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Истории из жизни

Молитва

Эту очень личную историю из своей жизни рассказала мне подруга, когда я помогала ей готовить на поминки по ее матери. Прошло сорок дней с ее смерти. У нас почти все было готово и мы сели передохнуть.

"Мне так не хватает мамочки, - сказала подруга. - Ты же знаешь, что с личной жизнью у меня большие проблемы, я женщина сильная, независимая, привыкшая зарабатывать хорошо, а ко мне тянутся слабые, бесхребетные мужички, которые хотят, чтобы их опекали - не нужны мне такие! А ровню я себе пока не встретила. вот и дожила до сорока лет незамужней.

Душой я отдыхала, когда приезжала домой в деревню, где жила мама и старший брат с женой и тремя дочками. Все у них было ладно. Дома уютно, в огороде что только не посажено - жена брата с дочками стараются. Брат работает - обеспечивает свой "девчатник". И мама помогает, заботится обо всех. Приезжала туда как в рай.

Но все когда-нибудь заканчивается.

Брат скоропостижно скончался на работе - остановилось сердце. Жена его с головой ушла в горе. все забросила, день и ночь ходила как тень, а потом стала топить горе в вине.

Не знаю, что было в душе у матери, потерявшей сына, но она стойко ухаживала за снохой, за осиротевшими внучками.

Когда я приехала на сороковины брата, внешне все было в полном порядке, не считая похудевшей и постаревшей снохи. Она перестала следить за собой и стойкий запах перегара выдавал ее пристрастие.

Девчонки-племянницы жались ко мне. Маленькие они еще были. Старшей десять, средней семь, а младшей всего три года.

Мама заверила меня, что со всем справляется, вот только сноху бы вразумить, да некому, мужниных родных она не слушает, а родных, к сожалению, нет - она же детдомовская.

Побыла я там и домой вернулась, стала все больше работы брать. Надо было помогать племяшкам.

Через полгода сноха умерла страшной смертью, пьяная захлебнулась собственной рвотой. После похорон мама мне твердо сказала, чтобы я не беспокоилась за них, что сил у нее на внучек хватит. Единственное, что необходимо сделать - это оформить опекунство.

Жизнь пошла своим чередом, оформили опекунство, я бралась за любую дополнительную работу, чтобы заработать на большую квартиру и перевезти своих дорогих в город. Через два года старшую племяшку оформила в школу рядом с моим домом. банковский счет пополняется, скоро мечты сбудутся.

Но нездоровый мамин вид и быстрая утомляемость наводили на мрачные мысли. Я стала уговаривать ее пройти медицинское обследование. Диагноз был как приговор - запущенная онкология с многочисленными метастазами. Врачи предрекли маме полгода жизни.

Маме я, конечно, правды не сказала. Наговорила, что просто много всяких нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Поживешь у меня, подлечишься. Я отпуск возьму, чтобы с девчонками управляться.

Нет! Домой! Только домой! Тебе работать надо, а мне внучек растить, коль все в порядке, то сил хватит.

Привезла я маму домой. Смотрю на нее, а она веселая, счастливая, внучек обнимает, целует, а меня слезы душат!

Выбежала я на улицу. Вечер морозный, звездный. Так тихо и красиво вокруг, а мне от этой красоты тошно становится.

Встала посреди двора, протянула руки к небу и стала молить Господа нашего, чтобы помог он моей мамочке! Говорила ему, что люблю ее сильно! Что некуда пока забрать племяшек! Что плохо всем нам без нее будет!

Говорила то, что говорят многие, узнав о неизлечимой болезни дорогих людей. Говорила от всего сердца, от всей души молила Бога не отнимать у меня маму, у внучек бабушку.

Так мне было горько, так плохо, что я разрыдалась и упала на колени без сил. Плачу от безысходности. Чувствую, что легче мне становится, как будто кто-то по склоненной голове погладил - пожалел. И на душе у меня бури улеглись, стало спокойно и легко. Я поняла, что меня услышали! Моя молитва дошла до Неба! Как будто кто-то сказал, что все будет хорошо.

Через полгода подвернулся замечательный обмен с небольшой доплатой и я стала владелицей трехкомнатной квартиры, почти сразу получила повышение, которое избавило меня от финансовых проблем, еще через полгода забрала вторую племяшку. Мама не отдала младшую, сказала, что у нее достаточно сил растить ребенка вдали от вредного большого города.

Мама умерла через восемь лет после поставленного диагноза. За два месяца до кончины у нее начались сильные боли. Все доктора в онкоцентре были шокированы - с такими метастазами не живут! Поражены практически все органы! А тут прожила столько лет, полна сил и без болей!".

Мы помолчали и пошли дальше накрывать поминальный стол.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:45 by капитанская дочкаПросмотров: 252Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Мама смерть молитва история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:53
0
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Комментариев: 3 213
Очень хорошее сочинение. Хотя я и верю в силу, нет, отнюдь не молитвы. А каких- то душевных сил человека в такую трудную минуту. Выброс мощнейшей энергии в мироздание.
Мне знакомо. Но в 8 лет с запущеннейшими метастазами слабо верится.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: kas11
Сегодня, 20:58
0
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Комментариев: 301
хвала высшим силам ... не покинули в трудный момент...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#3 написал: conjure one
Сегодня, 21:04
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 084
Онкология - болезнь коварная и часто непредсказуемая. Кто-то годы может прожить с подобным диагнозом, а кто-то за пару месяцев "сгорает". Что по истории, то иначе как чудом такой случай не назовешь. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Девятихвостый Лис
Сегодня, 21:17
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (60|0)
Публикаций: 79
Комментариев: 915
Встала посреди двора, протянула руки к небу и стала молить Господа нашего, чтобы помог он моей мамочке!

Вот после этой строчки уже перехотелось читать. и это ИИЖ?
Написано хорошо, но сама история очень пресная. Больше походит чем-то на счастливый случай. В чем тут мистическая составляющая? В молитве богу?
Минус.
Зарегистрирован: 18.11.2010
     
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:25
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Репутация: (239|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 560
Читал про девушку, которую отпустили умирать. Молодая была, но уже приговор. Неоперабельно. Начала пить, опускаться. Быстро. Но волей случая, встретилась ей любовь на пути, может за водкой. Короче говоря, когда опомнилась уже не пила, а срок оставшейся жизни пережила! Любовь отвлекла от всего. Появился вкус к жизни. Проверилась у врачей. Дальше понятно, ничего не нашли. Здорова!
История мне понравилась. Плюсую.
И, да. У друга, отец умирал от онкологии. Долго. Врать не буду , но долго. Пока не остановилось сердце. Потому и верю истории, там всё оч похоже на его случай.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#6 написал: Стаська
Сегодня, 21:57
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Онлайн
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Репутация: (153|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 429
Я верю! Бабушка первого мужа болела раком груди, все ее любили и ухаживали, я в том числе. Делала перевязки груди пятого размера и за три года грудь сгнила подчистую. Но она жила. От начала и до конца болезни прожила восемь лет, под конец жила на сильных обезболивающих, наркотике. Умерла на моих руках в возрасте 86 лет, конечно не в здравом уме. Так что с таким диагнозом живут и несколько лет, и несколько месяцев. Я верю. А у коллеги, дочь сгорела от рака за два месяца в 32 года, оставив семилетнего сына сиротой.

Страшное это слово, рак. Не оставляющее надежды.
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
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