Чёрные кружева платья пиковой дамы

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:06

xlarafitum Просмотров: 519 Комментарии: 8 +6 Вчера, 20:06 by

Собрались друзья в поздний зимний вечер в доме у Маши. Было им тогда по 16 -17 лет. Придумали себе занятие на вечер - вызвать какого-нибудь духа. Придумать лучше ничего, видимо, не смогли, как вызвать пиковую даму.Как и требовалось, нарисовали что-то там на зеркале, сказали, что надо было. А дама не спешила к ним являться. «Да ну и фиг с ним! Все это неправда!» – стали говорить друзья. Как обычно в таких случаях бывает, – начали придуриваться, еще кого-то пытались вызвать, но безуспешно. Разошлись по домам.Друзья-то, конечно, счастливые домой пошли, а Маше пришлось в той комнате спать, но она нисколько не боялась. Как она говорит: «И в мыслях не было страха, никакой боязни абсолютно». Спиртное в этот вечер никто не пил. На соседней кровати спала мама.В 3 часа ночи моя подруга проснулась от какого-то жуткого необъяснимого страха. Луна ярко освещала комнату. Она глянула на кресло, которое стояло недалеко от ее кровати, и пришла в еще больший ужас от увиденного. Там сидела женщина в красивом черном платье, которое было все в кружевах. Все лицо той женщины закрывала вуаль, была видна лишь злая улыбка. Она сидела молча и неподвижно. Бедная Маша от страха пошевелиться не могла, не то что даже крикнуть маму, которая, ни о чем не подозревая, крепко проспала до утра.Вызывали пиковую даму – вот она и пришла… Нет, она, в отличие от других историй, не душила никого, просто сидела и злобно улыбалась.«Она сидела до 6 утра – пока петухи не пропели! Я до сих пор помню каждое черное кружево ее платья!» – рассказала подруга.Следующие ночи прошли спокойно, дух не являлся. Но Маша до сих пор вспоминает с содроганием этот случай в своей жизни.

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