тот же взгляд больших зеленых глаз, веселый, немного насмешливый. Но через мгновение странное наваждение исчезало.В этом году в день рождения Леры я сидела в кухне и вспоминала о ней. Вдруг со двора, где играли внуки, раздался их радостный вопль:— Бабушка! К нам пришла кошечка! Посмотри!Я выглянула в окно. По двору с важным видом ходила молодая красивая кошка. Она подошла, посмотрела на меня внимательно и запрыгнула на лавочку рядом. Появилось странное чувство: я уже когда-то видела этот лукавый взгляд зеленых глаз.— Откуда ты здесь взялась? У соседей таких не бывало!Самое интересное, что наш пес терпеть не мог котов, всегда разрывался от лая. А сейчас — спокойно наблюдал за гостьей. Будто хорошо знал ее раньше.Маша вскоре пришла смотреть мультики, а Лешка оставался на улице. Я вышла на веранду, и вдруг прибежала кошка. Она странно то ли закричала, то ли зарычала. Ей- богу!— Ну и что ты хочешь? Покормить тебя?Она выскочила за дверь, вернулась — так продолжалось несколько раз. Я ничего не могла понять. А потом кошка запрыгнула ко мне на колени и больно вцепилась когтями в руку. Наконец-то дошло: она зовет куда-то! Выскочила за ней. Оказалось, что Алеша залез высоко на дерево, не мог спуститься, а спрыгнуть страшно: внизу острые камни. Сняла его, отругала, нашлепала. Малыш заплакал, а гостья села рядом и начала ластиться, урчать и мяукать. Словно говорила: «Не плачь, малыш!» Поминутно она оглядывалась на меня: «Ну догадайся же ты наконец!» Я присмотрелась: на шее у кошки был темный воротничок интересной формы, напоминавший кулон, который всегда носила моя подруга, с ним ее и похоронили…Можно считать меня ненормальной, но в тот момент я подумала, что это душа моей покойной подруги, бабушки-кошки, приходила к нам… Я пошла в дом за сигаретами, а когда вернулась, ее уже не было. На следующий день она снова появилась, причем в тот момент, когда я вспомнила Леру. Со слезами прибежала Маша:— Бабушка, кошка меня поцарапала!— Х м … а где ты была?Малышка потупила взгляд:— Я за ворота вышла…За калиткой у нас проходит трасса. Часто ездят фуры.— Я только начала спускаться по тропинке, а она как зашипит, как вцепится в ногу! Больно очень! — пожаловалась малышка.— Эта кошка спасла тебе жизнь! А если бы грузовик ехал? А ты бы поскользнулась на мокрой от дождя тропинке?Девочка ушла в дом, а я хотела сказать:— Бабушка-кошка, спасибо тебе! Оставайся у нас жить, ладно?Но мурлыки и след простыл…Ночью подул легкий ветерок, и окно тихо отворилось, за ним в лунном свете я увидела женский силуэт, а потом до боли знакомый голос произнес:— Не бойся за своих малышек! Бабушка-кошка всегда будет рядом с ними, ведь твоих внуков я знала еще до их рождения. Никому не дам их в обиду!Видение начало медленно растворяться в предрассветных сумерках.Через какое-то время заболела Маша. Поздно вечером поднялась температура, она бредила, а дома, как назло, закончились таблетки. Дочка помчалась в ночную аптеку. Я же пошла на кухню за водой с уксусом. Когда вернулась в комнату, внучка сидела на кровати и смотрела в окно. Потрогала ее лоб — жара как ни бывало!— Бабуля, ко мне во сне приходила какая-то тетя, погладила по голове, и сразу стало легче. А потом она превратилась в кошку. Ну, ту, помнишь? Странный сон, правда?Спасибо тебе, бабушка-кошка за любовь и помощь!Автор - Валерия.

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