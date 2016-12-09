Овчарня

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Dellio Просмотров: 472 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 19:32 by

Моя бабушка всю свою жизнь провела в небольшой деревне в сибирской глубинке. Она всегда говорила, что ее родители занимались разведением домашнего скота, которого у них было довольно немало: десятки кур, уток, баранов, пара коров и свиней. Практически весь день уходил у ее семьи на уход за ним, в чем бабушка и помогала старшим.В момент, когда это произошло, ей было около двенадцати лет. По ее словам, в тот день все было так же. Был уже вечер, около шести или семи часов, когда родители приказали ей загнать всех кур в курятник, который, к слову, находился сразу за овчарней, в одном помещении, то есть курицы ночевали порой рядом с баранами, если, конечно, их не запирали. Овцы в их владения пройти не могли, а вот тупенькие птицы - запросто.Бабушке потребовалось немало времени на то, чтобы загнать птиц на огороженную территорию перед овчарней. Ее родители в тот момент были заняты коровами и свиньями, поэтому находились вдалеке от нее, в другой части хоз.двора.Управившись с птицами, она направилась к двери в ту самую овчарню, над открытием которой ей пришлось достаточно повозиться. Тут, собственно, и начинается наиболее необычная часть истории.После того, как дверь была отворена, бабушка собралась было войти туда, но лишь застыла на месте, удивленно смотря на развернувшуюся у нее на глазах удивительную картину. Она призналась, что в тот момент ей было действительно страшно от увиденного. По ее словам, в центре злополучной овчарни стоял баран, вокруг которого столпились остальные, выстроившись в подобие круга, то и дело громко блея. Но суть не в этом. Бабушка сначала подумала, что ей почудилось, но, простояв так еще минуту, поняла, что увиденное явно выбивается из нормы. На спине того барана, который был в центре, стоял еще один, никак не двигаясь. Рядом с ними, опираясь на спину первого двумя передними копытами, стоял еще один. И все трое пристально смотрели на нее. Бабушка же, решив, что почудилось, резко закрыла дверь, после чего немного перевела дыхание.К ее облегчению, данной бараньей пирамиды уже не было, хотя все три и стояли рядом, как раз на том самом месте, где некогда она возвышалась.Решив, что ей действительно почудилось, она решила окончательно развеять свои сомнения и приблизилась к злополучной троице, которая в тот же момент попятилась назад. Начав изучать землю, по ее словам, она хотела точно убедиться, что это было именно глюк. Но здорово струхнула, когда наткнулась на следы бараньих копыт недалеко от центра овчарни, которые не имели второй пары. То есть, он словно стоял лишь на двух копытах. Мигом ретировавшись оттуда, она впопыхах закрыла дверь и помчалась к родителям, чтобы рассказать им о увиденном, а также сообщить, что больше в овчарню она ни ногой.Естественно, родители ей не поверили, после чего еще долгое время удивлялись тому, что их дочь обходит баранью обитель стороной.

Ключевые слова: Бараны овчарня деревня детство куры двор авторская история

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