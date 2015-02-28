Истории из детства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:32

Mary3.11. Просмотров: 642 Комментарии: 18 +19 Сегодня, 12:32 by

В длинные июньские выходные решили съездить на родину моего папы, так сказать, навестить родовое гнездо. Гнездо находится в Ивановской области, в Тейковском районе. Деревенька наша и в лучшие годы была небольшая, домов 30. А уж сейчас это просто "медвежий угол". Если начнётся зомби апокалипсис, то прятаться я буду там, в такую глушь ни "скорая", ни полиция не ездят: говорят, нет дорог, доехать невозможно, так что уж зомби точно не дойдут. Но это шутка.На самом деле, в деревне не осталось ни одного постоянного жителя, жизнь "кипит" только летом. Во времена моего детства была накатанная грунтовая дорога, небольшое совхозное поле засаживалось пшеницей. В каждом доме кто-то жил, а уж летом численность жителей увеличивалась раза в три. И ещё одна особенность нашей деревушки - все, кто там жил или приезжал, были родственниками. В общем, куда ни плюнь - в родню попадешь.Наш дом стоит на окраине, самый последний. Сейчас лес уже практически подошёл к деревне, раньше же надо было пройти небольшое поле, метров 500 в ширину, пройти полосу кустов, и только потом начинался лес. Мы с сестрой каждое лето проводили в деревне, детей нас было много: двоюродные, троюродные и десятая вода на киселе.Первый случай произошёл, когда мне было года три. Сама я, естественно, ничего не помню, а вот сестра, оказывается, помнит и очень хорошо. Так вот, мне три года, сестре восемь лет, в доме собралось довольно много людей: братья и сёстры, бабушки с детьми и внуками. Пока взрослые копались на огороде и по дому, нас с сестрой отправили гулять. Мы были дети смирные, знали, что к речке идти нельзя, рвали цветочки на лужайке перед домом. А я, оказывается, в детстве очень любила всякую насекомую живность и ловила их с удовольствием. К сестре пришли девочки-ровесницы, они стали играть и не заметили, как я исчезла. Сразу взрослым говорить не стали, искали сами, ведь уйти мне было некуда, а идти в лес одна я побоялась бы. Когда сестра поняла, что меня нигде нет, она побежала к родителям. Поднялась паника, обыскали дом, сбегали на речку, папа с дядьками пошли по округе. Бабушка уже собиралась идти в соседнюю деревню к участковому. Вдруг сестра говорит: "Мама, вон Маша идёт!"По рассказу сестры, я шла из леса, вернее, из кустов, шла одна, но рука была поднята, как будто я держала кого-то взрослого за руку. Когда я подошла ближе, все услышали, что я разговариваю, но не просто сама с собой, а как бы на вопросы отвечая. В ручке я держали несколько травинок с нанизанными земляничинами. Когда я дошла до нашего огорода, то обернулась и стала махать рукой, как бы прощаясь. Когда меня спросили, где я была, то услышали, что я прыгала за кузнечиком и попала в лес, хотела заплакать, но увидела бабушку, она показала мне землянику и как её на травку нанизать. А потом бабушка взяла меня за руку и повела домой. Когда спросили, что это была за бабушка, я твёрдо ответила, что наша бабушка Даша. Дарья - моя прабабушка, она умерла задолго до моего рождения. В доме висела свадебная фотография прадеда и прабабушки, но в старости я её даже на фото не видела.Второй случай я сама тоже не помню, но мне её рассказывали родственники несколько раз. Произошло тоже в нашем деревенском доме, мне было уже пять лет. В нашей деревне всегда отмечалась Казанская, 21 июля, собиралась вся родня, пекли пироги в огромном количестве, песни пели. Так было и в то лето: приехали родственники, сели за столы на улице. Все едят, выпивают, разговаривают. И вдруг я говорю своей бабушке: "Баб, а дедушке почему матрушку не даёшь?". Матрушка - это ватрушка с творогом, одна из тёток очень вкусно их пекла. Все даже замолчали. Спросили у меня, какому дедушке, а я показала рукой на крыльцо и сказала: "Вот, дед Костя". Бабушкина сестра даже заплакала, её отец, мой прадед Константин, именно так называл ватрушку - матрушка. Он тоже умер до моего рождения.В выходные мы приехали в деревню, моя сестра с семьёй и троюродная сестра с сыном. Были очень рады встрече, пожарили шашлычка, хорошо посидели. Ближе к ночи начались воспоминания. Троюродная сестра Лера напомнила мне две особо интересные истории, раньше я не задумывалась, есть ли в них мистическое начало, но, все взвесив, решила, что есть.С Лерой мы ровесницы, она долгое время жила с родителями в Индии и Пакистане, поэтому познакомились мы лет в десять. А чудить на пару начали лет с двенадцати. Мозгов в том возрасте не было совсем, да и чувство самосохранения где-то заблудилось: мы носились по всей округе. На дискотеку в пионерлагерь (3 км от дома), на железнодорожную станцию в магазин (5 км) - в общем, были за любой кипиш. Удивительно, что, носясь по округе, мы не нашли себе приключений.Было нам по 13 лет, родной сестре моей 18. В то лето вернулся из мест отдаленных наш дальний родственник, жили они в соседнем доме с Лерой. Сам он мужичок спокойный, много пил и курил, ни с кем особо не общался. С ним прибыли ещё два "товарища", все расписные, глаза страшные, нас цепляли. Родня с ними побеседовала, участковый приезжал, вроде отстали от нас. Обычно мы гуляли большой компанией, но в тот день почему-то остались втроём, было жарко, и мы решили идти на речку.Река наша, Ухтохма, мелкая и холодная, особо не искупаешься, но мы сидели на берегу втроём и в карты играли. Вдруг мы увидели, что к нам направляются два этих товарища. Подошли, по-нормальному спросили, как водичка. Потом увидели у нас карты и предложили научить нас в покер играть. Мы с сестрой даже рот не успели открыть, как Лерка вылепила: "Да, хотим". Мужики переглянулись, но начали объяснять.Я честно скажу: мне было страшно, я постоянно пыталась уйти, но оставить Леру одну ни я, ни сестра не могли. Я не знаю, в какой момент, но шутки закончились: мужики предложили сыграть на раздевание. Сестра, как самая старшая, стала отказываться и говорить, что нам домой пора. Но один из них как-то очень нехорошо сказал ей сесть. В это время из кустов появилась огромная белая собака, похожая на алабая, только лохматей. Именно появилась, потому что кустарник очень редкий, а мы не видели и не слышали, как она идёт. Она молча подошла и села в метре от нас. Собака с явной агрессией смотрела на мужиков, а потом начала порыкивать. Когда один из них схватил Леру за руку, собака вскочила и залаяла. Мужики сбежали.Куда пропала собака, я не знаю, вот была здесь - и нет её. К сожалению, собака не была нашей! Больше того, у нас в деревне не было такой собаки, да и в окрестных тоже, уж такую красавицу мы бы знали. Когда мы вернулись домой, рассказали все родителям. Был грандиозный скандал, вызвали участкового, мужики уехали по месту проживания. Наш двоюродный брат принёс фотографию, где был его дед с белой собакой, похожей на алабая. Фотография была сделана в конце 60- х, дед умер в 1974 году, его собака тоже. А похоронили её около речки под березкой. Только потом березку срубили, и на собачьей могиле выросли кусты.Ну, и последняя история о глупости человеческой. Нам с Лерой было по пятнадцать лет. Я в то лето поступала в техникум и сдала последний экзамен. До объявления результатов было много времени, и я поехала в любимую деревню. От железнодорожной станции до нашей деревни порядка пяти километров, но идти по лесной дороге - просто сказка! По лесу дорога идет только половину пути, потом начинается брусчатка, там ездили машины и рейсовые автобусы. А где-то за километр дорога идёт дальше, а к нам ведёт не очень широкая грунтовая дорога. Лера знала, что я приеду, и пошла меня встречать. Сумка у меня была довольно тяжёлая, мы часто останавливались отдохнуть. Дорога была пустая, в нашу деревню мало кто ездил.Вдруг нам навстречу из-за поворота выехала военная машина с брезентовым верхом. Мы очень удивились: ближайшая военная часть в Тейково, рядом никаких военных объектов. Тем не менее, машина ехала. Поравнявшись с нами, машина остановилась, там было только два солдата. Сидевший рядом с водителем вылез из машины и говорит нам: "Девчонки, вы куда идете?", мы называем деревню, я говорю ему: "Вы же оттуда едете". Тогда он говорит, что они больницу ищут, есть ли здесь поблизости. А поблизости была психбольница, только там в основном алкашей лечили. Он и просит нас показать, где эта больница. Мы ему объясняем, что доехать просто, а он все равно просит показать и обещает потом прямо до дома довести. Ну, Лерка мне и говорит, что пятнадцать минут не утянут, а мальчишки симпатичные, давай, мол, познакомимся. Я отказываюсь, солдат злится, Лерка настаивает.И вдруг я вижу, что по дороге идёт мой папа, видимо, не дождался и пошёл встречать. И я говорю, сейчас сумку отцу отдам и поедем покажем. Солдат оглянулся и с бешеным взглядом вскочил в машину, и они так стартанули, что мы аж отлетели . Смотрю, а папы нет. Ленка бубнила всю дорогу, что я все придумала, что отец не шёл, и из-за меня мы с ребятами не познакомились. Когда я пришла в деревню, папа спал. Потом рассказал, что колол дрова, меня ждал, вдруг его такой сон сморил, что не помнит, как до дома дошёл. И сказал, что приснился ему сон: мы с Лерой садимся в машину с солдатом, потом нас живых выбрасывают с какого-то моста, а он бежит по дороге и хочет тот мост найти. Я побоялась ему рассказать о встрече с солдатами. У папы весь день была сильная головная боль и слабость. Лере я все рассказала (именно она и напомнила мне эту историю).Через пару дней в деревню приехали оперативники и военная милиция. Оказалось, что из военной части во время ремонта железнодорожных путей дезертировали два солдата, они ранили лейтенанта, украли оружие и угнали машину. Все это произошло километров за 50 от наших мест, как они сюда попали, я не знаю. Влезли в больницу и украли какие-то лекарства, при этом пострадали две медсестры. Всех предупредили об осторожности. Я от испуга рассказала о нашей встрече и даже номера машины вспомнила, что подтвердило, что это были дезертиры. Естественно, нас отругали (это мягко сказано), но мы и сами испугались, от меня до Лерки перебежками и только днём ходили. Потом их нашли. А мы с сестрой продолжали чудить, но уже с осторожностью.Может, в этих случаях и нет ничего мистического, но мне очень хочется верить, что есть!

Ключевые слова: Детство родня сестры мужики страх мистика авторская история

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