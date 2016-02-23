Подселенец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ernesta Просмотров: 666 Комментарии: 11 +28 Сегодня, 00:31 by

История, которую хочу сегодня рассказать, и по сей день является загадкой не только для меня, но и для моей мамы. А случилось вот что.В восьмидесятые годы прошлого столетия Интернета не было, и телевизор показывал три канала. А посему люди были более общительными, тогда не было таких понятий, как "социопат", "аутист" и тому подобное.Мама моя работала в чисто женском коллективе, и, естественно, на обеде, во время рабочего перерыва, женщины успевали не только плотно покушать и поделиться рецептами, но и обсудить все свои жизненно важные вопросы.Коллектив был небольшой, три кабинета и по пять человек в каждом, все инженеры-технологи, люди грамотные и от всякой мистики далёкие. Здесь знали всё про всех: кто замуж выходит, кто расходится, у кого муж загулял, дети заболели - ничего тайным не оставалось.Среди всех выделялась лишь Нина, она больше слушала рассказы сослуживиц, сама же молчала. И не потому, что была скрытной, нет, она просто была несчастной.В свои 45 лет Нина никогда не была замужем и детей у неё не было. Женщина считала свою жизнь прожитой зря. Надежда выйти замуж, ну или хотя бы найти друга, была похоронена под большим тяжёлым камнем собственных комплексов, разочарований и неудач. Единственное, что она рассказывала, так это то, что из её холодильника еда пропадает, она даже на бумажечку перед уходом на работу стала записывать колличество сосисок и котлет, чтобы вечером пересчитать.Всё бы так и шло своим чередом, если бы женщины в техотделе не начали замечать положительные перемены в Нине. Она стала больше ухаживать за собой, интересоваться кулинарными рецептами, да и улыбка просто не сходила с её лица. Естественно, на Нину накинулись всем колхозом - выяснить что же она такое скрывает.А теперь слушайте, рассказывать буду от первого лица, так удобнее:"Началось всё со стуков в дверь. Живу я одна, подруг у меня сильно-то нет, все замужем, чтоб вот так ходить на чашку чаю - бывает редко, да и соседи ко мне не заходят.А тут, как с работы прийду вечером, так в дверь кто-то и стучится. Я-то сначала дверь открывала, да только никого за ней не оказывалось. И так всю неделю: стук в дверь - открываю, а там никого.Страшно мне стало, может, думаю дети шалят, а может и бандиты. А тут снова, только домой зашла, руки не успела помыть, слышу стук в дверь, да такой сильный, напористый. Подошла я к двери потихоньку, чтоб шутников этих не спугнуть, осторожно к глазку на двери приложилась, смотрю - а там никого нет. Только решила в комнату вернуться, как опять забарабанили в дверь. В глазок я смотрела безотрывно, но так никого и не увидела. Стою и думаю: "Ползком, что ли, к двери моей подбираются, чтоб постучать?".Продолжались стуки эти с неделю, каждый вечер, а потом прекратились. Зато другая напасть началась: продукты из холодильника пропадать начали. Сначала думала, что кажется мне всё это, мол, от одиночества совсем крыша поехала. Ан нет, стала я по утрам записывать, сколько сосисок в холодильнике, сколько котлет, даже буханку хлеба сантиметром замеряла. Насчитаю утром 6 котлет, а вечером только три или четыре остаётся, и хлеба, считай, вдвое меньше.Соседке рассказала, думала, может, она случаем видела - не ходит ли кто ко мне домой посторонний, пока я на работе. Но соседка ничего подобного не замечала, а она уже бабулька совсем, на пенсии и большую часть времени дома проводит, ну и в дверной глазок подглядывает иногда, чтобы не скучно было.Через некоторое время стало мне казаться, что кто-то меня трогает: то лёкгое прикосновение, то как приобнимет. А тут я платье новое купила, красное. Надела и любуюсь на себя в зеркало, то одним боком повернусь, то другим. Так мне к лицу обнова, сама не ожидала. И тут меня кто-то невидимый резко схватил и сжал в объятиях. Так мне жутко стало! И тело чувствую, к которому меня прижало, и руки на себе. Высвободила я одну руку резким движением и как двинула в предполагаемого насильника.Тут же объятия пропали, и я увидела на долю секунд отлетающего от меня мужчину. Сильно разглядеть не успела, но то, что мужик среднего росточка и темноволосый - это точно увидеть успела.Страшно было, но идти-то мне некуда. Так и жила, да недостающие продукты подсчитывала. Только теперь, как в комнату с тем зеркалом заходила, так мужика того видела, буквально по несколько секунд.Вскоре я к нему так привыкла, что и бояться перестала, даже стала с ним разговаривать.А потом случилось такое, во что вы и не поверите никогда. Оказалось, что мужика Витей зовут. Он так появился однажды и больше уже не исчезал. Ему нравится, как я готовлю, и вообще - он считает меня красавицей. Пожениться предложил.Спросила я его, конечно, как он в квартире моей оказался, и почему я его не видела. А Витя сказал, что гипнозом обладает, а жить ему негде. Сначала он хотел просто зиму у меня в квартире переждать, а потом уж чувства у него возникли".Сказать, что весь женский коллектив впал в глубокий шок, - это ничего не сказать. Кто-то у виска покрутил, кто-то промолчал, но уж точно никому эта история не понравилась.Все посовещались и решили (разумеется, когда Нина отсутствовала), что надо двоих человек из техотдела послать к ней домой, разведать ситуацию.Но, к сожалению, к Нине так никто и не сходил. Сначала у одной дамы что-то непредвиденное случилось, и поход отложился, а потом у другой. В итоге в один прекрасный день Нина просто не вышла на работу. Все заволновались. Может, заболела, тогда почему не позвонила? Да скоро начальница пришла и сказала, что Нина уволилась с работы по причине переезда в другой город.Всё-таки две активистки потом сходили на бывшую Нинину квартиру и с соседкой той поговорили, что в глазок любила подглядывать. Так вот, никто и никогда никакого мужчины там не видел. Зато соседка слышала, как по вечерам в последнее время хозяйка громко с кем-то смеялась и разговаривала, голос был мужской. Бабке до жути было интересно, кого же Нинка-то нашла, она даже у двери своей дежурила, чтобы мужика того увидеть, но так и не узрела.P. S. Кем или чем был этот Витя на самом деле - так и осталось загадкой. Может, кто-то из читателей знает подобную историю или что слышал о подобном?Историю эту помню с детства, а тут мама старые записи свои перебирала и нашла заметки, касающиеся этих событий. Любит моя мама всё записывать, в её блокнотиках чего только нет, зато появилась возможность более точно описать вам все факты.

Ключевые слова: Стук дверь прикосновение продукты соседка авторская история

Другие, подобные истории: