Необычный покровитель

Необычный покровительВ нашем доме всегда существовал культ семьи, обязательное вечернее чаепитие, когда за круглым столом в родительском доме собирались мы все: папа, мама, пока была жива, я, мои две старшие сестры и брат — семья-то многодетная. Это правило было незыблемым и, честно говоря, раздражало.
Меня обуревали три, если это можно так назвать, страсти: учеба, карьера и ночные клубы. И еше… в ближайшие сто лет замуж я не собиралась. У меня имелось все для спокойного и благополучного существования: квартира, машина, работа, развлечения. Парни? Романы? А как же! Случались. Мимолетные. Без напряга и обязательств, что, впрочем, меня устраивало.
Как-то на Пасху (мама к тому времени уже умерла) в гости к отцу зашел сын его какого-то давнего знакомого. Это потом я узнала, что батя пригласил Лешку специально, так сказать, чтобы нас свести. Мы познакомились. И — о чудо! — кажется, я влюбилась, хотя отношения с ним без брака меня вполне устраивали. Но Лешка был категорически против. Да и папаня проел мне плешь: хороший парень — выходи за него. Я согласилась. Мы жили душа в душу, правда, Алеше приходилось мириться с тем, что жена допоздна на работе, а потом, после рабочего дня, наскоро перекусив, тянет его куда-нибудь отдохнуть, потанцевать, расслабиться. А утром снова в бой — делать карьеру!
А потом начались конфликты…
— Лиза, не пора ли подумать о ребенке? Хватит предохраняться!
— Что?! Ты в своем уме? Пока не хочу! Даже не мечтай!
В тот день батя приболел — не на шутку прихватило сердце, попросил приехать и завел разговор о внуках:
— Лизонька, старый я уже, не ровен час помру, так и не дождавшись внучков от своей младшенькой! Да и Алексей жалуется, детей хочет!
— Папа, прекрати! Я уж молчу о том, что ты намеренно пригласил его в гости, выпихнул меня замуж. Дети? Не время! Успеется!
— Лиза, дети — это наше все! Наше будущее! Когда они есть, человек не умирает, он продолжает и после своего ухода в мир иной жить в них, оберегать, любить и охранять от всех бед и напастей!
— Мистические извраты! Бред какой-то!
— Задумайся хотя бы о том, что годы бегут, ты не молодеешь, сама знаешь, что у нас по наследству передаются проблемы с сердцем! Чем старше, тем тяжелее рожать!
— Ты говоришь так, будто сам раз пять рожал! Мне надоели твои бесконечные нравоучения!
Я шарахнула дверью и умчалась из родительского дома — туда, в свою жизнь. На прощание отец мне с горечью сказал:
— Когда-нибудь ты одумаешься и поймешь, как сильно неправа!
Это были последние слова, которые я слышала от папы. Господи, если бы я знала… Но сейчас уже поздно сожалеть о содеянном, грубости, непонимании, нежелании прислушаться и, самое главное, — услышать! А утром позвонила соседка отца — сердечный приступ, он в больнице. Сорвалась. Помчалась… Не успела… С тех пор я виню себя в его смерти…
Все дни подготовки к погребению не находила себе места, плакала и мысленно просила у папы прощения за свою грубость, упрямство, несговорчивость. «Ну что тебе стоило хотя бы для видимости с ним согласиться?» — упрекала себя. На кладбище в какой-то момент почувствовала, что схожу с ума от пережитого. От боли, чувства вины. Когда наклонилась поцеловать отца, попрощаться с ним, показалось, что его губы дрогнули в улыбке. Оглянулась. Никто этого, кроме меня, не видел. «Да нет же! Ошибки быть не может! Папа мертв. Вскрытие показало, что не выдержало сердце. Это просто нервы…»
А на девятый день после похорон почувствовала себя неважно: тошнит, голова кружится. Спустя несколько дней улучшений не было. Пошла к врачу. Новость меня ошарашила: я беременна.
— Как? Почему? Ведь мы же вроде предохранялись?
— Так иногда бывает, — добродушно усмехнулась пожилая врач. — Будем становиться на учет?
— Нет. Будем делать аборт! — твердо ответила я.
— Что? Зачем? Вы понимаете, чем рискуете? Ведь вам не двадцать! Второго шанса может и не быть!
В это время ни с того ни с сего распахнулось окно, в кабинет влетел порыв ветра, и я, не считайте меня сумасшедшей, явственно услышала, а может, почувствовала шепот отца: «Не смей…» «Сегодня сорок дней, как его нет… Папа, ты всегда рядом…»
Не знаю почему, но домой из поликлиники я пошла совсем не той дорогой, что всегда, а мимо детского сада. Мне все время попадались мамочки и папы за руку со своими малышами, молодые женщины с колясками, а на углу вещевого рынка какая-то пожилая торговка стала предлагать мне «по распродаже, совсем недорого, масло для младенцев». Голова шла кругом! «Папочка, это ты меня ведешь? Ты показываешь, что я не должна совершить ошибку?..»
В тот день я решила-таки рожать. Лешка был на седьмом небе от счастья! На семейном совете мы постановили, что я и Алексей переезжаем в дом отца. Почему? Это трудно объяснить, но мнение мужа, сестер и брата было единодушным: будущей маме на свежем воздухе в пригороде будет лучше, чем в городе. А необыкновенные события в моей жизни продолжались. Буквально каждой клеточкой своего тела я чувствовала незримое присутствие папы. В саду, на огороде, в каждой комнате… Ежечасно. Ежеминутно.
Беременность проходила тяжело. И это неудивительно — ведь мне не двадцать! Начались осложнения. Врачи прописали кучу таблеток. «Не хочется не рожденного ребенка химией пичкать!» — подумала я однажды, успев полюбить маленький комочек под сердцем, который сильно толкался ножками, принося небольшую, но такую сладкую боль — вот оно, мое маленькое счастье! Эх, папка, папка, как же ты был прав!
Внезапно раздался странный звук — это со скрипом открылась тумбочка в комнате, где я рассматривала семейные снимки, и из ящика выпала старая, затертая до дыр, пожелтевшая от времени тетрадка. Я взяла ее в руки. Текст написан химическим карандашом, кое-где уже и не прочитать… Оказалось, это записи моей прабабки, известной травницы. «Снова папа помог? Или я схожу с ума?» Но, как бы там ни было, из прочитанного я почерпнула массу интересной и нужной информации — какие травяные сборы необходимо принимать женщинам во время беременности.
За пару дней до назначенного времени родов муж позвонил и сказал, что задержится на работе: срочный вызов. В принципе, я чувствовала себя хорошо и не волновалась. Но ближе к вечеру налетел сильнейший ветер; он срывал ветки деревьев и швырял их в окна, тарабанил чем-то по крыше, жутко завывал в трубе. Внезапно погас свет, вероятно, где-то оборвались провода. Мне стало не по себе, страшновато как-то. Решила позвонить мужу. Черт возьми, мобильник разрядился! От страха хотелось плакать, ведь, как назло, заныло внизу живота, боль становилась сильнее и сильнее.
А через несколько минут в дверном замке заскрежетал ключ — вернулся Алешка.
— Я сразу рванул к тебя, как только увидел не отвеченные звонки!
— Но я не звонила! У меня телефон разрядился, а электричества нет!
— Хм… — муж глянул на меня, как на умалишенную, и поменял тему: — Ты бледная, что-то случилось? Может, в роддом пора? Но по такой погоде ехать через лес… Сломается машина, и что потом?
В это время за окном все стихло, бури как и ни бывало. Небо усеяли звезды, засияла луна.
Роды проходили тяжело… Алешка не оставлял меня ни на минуту, но наша малышка словно не хотела появляться на свет.
— Мы можем потерять и ее, и ребенка! — сказал один из врачей.
А потом я провалилась в темноту.
Внезапно вдалеке увидела яркий свет. И небо — голубое-голубое. Я иду то ли по лугу, то ли по полю, а может, это просто лесная поляна. Ноги щекочет высокая трава. Вдруг совсем недалеко от себя вижу отца. Бегу к нему, зову:
— Папа, папочка, как же я рада тебя видеть! Папуля, ты все еще сердишься? Прости меня, пожалуйста! Я же сделала все, как ты хотел! — чуть не плакала.
— Я не сержусь, доченька!
— А все говорили, что ты умер…. Как же я рада, что это не так! Я же тебя вижу! Значит, я тоже…
— Нет, родная, еще нет! Не время тебе здесь оказаться! У тебя много дел осталось там, на земле!
Он начинает отдаляться, словно хочет уйти…
— Папа! Не уходи! Не бросай меня!
— Я не могу отсюда уйти, а вот ты — можешь! Помни: я всегда рядом!
Видение исчезло, я очнулась в операционной. Вокруг суетились врачи, немного в стороне стоял растерянный и, как мне показалось, заплаканный Лешка, хотя он утверждал, что его выгнали на тот момент из родильного зала. И вдруг я услышала детский плач…
Дочку, точную копию моего отца, я назвала Александрой — в его честь. По-прежнему чувствую его присутствие и уже не удивляюсь этому: ведь тогда, когда моя душа уже хотела покинуть земной мир, папа пообещал, что всегда будет рядом!.. Мой папа…мой ангел хранитель!…
Автор - Елизавета.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:12
Вчера, 23:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 337Комментарии: 2
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