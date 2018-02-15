Необычный покровитель

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 337 Комментарии: 2 +2 Вчера, 23:12 by

В нашем доме всегда существовал культ семьи, обязательное вечернее чаепитие, когда за круглым столом в родительском доме собирались мы все: папа, мама, пока была жива, я, мои две старшие сестры и брат — семья-то многодетная. Это правило было незыблемым и, честно говоря, раздражало.Меня обуревали три, если это можно так назвать, страсти: учеба, карьера и ночные клубы. И еше… в ближайшие сто лет замуж я не собиралась. У меня имелось все для спокойного и благополучного существования: квартира, машина, работа, развлечения. Парни? Романы? А как же! Случались. Мимолетные. Без напряга и обязательств, что, впрочем, меня устраивало.Как-то на Пасху (мама к тому времени уже умерла) в гости к отцу зашел сын его какого-то давнего знакомого. Это потом я узнала, что батя пригласил Лешку специально, так сказать, чтобы нас свести. Мы познакомились. И — о чудо! — кажется, я влюбилась, хотя отношения с ним без брака меня вполне устраивали. Но Лешка был категорически против. Да и папаня проел мне плешь: хороший парень — выходи за него. Я согласилась. Мы жили душа в душу, правда, Алеше приходилось мириться с тем, что жена допоздна на работе, а потом, после рабочего дня, наскоро перекусив, тянет его куда-нибудь отдохнуть, потанцевать, расслабиться. А утром снова в бой — делать карьеру!А потом начались конфликты…— Лиза, не пора ли подумать о ребенке? Хватит предохраняться!— Что?! Ты в своем уме? Пока не хочу! Даже не мечтай!В тот день батя приболел — не на шутку прихватило сердце, попросил приехать и завел разговор о внуках:— Лизонька, старый я уже, не ровен час помру, так и не дождавшись внучков от своей младшенькой! Да и Алексей жалуется, детей хочет!— Папа, прекрати! Я уж молчу о том, что ты намеренно пригласил его в гости, выпихнул меня замуж. Дети? Не время! Успеется!— Лиза, дети — это наше все! Наше будущее! Когда они есть, человек не умирает, он продолжает и после своего ухода в мир иной жить в них, оберегать, любить и охранять от всех бед и напастей!— Мистические извраты! Бред какой-то!— Задумайся хотя бы о том, что годы бегут, ты не молодеешь, сама знаешь, что у нас по наследству передаются проблемы с сердцем! Чем старше, тем тяжелее рожать!— Ты говоришь так, будто сам раз пять рожал! Мне надоели твои бесконечные нравоучения!Я шарахнула дверью и умчалась из родительского дома — туда, в свою жизнь. На прощание отец мне с горечью сказал:— Когда-нибудь ты одумаешься и поймешь, как сильно неправа!Это были последние слова, которые я слышала от папы. Господи, если бы я знала… Но сейчас уже поздно сожалеть о содеянном, грубости, непонимании, нежелании прислушаться и, самое главное, — услышать! А утром позвонила соседка отца — сердечный приступ, он в больнице. Сорвалась. Помчалась… Не успела… С тех пор я виню себя в его смерти…Все дни подготовки к погребению не находила себе места, плакала и мысленно просила у папы прощения за свою грубость, упрямство, несговорчивость. «Ну что тебе стоило хотя бы для видимости с ним согласиться?» — упрекала себя. На кладбище в какой-то момент почувствовала, что схожу с ума от пережитого. От боли, чувства вины. Когда наклонилась поцеловать отца, попрощаться с ним, показалось, что его губы дрогнули в улыбке. Оглянулась. Никто этого, кроме меня, не видел. «Да нет же! Ошибки быть не может! Папа мертв. Вскрытие показало, что не выдержало сердце. Это просто нервы…»А на девятый день после похорон почувствовала себя неважно: тошнит, голова кружится. Спустя несколько дней улучшений не было. Пошла к врачу. Новость меня ошарашила: я беременна.— Как? Почему? Ведь мы же вроде предохранялись?— Так иногда бывает, — добродушно усмехнулась пожилая врач. — Будем становиться на учет?— Нет. Будем делать аборт! — твердо ответила я.— Что? Зачем? Вы понимаете, чем рискуете? Ведь вам не двадцать! Второго шанса может и не быть!В это время ни с того ни с сего распахнулось окно, в кабинет влетел порыв ветра, и я, не считайте меня сумасшедшей, явственно услышала, а может, почувствовала шепот отца: «Не смей…» «Сегодня сорок дней, как его нет… Папа, ты всегда рядом…»Не знаю почему, но домой из поликлиники я пошла совсем не той дорогой, что всегда, а мимо детского сада. Мне все время попадались мамочки и папы за руку со своими малышами, молодые женщины с колясками, а на углу вещевого рынка какая-то пожилая торговка стала предлагать мне «по распродаже, совсем недорого, масло для младенцев». Голова шла кругом! «Папочка, это ты меня ведешь? Ты показываешь, что я не должна совершить ошибку?..»В тот день я решила-таки рожать. Лешка был на седьмом небе от счастья! На семейном совете мы постановили, что я и Алексей переезжаем в дом отца. Почему? Это трудно объяснить, но мнение мужа, сестер и брата было единодушным: будущей маме на свежем воздухе в пригороде будет лучше, чем в городе. А необыкновенные события в моей жизни продолжались. Буквально каждой клеточкой своего тела я чувствовала незримое присутствие папы. В саду, на огороде, в каждой комнате… Ежечасно. Ежеминутно.Беременность проходила тяжело. И это неудивительно — ведь мне не двадцать! Начались осложнения. Врачи прописали кучу таблеток. «Не хочется не рожденного ребенка химией пичкать!» — подумала я однажды, успев полюбить маленький комочек под сердцем, который сильно толкался ножками, принося небольшую, но такую сладкую боль — вот оно, мое маленькое счастье! Эх, папка, папка, как же ты был прав!Внезапно раздался странный звук — это со скрипом открылась тумбочка в комнате, где я рассматривала семейные снимки, и из ящика выпала старая, затертая до дыр, пожелтевшая от времени тетрадка. Я взяла ее в руки. Текст написан химическим карандашом, кое-где уже и не прочитать… Оказалось, это записи моей прабабки, известной травницы. «Снова папа помог? Или я схожу с ума?» Но, как бы там ни было, из прочитанного я почерпнула массу интересной и нужной информации — какие травяные сборы необходимо принимать женщинам во время беременности.За пару дней до назначенного времени родов муж позвонил и сказал, что задержится на работе: срочный вызов. В принципе, я чувствовала себя хорошо и не волновалась. Но ближе к вечеру налетел сильнейший ветер; он срывал ветки деревьев и швырял их в окна, тарабанил чем-то по крыше, жутко завывал в трубе. Внезапно погас свет, вероятно, где-то оборвались провода. Мне стало не по себе, страшновато как-то. Решила позвонить мужу. Черт возьми, мобильник разрядился! От страха хотелось плакать, ведь, как назло, заныло внизу живота, боль становилась сильнее и сильнее.А через несколько минут в дверном замке заскрежетал ключ — вернулся Алешка.— Я сразу рванул к тебя, как только увидел не отвеченные звонки!— Но я не звонила! У меня телефон разрядился, а электричества нет!— Хм… — муж глянул на меня, как на умалишенную, и поменял тему: — Ты бледная, что-то случилось? Может, в роддом пора? Но по такой погоде ехать через лес… Сломается машина, и что потом?В это время за окном все стихло, бури как и ни бывало. Небо усеяли звезды, засияла луна.Роды проходили тяжело… Алешка не оставлял меня ни на минуту, но наша малышка словно не хотела появляться на свет.— Мы можем потерять и ее, и ребенка! — сказал один из врачей.А потом я провалилась в темноту.Видение исчезло, я очнулась в операционной. Вокруг суетились врачи, немного в стороне стоял растерянный и, как мне показалось, заплаканный Лешка, хотя он утверждал, что его выгнали на тот момент из родильного зала. И вдруг я услышала детский плач…Дочку, точную копию моего отца, я назвала Александрой — в его честь. По-прежнему чувствую его присутствие и уже не удивляюсь этому: ведь тогда, когда моя душа уже хотела покинуть земной мир, папа пообещал, что всегда будет рядом!.. Мой папа…мой ангел хранитель!…Автор - Елизавета.

Ключевые слова: Культ семьи смерть отца тяжёлая беременность видение ангел-хранитель

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