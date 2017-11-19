Бабушкино зеркало

Lynx Просмотров: 324 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 16:13 by

Хочу рассказать вам страшную историю про зеркало, которая недавно со мной и мужем произошла. Не думала, что тема призраков и теней давно умерших людей коснется меня, но, видимо, от этого никто не застрахован.У нас не так давно умерла моя бабушка, мамина мама. Жила она отдельно от нас, в однокомнатной квартире. Нет, не подумайте, бабушкины призраки меня не преследуют, все нормально. Просто после похорон все призадумались, что же делать с ее квартирой. Так получилось, что у всех есть своя жилплощадь, поэтому решили пока сдавать однушку, тем паче, все равно полгода продавать ее нельзя.Но прежде мы решили разобрать старые вещи, выкинуть кое-какой ненужный хлам. Бабушка все же была человек старой закалки, хранила много того, что, по ее мнению, могло пригодиться.В процессе уборки мы несколько раз натыкались на старенький трельяж – ничего ценного из себя он не представлял, почти развалившийся, с отваливающимися дверцами, 60-х годов. Тем более, стоял в коридоре, прямо на проходе. Вот и решили выкинуть его. Единственное – очень мне понравилось зеркало на нем, овальное, вытянутое по вертикали. А после протирки выяснилось, что оно еще и в очень хорошем состоянии.Поэтому забрала его к себе не задумываясь. У нас дома вытянутый коридор - как заходишь в квартиру, а на одну из стен я его и повесила.А уже после и стали происходить жутковатые вещи. К примеру, захожу домой, снимаю обувь, прохожу мимо него. Тут меня как током бьет – понимаю, что там внутри чья-то тень. Вернее, конечно, там так и должно быть. Только хорошо бы мое отражение – что я прохожу мимо. Только тень не двигается, словно наблюдает. Резко поворачиваюсь, все нормально. Вроде показалось, а меня прям трясет от страха.И происходила эта страшная история не только со мной. Муж тоже замечал, что, когда мимо проходит, такое ощущение, что смотрит на него кто-то. И по телу сразу дрожь пробегает ни с того ни с сего. Ладно бы, если были люди суеверные или ужастиков пересмотрели, но таких скептиков как мы - еще поискать.Последний случай (до того, как избавились от зеркала) был совсем кошмарный. Собирались мы как раз к моей маме, я стою, перед зеркалом и причесываюсь. И тут вдруг картинка меняется, вместо меня там какой-то пожилой мужчина. Только он… не живой. Весь белый, голова наклонена набок, а изо рта язык вывалился. Но глаза не закрыты. Наоборот, смотрят на меня. Выжидательно так.Я тут закричала, сразу расческу уронила. Муж подскочил: "Что такое, что случилось?". Рассказала ему.В состоянии прострации мы приехали к матери, которая, конечно, сразу заметила наше странное поведение. Пришлось рассказывать страшную историю про зеркало с самого начала. Мама все выслушала и говорит, что ведь в той самой квартире папа бабушки повесился. Нам это не рассказывали, просто говорили, что умер.Сами понимаете, что после всего случившегося от зеркала мы избавились. Муж хотел разбить, но я побоялась. Не очень сведущая в этих делах, но если внутри заключен дух или нечто подобное, то мало ли, что случится. Специально замазала угол белой краской, будто строители во время ремонта испортили вещь, и отнесла на мусорку. Надеюсь, себе домой никто не забрал и его благополучно увезли на свалку.

Ключевые слова: Смерть бабушка трельяж зеркало покойник висельник

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