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Истории из жизни

Чёрные кружева платья пиковой дамы

Собрались друзья в поздний зимний вечер в доме у Маши. Было им тогда по 16 -17 лет. Придумали себе занятие на вечер - вызвать какого-нибудь духа. Придумать лучше ничего, видимо, не смогли, как вызвать пиковую даму.

Как и требовалось, нарисовали что-то там на зеркале, сказали, что надо было. А дама не спешила к ним являться. «Да ну и фиг с ним! Все это неправда!» – стали говорить друзья. Как обычно в таких случаях бывает, – начали придуриваться, еще кого-то пытались вызвать, но безуспешно. Разошлись по домам.

Друзья-то, конечно, счастливые домой пошли, а Маше пришлось в той комнате спать, но она нисколько не боялась. Как она говорит: «И в мыслях не было страха, никакой боязни абсолютно». Спиртное в этот вечер никто не пил. На соседней кровати спала мама.

В 3 часа ночи моя подруга проснулась от какого-то жуткого необъяснимого страха. Луна ярко освещала комнату. Она глянула на кресло, которое стояло недалеко от ее кровати, и пришла в еще больший ужас от увиденного. Там сидела женщина в красивом черном платье, которое было все в кружевах. Все лицо той женщины закрывала вуаль, была видна лишь злая улыбка. Она сидела молча и неподвижно. Бедная Маша от страха пошевелиться не могла, не то что даже крикнуть маму, которая, ни о чем не подозревая, крепко проспала до утра.
Вызывали пиковую даму – вот она и пришла… Нет, она, в отличие от других историй, не душила никого, просто сидела и злобно улыбалась.

«Она сидела до 6 утра – пока петухи не пропели! Я до сих пор помню каждое черное кружево ее платья!» – рассказала подруга.
Следующие ночи прошли спокойно, дух не являлся. Но Маша до сих пор вспоминает с содроганием этот случай в своей жизни.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:06
Вчера, 20:06 by xlarafitumПросмотров: 519Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Пиковая дама вызов духов друзья кружева авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 20:08
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 482
Комментариев: 2 181
"Фантазер - ты меня называа-а-а-ала" - вспомнила песню.
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:20
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1281|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 479
Мне кажется, что это сочинение на вольную тему.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:38
0
Группа: Авторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 102
Цитата: зелёное яблочко
Мне кажется, что это сочинение на вольную тему.

Согласна!
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#4 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 308
Бгггг. Простите, ржу в голос))))))))))
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:00
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2277|-1)
Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 254
Повеселились и разошлись, а вызванная Дама Пик с возмущением что её не дождались, сидела понуро на стуле со злой улыбкой на лице, покрытом вуалью.)))))))) За приподнятое хорошее настроение историей поставлю плюс) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#6 написал: Волжская О.В.
Вчера, 22:16
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 452
Первые петухи после 3 ночи орут.Те кто жил в деревне,это знают. Заканчивается время тьмы и нечисти.
А пиковая дама действительно в черных кружевах и вуаль тоже состоит из крупного кружевного тюля. Многие её такой и видят. Смешного мало. Могло быть хуже.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: Eulalia
Вчера, 22:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
Напомнило лагерные байки, которыми во дворе пугали старшие дети, побывавшие в лагере)) и про вызов сладкоежки, матерного гномика, пиковая дама так вообще уже классика smiley
Зарегистрирован: 11.05.2014
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 00:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (675|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 396
Не, история веселая конечно,но. Как мама вам позволила гадать? Я б не позволила,хз.Хочешь гадать - пожалуйста,18 стукнет и вйо-устраивай свою жизнь, живи отдельно и делай,што хош.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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