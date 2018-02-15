Любительница кошек

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

SunnyMa Просмотров: 659 Комментарии: 12 +22 Вчера, 19:54 by

Есть у меня институтская подруга, назовём её Светланой. Со своими странностями, ну или изюминками, кому как удобнее считать. Давно мы с ней не виделись, сразу после окончания института разошлись дорожки. А совсем недавно, буквально на днях, встретились мы в парке, она сидела на скамеечке и читала что-то с телефона, а я шла от дальнего родственника, который меня позвал из-за какой-то ерунды, уже не помню даже, что хотел. Поздоровались, обрадовались, поделились новостями. И она, зная, как я люблю всякие страшно-жутко-мистические истории, рассказала мне свою, не страшную, не жуткую, но с элементами мистики.Сам рассказ буду вести от первого лица, для удобства.Два года, 2015 и 2016 у меня выдались не из лёгких... Ты же помнишь моего мужа? Вот в 2015 году ушла я от него. Мы жили девять лет с ним, из них семь - в официальном браке, жаль, детишки так и не появились в этом браке, всё было бы по-другому, скорее всего.Потом новая работа, новый стресс, тяжёлые разговоры с мужем. Не отпускал он меня. Но и жить с ним не хотелось, вечно во всём я виновата, вечно какие-то проблемы ему создаю. Вот и живи, бывший родной, без меня и моих проблем, машину и мотоцикл я оставила ему, сама ушла на съёмную квартиру, ничего от него не надо было. Так ведь нет, ходил и ходил, уговаривал, и снова ходил. Было очень тяжело, морально и физически. Эти отношения не давали жить спокойно, тянули все силы, выжимали все соки. Но это всё лирическое отступление. В начале 2016 года меня осенило. Да, мне плохо, но ведь всегда есть те, кому хуже. Животинки. На улице бедные-несчастные, голодные, драные, никому не нужные.И решила я, что можно помогать по мере возможности тем, кто гораздо несчастнее меня. Подбирала животных с улицы, лечила их за свой счёт, и старалась каждому найти свой тёплый уютный дом с любящими хозяевами. Да, кто-то крутит пальцем у виска, когда после работы лезешь в очередной подвал, чтобы вытащить на свет несчастную кошкосемью. Кто-то предлагает лучше заниматься детишками в детдоме. Ну, это меня не касается, я занимаюсь тем, что считаю важным, и чужие мнения меня мало интересуют.А вот в конце 2016 года произошло событие, которое перевернуло мою жизнь.Где-то в начале ноября поехала к родителям в другой район города, просто в гости, без цели. Выхожу из лифта на их этаже и вижу его! Нет, не красавца-мужчину из моей мечты, на коленях и шикарным букетом роз в одной руке и обручальным кольцом в другой. А обычного белого котёнка месяцев 3 от роду. Точнее, он был бы белым, но подъездная жизнь сделала своё. Котёнок был грязно-серый, со спутанной шерстью, но с такими завораживающими глазами орехового цвета! Я подумала, может, соседи воспитывают так, в том подъезде разный контингент живёт. Поэтому и спросила родителей, не знают ли они, чей кот? Мать заверила, что подкидыш, к соседям отношения не имеет. Ну и итог, я думаю, понятен. Когда вышла от родителей, сунула мурлыку под куртку, чтобы не замёрз, и побежала скорее к машине. Приехала в круглосуточную ветклинику, там сделали необходимые процедуры, и поехали мы ко мне домой, обживаться. Замечательный оказался котёнок, не гадил, не драл ничего, с полуслова понимал меня. Назвала его Айсбергом, это потому, что после мытья он оказался ну просто белоснежным, с длинной шикарной шерстью. Просто белоснежный шарик с ореховыми глазами.Но через два дня, когда я пришла с работы, корм у Айса стоял нетронутый. Полетела с ним опять в ветклинику. Увы. Диагноз неутешительный - чумка. Кто знает, что это за бяка у котят и щенков, меня поймут. Врачи говорят - усыпляйте, мать кричит - усыпляй, не вылечишь. Но я решила бороться. Будь что будет.Долго описывать не буду, вкратце - на три недели режим жизни был такой - сон 4-5 часов в сутки, остальное время работа, дома капельницы, уколы, кормление через шприц, ветклиника, анализы. И снова, увы, чуда не произошло. Не смогла, не спасла, убежал мой Айс на радугу, греться на вечном солнышке. Слёз было море. Слишком к сердцу прикипел обычный маленький кот. До сих пор не могу себя простить, что не спасла, как будто что-то не сделала, не довела до конца. А надо сказать, с котом очень мне помогал коллега, Сенька, с бывшей работы. И ездил за лекарствами, и следил за капельницами, когда я занималась чем-то другим, и возил нас в ветклинику. Очень сдружились мы на фоне всего этого.Прошло два дня. Звонит моя подруга, Ирка. И прям с ходу огорошила. Мне, говорит, сон приснился. Меньше чем через год у тебя будет сын. Это тебе дают вместо того, о ком ты так плачешь сейчас. Тебя проверяли этим котёнком, да и твоего друга Сеньку тоже. Ты можешь полностью рассчитывать на него.Я ведь атеист по своим убеждениям. И в мистику не очень верю. И тут не поверила ей, мало ли какая ерунда приснится весьма экзальтированной особе со странностями. Все девять лет прошлой замужней жизни меня винили, что детей нет. Справку требовали, что здорова. А я что? Да, проходила обследования. Да, полностью здорова. Ну и что? Принеси я им пятьдесят справок, всё равно осталась бы виноватой. Поэтому просто забила на всё, и огрызалась на всех, кто об этом заикался. Вот такой способ уйти от разговоров.Прошёл месяц, второй после разговора с Иркой. Третий. И что? Правильно, две полоски на тесте. Когда я шла на УЗИ, на котором уже можно было пол определить, ни грамма не сомневалась, мальчик или девочка. В положенный срок родился мой поздний, но очень долгожданный мальчик.Тут Светлана прервалась, к нам подошёл мужчина с коляской."Мама, мы все вспотели, дай нам другую шапочку".И протягивает маленькую влажную синюю кепочку. А я заглянула в коляску. Сидит там мальчик с беленькими волосами, весь взъерошенный. Мокрая головёнка похожа на пушистый белый шарик. И смотрит на меня мальчонка большими глазами орехового цвета.

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