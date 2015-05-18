Странности в доме. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02

МАСЯНЯ1808 Просмотров: 205 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 17:02 by

Предыдущие события происходили где-то в 53-54 году прошлого века. После освящения дома было спокойно. В 1961-ом родилась моя мама, которая стала свидетелем продолжения странностей.Когда маме было лет восемь, она однажды проснулась ночью внезапно, спала она в маленькой спальне, примыкающей к прихожей, из которой был проход в зал, а потом - в дальнюю спальню бабушки. Открыла глаза и увидела у себя на кровати женщину, сидящую с опущенной головой, накрытую светлым покрывалом. Мама зажмурилась, открыла глаза - сидит. Она опять зажмурилась, и опять та женщина сидит, не шевелясь. Мама не помнит, как провалилась в сон.Через время, также ночью, она открыла глаза и глянула в дверной проем, который освещался двумя окнами прихожей, дверей не было, нет и сейчас. Увидела в проеме двери силуэт мужчины, который стоял во весь проем, расставив руки и ноги. Мама зажмурилась и закричала. Прибежала бабушка, зажгла свет и ничего, конечно же, не увидела. Мама рассказала про женщину в белом и про то, что видела сейчас. Было принято решение снова искать священника и освятить дом.После освящения все прекратилось до 1985-го года, когда мне было пять лет. Мама часто рассказывала мне потом, что я маленькая постоянно как будто бы кого-то рассматривала в темноте комнат, разглядывая снизу вверх и улыбаясь. И вот однажды я была в садике, бабушка на работе, мама работала во вторую смену на заводе, ездила к двум часам дня. И вот, находясь днем в зале, начала слышать ритмичный стук откуда-то. Соседей за стеной нет, дом частный, но стук явно внутри дома. Так продолжалось несколько дней, пока однажды мама не увидела, что большие настольные часы в деревянной оправе с подарочной монограммой для дедушки (кто-то дарил ему с работы на юбилей) скачут из стороны в сторону сами по себе по серванту в зале. Дедушка умер еще в 1980-м году, вряд ли это были его проделки. Дом освятили в третий раз.В начале двухтысячных я ночевала у бабушки, к тому моменту мама лет 10 была замужем за моим отчимом, мы жили отдельно, бабушку приезжали проведывать. Спала я в дальней спальне, из нее - выход в зал, где спала на диване бабушка. В зале два окна, так как забор и калитка у нас мощные, высокие, окна на ночь не задергивали, тем более что лето и бабушка открывала форточку.Утром бабушка мне рассказывает (далее с ее слов). Лежу, сплю, вдруг слышу: открылась дверь из кухни, кто- то прошел, смотрю - в зал зашел мужчина в чем-то темном и длинном, подошел к окну, постоял, развернулся и вышел, лязгнув дверью в кухню. Ну, лежу, страшно, но надо же пойти закрыть входную дверь, забыла, наверное. Смотрю: а дверь закрыта изнутри на засов. Хотела, внуча, тебя разбудить, но побоялась испугать.Когда она рассказала мне это, меня перетрусило, ведь я спала в соседней комнате. В общем, много чего было по мелочи: и боковым зрением мохнатый шар катающийся видела, и чье-то напевание женским голосом слышала, также часто вечером из ниоткуда чувствовала запах мужского одеколона, хотя мужчин в доме не было совсем. Еще странность: бабушка работала на почте, там очень много было прусаков, приносила их с сумками домой, но они у нас абсолютно не приживались, слава Богу.Вот такие дела. Что это все и почему появлялось, мы не знаем. Но только сейчас мама начала в этом доме чувствовать себя нормально. Раньше всегда боялась. У меня же никогда дискомфорта не было, несмотря на некоторые проявления непонятные. Колдунов, особых грешников и суицидов в семье не водилось - обычные люди.

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