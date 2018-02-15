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Истории из жизни

Любительница кошек

Есть у меня институтская подруга, назовём её Светланой. Со своими странностями, ну или изюминками, кому как удобнее считать. Давно мы с ней не виделись, сразу после окончания института разошлись дорожки. А совсем недавно, буквально на днях, встретились мы в парке, она сидела на скамеечке и читала что-то с телефона, а я шла от дальнего родственника, который меня позвал из-за какой-то ерунды, уже не помню даже, что хотел. Поздоровались, обрадовались, поделились новостями. И она, зная, как я люблю всякие страшно-жутко-мистические истории, рассказала мне свою, не страшную, не жуткую, но с элементами мистики.

Сам рассказ буду вести от первого лица, для удобства.

Два года, 2015 и 2016 у меня выдались не из лёгких... Ты же помнишь моего мужа? Вот в 2015 году ушла я от него. Мы жили девять лет с ним, из них семь - в официальном браке, жаль, детишки так и не появились в этом браке, всё было бы по-другому, скорее всего.

Потом новая работа, новый стресс, тяжёлые разговоры с мужем. Не отпускал он меня. Но и жить с ним не хотелось, вечно во всём я виновата, вечно какие-то проблемы ему создаю. Вот и живи, бывший родной, без меня и моих проблем, машину и мотоцикл я оставила ему, сама ушла на съёмную квартиру, ничего от него не надо было. Так ведь нет, ходил и ходил, уговаривал, и снова ходил. Было очень тяжело, морально и физически. Эти отношения не давали жить спокойно, тянули все силы, выжимали все соки. Но это всё лирическое отступление. В начале 2016 года меня осенило. Да, мне плохо, но ведь всегда есть те, кому хуже. Животинки. На улице бедные-несчастные, голодные, драные, никому не нужные.

И решила я, что можно помогать по мере возможности тем, кто гораздо несчастнее меня. Подбирала животных с улицы, лечила их за свой счёт, и старалась каждому найти свой тёплый уютный дом с любящими хозяевами. Да, кто-то крутит пальцем у виска, когда после работы лезешь в очередной подвал, чтобы вытащить на свет несчастную кошкосемью. Кто-то предлагает лучше заниматься детишками в детдоме. Ну, это меня не касается, я занимаюсь тем, что считаю важным, и чужие мнения меня мало интересуют.

А вот в конце 2016 года произошло событие, которое перевернуло мою жизнь.

Где-то в начале ноября поехала к родителям в другой район города, просто в гости, без цели. Выхожу из лифта на их этаже и вижу его! Нет, не красавца-мужчину из моей мечты, на коленях и шикарным букетом роз в одной руке и обручальным кольцом в другой. А обычного белого котёнка месяцев 3 от роду. Точнее, он был бы белым, но подъездная жизнь сделала своё. Котёнок был грязно-серый, со спутанной шерстью, но с такими завораживающими глазами орехового цвета! Я подумала, может, соседи воспитывают так, в том подъезде разный контингент живёт. Поэтому и спросила родителей, не знают ли они, чей кот? Мать заверила, что подкидыш, к соседям отношения не имеет. Ну и итог, я думаю, понятен. Когда вышла от родителей, сунула мурлыку под куртку, чтобы не замёрз, и побежала скорее к машине. Приехала в круглосуточную ветклинику, там сделали необходимые процедуры, и поехали мы ко мне домой, обживаться. Замечательный оказался котёнок, не гадил, не драл ничего, с полуслова понимал меня. Назвала его Айсбергом, это потому, что после мытья он оказался ну просто белоснежным, с длинной шикарной шерстью. Просто белоснежный шарик с ореховыми глазами.

Но через два дня, когда я пришла с работы, корм у Айса стоял нетронутый. Полетела с ним опять в ветклинику. Увы. Диагноз неутешительный - чумка. Кто знает, что это за бяка у котят и щенков, меня поймут. Врачи говорят - усыпляйте, мать кричит - усыпляй, не вылечишь. Но я решила бороться. Будь что будет.
Долго описывать не буду, вкратце - на три недели режим жизни был такой - сон 4-5 часов в сутки, остальное время работа, дома капельницы, уколы, кормление через шприц, ветклиника, анализы. И снова, увы, чуда не произошло. Не смогла, не спасла, убежал мой Айс на радугу, греться на вечном солнышке. Слёз было море. Слишком к сердцу прикипел обычный маленький кот. До сих пор не могу себя простить, что не спасла, как будто что-то не сделала, не довела до конца. А надо сказать, с котом очень мне помогал коллега, Сенька, с бывшей работы. И ездил за лекарствами, и следил за капельницами, когда я занималась чем-то другим, и возил нас в ветклинику. Очень сдружились мы на фоне всего этого.

Прошло два дня. Звонит моя подруга, Ирка. И прям с ходу огорошила. Мне, говорит, сон приснился. Меньше чем через год у тебя будет сын. Это тебе дают вместо того, о ком ты так плачешь сейчас. Тебя проверяли этим котёнком, да и твоего друга Сеньку тоже. Ты можешь полностью рассчитывать на него.
Я ведь атеист по своим убеждениям. И в мистику не очень верю. И тут не поверила ей, мало ли какая ерунда приснится весьма экзальтированной особе со странностями. Все девять лет прошлой замужней жизни меня винили, что детей нет. Справку требовали, что здорова. А я что? Да, проходила обследования. Да, полностью здорова. Ну и что? Принеси я им пятьдесят справок, всё равно осталась бы виноватой. Поэтому просто забила на всё, и огрызалась на всех, кто об этом заикался. Вот такой способ уйти от разговоров.

Прошёл месяц, второй после разговора с Иркой. Третий. И что? Правильно, две полоски на тесте. Когда я шла на УЗИ, на котором уже можно было пол определить, ни грамма не сомневалась, мальчик или девочка. В положенный срок родился мой поздний, но очень долгожданный мальчик.

Тут Светлана прервалась, к нам подошёл мужчина с коляской.
"Мама, мы все вспотели, дай нам другую шапочку".

И протягивает маленькую влажную синюю кепочку. А я заглянула в коляску. Сидит там мальчик с беленькими волосами, весь взъерошенный. Мокрая головёнка похожа на пушистый белый шарик. И смотрит на меня мальчонка большими глазами орехового цвета.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:54 by SunnyMaПросмотров: 659Комментарии: 12
+22

Ключевые слова: Котенок болезнь смерть горе переживания вещий сон ребенок история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:12
+12
Группа: Авторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 43
Прекрасная, добрая история! Вы меня опередили. Только у меня в обратную сторону получилось: неожиданно после 40- ка лет две полоски, не утешительный диагноз, чистка. Очень я переживала и плакала, забила себе голову, что была бы девочка. Через два месяца муж нашёл в мусорном контейнере живых, ещё слепых котят, по словам ветеринара 10-12 дней. Мальчик умер, а девчонку вытянули и от чумки удалось вылечить успешно. Как к ребёнку по ночам вставала, из шприца кормила, грелкой обогревала. Сейчас моей Дусеньке год, моя любимая доченька, мой золотой, ужасно избалованный монстрик. Я считаю, что мне она была послана кем то свыше. Жаль не знаю как фото выложить.

И ещё я точно для себя поняла- кошек ( у нас их три) я люблю гораздо больше, чем людей!
За историю огромный плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#2 написал: A.Norton
Вчера, 20:24
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 59
Комментариев: 212
Цитата: Mary3.11.
Прекрасная, добрая история! Вы меня опередили. Только у меня в обратную сторону получилось: неожиданно после 40- ка лет две полоски, не утешительный диагноз, чистка. Очень я переживала и плакала, забила себе голову, что была бы девочка. Через два месяца муж нашёл в мусорном контейнере живых, ещё слепых котят, по словам ветеринара 10-12 дней. Мальчик умер, а девчонку вытянули и от чумки удалось вылечить успешно. Как к ребёнку по ночам вставала, из шприца кормила, грелкой обогревала. Сейчас моей Дусеньке год, моя любимая доченька, мой золотой, ужасно избалованный монстрик. Я считаю, что мне она была послана кем то свыше. Жаль не знаю как фото выложить.

И ещё я точно для себя поняла- кошек ( у нас их три) я люблю гораздо больше, чем людей!
За историю огромный плюс.


На форуме есть тема "Наши питомцы". Выложить фото очень просто: пишите небольшое сообщение, находите кнопку прикрепить и прикладываете к сообщению фото. Нажимаете на кнопку подтверждения. Все.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#3 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:27
+1
Группа: Авторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 43
Цитата: A.Norton
Цитата: Mary3.11.
Прекрасная, добрая история! Вы меня опередили. Только у меня в обратную сторону получилось: неожиданно после 40- ка лет две полоски, не утешительный диагноз, чистка. Очень я переживала и плакала, забила себе голову, что была бы девочка. Через два месяца муж нашёл в мусорном контейнере живых, ещё слепых котят, по словам ветеринара 10-12 дней. Мальчик умер, а девчонку вытянули и от чумки удалось вылечить успешно. Как к ребёнку по ночам вставала, из шприца кормила, грелкой обогревала. Сейчас моей Дусеньке год, моя любимая доченька, мой золотой, ужасно избалованный монстрик. Я считаю, что мне она была послана кем то свыше. Жаль не знаю как фото выложить.

И ещё я точно для себя поняла- кошек ( у нас их три) я люблю гораздо больше, чем людей!
За историю огромный плюс.


На форуме есть тема "Наши питомцы". Выложить фото очень просто: пишите небольшое сообщение, находите кнопку прикрепить и прикладываете к сообщению фото. Нажимаете на кнопку подтверждения. Все.

Спасибо!!
Зарегистрирован: 15.02.2018
#4 написал: A.Norton
Вчера, 20:47
0
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 59
Комментариев: 212
Цитата: Mary3.11.
Цитата: A.Norton
Цитата: Mary3.11.
Прекрасная, добрая история! Вы меня опередили. Только у меня в обратную сторону получилось: неожиданно после 40- ка лет две полоски, не утешительный диагноз, чистка. Очень я переживала и плакала, забила себе голову, что была бы девочка. Через два месяца муж нашёл в мусорном контейнере живых, ещё слепых котят, по словам ветеринара 10-12 дней. Мальчик умер, а девчонку вытянули и от чумки удалось вылечить успешно. Как к ребёнку по ночам вставала, из шприца кормила, грелкой обогревала. Сейчас моей Дусеньке год, моя любимая доченька, мой золотой, ужасно избалованный монстрик. Я считаю, что мне она была послана кем то свыше. Жаль не знаю как фото выложить.

И ещё я точно для себя поняла- кошек ( у нас их три) я люблю гораздо больше, чем людей!
За историю огромный плюс.


На форуме есть тема "Наши питомцы". Выложить фото очень просто: пишите небольшое сообщение, находите кнопку прикрепить и прикладываете к сообщению фото. Нажимаете на кнопку подтверждения. Все.

Спасибо!!


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Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#5 написал: ScarlettMarie
Вчера, 22:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 205
Замечательная, добрая история, и в ней действительно есть мистика! Плюс.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#6 написал: Стаська
Вчера, 22:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (153|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 432
Животных нужно любить, но плохо, когда кошек любишь больше, чем людей. Мимо плачущего ребенка приедешь мимо и не заметишь, а котенка мявкающего приголубишь. Так что ли? Жаль, если так!

Каждому свое! Я не сужу!

Каждому свое! Я не сужу!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (265|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 606
Низкий поклон от меня людям , помогающим животным и людям! На коленях стою перед ними!
Сам сейчас весь в чувствах, сижу и плачу. Я не стесняюсь своих чувств. Просто я подписан на несколько групп помощи животным и пришли сейчас плохие вести про котят. Уже не помочь(((. А тут ещё про белого котёнка прочитал. Опять понеслось.
Короче, жестоко так проверять людей. Смертью любимых. Пусть и животных. Некоторые замуж выходят и рожают без проверок. Мы с женой тоже долго, 12 лет в браке без детей прожили, да были проблемы на этой волне, но никто не умер. Зато месяц назад погибла любимая кошечка, это что, проверка? На что?!
В проверку не верю, верю в стечение действий в одну точку, к одной цели- создать семью и родить ребёнка. Пути Господни...
За историю плюс!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Космонасть
Вчера, 23:30
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (595|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 232
У меня рука не поднимается откомментировать эту историю как полагается, даже не знаю,почему.Старею, наверное.
Одно скажу - концентрация мимишностей зашкаливает и я не люблю сладкое, но в общем ваша история будет иметь успех - тут есть все,что так мило женскому сердцу - и несчастные бывшие мужья,обивающие пороги ,и котята и коты, и спаситель Статсик ( или как там) и конечно же,чудесное рождение ребёнка вместо котёнка.
Кто-то предлагает лучше заниматься детишками в детдоме. Ну, это меня не касается, я занимаюсь тем, что считаю важным, и чужие мнения меня мало интересуют.

Вот и молодец,ей-богу, здоровее будет эта женщина, вообще люблю кошатников.Обожаю просто.

У нас такая препод была, вроде адекватная женщина , но когда начинала рассказывать про бездомных собак - рыдала,натурально рыдала, при этом ни одну бездомную собаку она домой не взяла.Даже странно,правда?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#9 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 274
Мне очень понравилось. Я тоже люблю животных, больше некоторых людей. А почему бы и нет? Это безобидные существа, не способные на плохое, тем более такие клевые. Кошки, мои самые любимые. Согласен, что все не просто так в жизни, и человек получил заслуженное счастье. Плюсую.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#10 написал: npoxopova
Сегодня, 00:19
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 179
Цитата: Стаська
Животных нужно любить, но плохо, когда кошек любишь больше, чем людей.


Согласна в чем - то ,иногда до маразма доходит у некоторых кошатников/ собачников, но тут вроде ГГ не такая.
Я например, стала жалеть животных только после рождения своего ребёнка. По подвалам не ползаю, но чем могу-помогаю.

Хорошо ГГ сдружилась с Сенькой-Сенька по доброте душевной помог подруге с малышом :))

Интересно, а после рождения мальчика ГГ не перестала помогать братьям нашим меньшим?

Цитата: Космонасть
У нас такая препод была, вроде адекватная женщина , но когда начинала рассказывать про бездомных собак - рыдала,натурально рыдала, при этом ни одну бездомную собаку она домой не взяла.Даже странно,правда?
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Может рыдала, что взять не могла. Я вот не могу брать, например, у меня бр.астма, от шерсти совсем плохо, тут либо я , либо животные, правда деньги переводить в приюты мне ничто не мешает
Зарегистрирован: 8.03.2018
#11 написал: Шонди
Сегодня, 00:40
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 229
Цитата: Стаська
Животных нужно любить, но плохо, когда кошек любишь больше, чем людей. Мимо плачущего ребенка приедешь мимо и не заметишь, а котенка мявкающего приголубишь. Так что ли? Жаль, если так!

Каждому свое! Я не сужу!

Каждому свое! Я не сужу!

Животных любить легче и отношения с ними складываются предсказуемо. С людьми все не так однозначно.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#12 написал: фергю сон
Сегодня, 02:59
0
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Репутация: (20|-4)
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Вчера вечером сказала лежащим на диване мужу и кошке - кто на огород со мной воду наливать не пойдет, тот мясо больше не получит! Первая к двери подскочила кошка, муж пришел после...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
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