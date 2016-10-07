Комка - черный комочек

Lynx Просмотров: 188 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 15:24 by

Есть у меня подруга, знакомы давно. Видимся, конечно, редко, но вот недавно она мне историю рассказала, которая с ней давно происходит. Она все не решалась рассказать, думала, что не поверю, но все же поведала ее мне, потому что история эта приняла лихие обороты...Жила она раньше где-то на Лесной (метро "Лесная", Санкт-Петербург), с мамой и бабушкой. Квартира была в доме еще довоенной постройки, но это так, к слову. Просто именно с этой квартиры все и началось.Подруге стали сниться сны интересные, будто лежит она на кровати, а кто-то невидимый по ней прыгает, прямо как на батуте, либо пятки щекочет, либо нос - будто кошка лапой тычет. Сны такие не так часто снились, но повторялись, только место менялось - не кровать, а кресло, например. И этот невидимка все бесится и бесится.Подруга не робкого десятка - репу почесала и подумала, что, мало ли, что может сниться. Может, от нервов или еще чего-нибудь, но вот где-то через месяц невидимый прыгун во сне наконец-то "проявился". Вышел в цвете, так сказать.Снится ей, что она снова в кровати, а на кухне шорохи, которые в грохот перешли, будто там кто-то все крушит и ломает. И в этом сне будто бы мамы и бабушки нет дома, подруга совершенно одна.Она осторожно с кровати встала и на кухню прошла, а там... бардачелло такой: все ящики открыты, табуретки на пол опрокинуты, тарелки, ложки, вилки - все на полу... А среди этого бардака хаотично из угла в угол мечется что-то непонятное, шар какой-то черный. Этот шар ее заметил и на нее понесся. Подруга подпрыгнула и бежать в подъезд, двери открыла - и на улицу. Заодно обернулась и этот "шарик" во всей красе увидела: мохнатый комок, глаз почти не видно - бусинки; ни рук (лап), ни ног... На чем передвигается - непонятно, как перекатывается; ушки - черные и как у кошки - торчком.Этот шарообразный до подъездной двери-то докатился, рот открыл (а там ряд зубов острый), зубами напоследок клацнул, развернулся и обратно в квартиру - ну, прямо как к себе домой! Вот наглость!На том сон закончился и повторился вновь где-то через недельку. Тут подруга и задумалась. Начала думать про домового, но ведь все это во сне было, а не наяву. Наяву ничего такого не происходило, но она блюдце с молоком за тумбу кухонную на всякий случай поставила и конфеты там рядком с печенюхами выложила.И вот же странное дело, сны эти прекратились, а потом подруга, говорит, случайно совершенно в магазине косметики и хоз.товаров наткнулась на брелок, который ее поразил своей схожестью с существом из тех снов. Этот брелок, который единственный висел среди золотых сережек с цепочками и браслетами, удивительно сильно был похож на Комку (так она прозвала того шарообразного). То же пушистое тельце, те же бусинки-глаза и ушки острые, черненькие - те же самые. Ну, вылитый Комка! Только зубов нет... И слава Богу, наверное...Подругу словно подталкивало что-то купить этот брелок. И она купила.А дальше еще интереснее...Как-то подруга от грохота на кухне просыпается. Соскочила, глядь туда, а там молоко по полу разлито (подруга в блюдце меняла его), табуретка перевернута и на блюдце лежит, от блюдца чуть-чуть осколок отлетел. Подруга смотрит на это все и краем глаза движение какое-то замечает, голову повернула - летит комок пушистый! Только уши мелькают! Она от шока даже не знала, чего делать-то, встала как вкопанная, глаза по пять копеек, но все за какие-то доли секунды произошло - Комка усвистал в неведомые дали. Подруга метнулась к сумке - брелок на месте (она его туда прицепила). Стоит и глазами хлопает, понять ничего не может, ведь это уже не сон, брелок на месте, а как Комка из сна "материализовался", да еще на кухне дестрой устроил? Непонятно и странно.Потом Комка все чаще стал появляться, уже и мама подруги стала замечать. Решили семейным советом, что это домовой, а насчет украшения, схожего с Комкой-домовым, выдвигалось много версий, но застряла навсегда одна: что через брелок он себя проявить может.Так вот и жили... Привыкать даже начали.Потом подруга уже в Купчино переехала, отдельно от мамы уже. Но перед этим где-то прочитала она про домовых, мол, чтобы забрать домового к себе домой, надо, когда вещи уже соберешь, громко крикнуть: "Собирайся, домовой, мы переезжаем!". Так она и сделала, встала потом посередь квартиры и как заорет: "Комка, собирайся, мы переезжаем!". Ничего, конечно, как на форумах писАно было, она не услышала - ни чиха, ни кряхтения, ни топота характерного. Вздохнула, на брелок посмотрела, подумала, что, может, и в брелке Комка переедет, вещи дособирала да уехала.Тихо было с неделю, наверное, а потом Комыч объявился, радостно перебив тарелки ночью на кухне. Видимо, пытался выяснить, где его законное блюдце.Вот даже не знаю, но подруга обрадовалась Комке, словно друг далекий вернулся. Снова блюдце ему поставила, конфет накидала - все, как и обычно.С тех пор и живут так. При гостях Комыч себя не проявляет, стесняется, наверное, но характер уже показал. В туалете свет включает без конца зачем-то. Если посуды грязной много накопится - все на пол сбросит обязательно.Еще просто до остервенения ненавидит, когда подруга в дУше поет. У многих такая привычка есть, согласитесь, но не все мы певцы оперные, а Комыч насчет этого того же мнения, потому, как только начинается оный концерт, он свет тут в ванной же вырубает, мол: мойся как хочешь, только замолчи.Вот так. Пересказала как могла, не всех деталей упомнила. Записала на память основное.Брелок этот видела (картинку в историю вставила с похожим Комкой, только очки - лишние), только вот потрогать чего-то не рискнула - вспомнила про зубки из сна.

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