Призрак играющей кошки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:14

Helldog Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:14 by

У моего друга, проживающего в Москве, жила серая кошка. Имя у нее было странное — Ребёнок. Жизнерадостная кошка Ребёнок часто бегала по квартире: играя сама с собой, могла носиться часами из одной комнаты в другую, из прихожей — на кухню. Особенно нравилось серой бойкой кошке поджидать у входной двери гостей, она всегда чувствовала приближение человека и заранее готовилась играть.Когда я с дочерью приходила в гости, проказница от двери в прихожей неслась в комнату или кухню, увлекая за собой. Она любила, чтобы за ней следовали, и от этого настроение кошки улучшалось во много раз, чем проявлялось ещё большей беготнёй по квартире. Моя дочь очень любила такую игру, да и друг тоже. Топот лап и ног раздавался гулом. Набегавшись, кошка залезала под диван, а моя дочь — на диван, и они начинали переговариваться: игрунья мяукала, дочь — в ответ, и так продолжалось довольно-таки долго.Знакомый жил один, приезжали мы к нему не так часто, утром он кормил питомца и уходил на работу. Много раз я с ним ругалась, объясняя, что животному нельзя оставлять в качестве еды замороженные ледяные куски мяса из морозилки, на что друг отвечал: «Растает, съест…».Иногда он не появлялся дома по несколько дней, а когда приходил, снова кидал кошке замороженный корм, и голодный зверь набрасывался на них, проглатывая большие холодные порции. Через какое-то время животное Ребёнок заболела, её стало постоянно тошнить, она уже не могла ничего есть и вскоре умерла. Друг возил на вскрытие в ветеринарную клинику, дали заключение, что смерть наступила от рака, и началось заболевание с желудка. Мёртвую кошку он оставил в клинике.Мне и дочери знакомый ничего не рассказал о происшедшем событии, побоялся, что отругаю за корм, который стал причиной смерти. Вскоре друг на машине привёз меня и мою дочь к себе в гости: когда он открыл дверь в квартиру, как всегда, громкий топот лап гулом пронёсся от входной двери, увлекая на кухню. Дочь побежала следом, но на кухне никого не было, а топот кошачьих бегущих лап уже был слышен в комнате, дочь и там никого не нашла… После нашего всеобщего удивления, вызванное этим событием, знакомый рассказал о смерти животного. Потом много раз и друг, и я с дочкой слышали, как несуществующая кошка носится по квартире, увлекая в свою игру. Иногда даже забывали, что её уже нет, и по привычке бежали вслед за ней.Однажды дочка, сидя на диване, услышала мяуканье, которое призывало переговариваться с ней, как раньше, мяуканье повторялось и потом по несколько раз, но это вызывало только эмоции страха. Вся история с мёртвой кошкой длилась довольно долгое время, до тех пор, пока друг домой принёс маленького котёнка, который остался у него жить.С появлением котёнка бывшее животное Ребёнок больше никого не беспокоило.Это правдивая реальная история, свидетелями которой были я и моя дочь, друг Женька. Также присутствие кошки Ребёнка слышала и мать друга, и другие его знакомые.

Ключевые слова: Кошка смерть призрак страх топот

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