Эпицентр нечисти

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:02

Причина: Стилистика сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 115 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 01:02 by

История эта произошла со мной в 2012 году, когда мы с моей подругой снимали жилье у одной бабульки. Живу я в Екатеринбурге и ранее ни с чем подобным не сталкивалась. С подругой мы снимали большую комнату в старом доме, который ещё строили пленные немцы. Бабулька сначала нам показалась довольно милой и гостеприимной. Квартплату брала маленькую и всем разрешала пользоваться.Стоит сказать, что с нами переехал маленький котенок, девочка, месяц отроду. Она была довольно послушной и ходила в туалет в строго в отведенное место. Но после переезда ее как подменили: она стала злобной, драчливой и гадила везде, где только можно. Бабулька животных-то не любила вообще. Она считала, что от них только грязь и вонь, и запретила нам привозить котенка с собой. Но мы ослушались и провезли ее втихаря. Когда бабка узнала, разразился дикий скандал, победителями из которого как ни странно вышли мы. После этого все и началось: кошка изменила свое поведение. В итоге нам пришлось её отдать моей коллеге по работе. Благо, к кошкам она отнВечером ь мягче.По мере проживания в той квартире начали происходить странные вещи. Например, внезапно над входной дверью нарисовали христианский крест. Бабка сказала, что это она нарисовала его от злых духов, как оберег. Ну, ладно. Потом моя подруга как-то сказала, что недавно она проснулась под утро в выходной. Открыла глаза и увидела перед собой уродливого карлика. Она внушила себе, что это все сон, хотя знала, что это не так. И, сделав вид, что ещё спит, отвернулась от сущности к стенке. Я в шоке раскричалась, как она смогла повернуться к нему спиной, почему не заорала и не разбудила меня?! На что подруга ответила, что видела меня спящую. Но внутреннее чутье подсказывало ей притвориться, что она не заметила этого уродца. В общем, я тогда не знала, что и думать. И списала это на то, что она решила меня напугать и сочинила все это. До того самого дня, когда это случилось со мной. В тот день я пришла домой рано и решила немного поспать. На часах было около часа дня, подруга моя тогда была на работе, а бабка свалила в огород. Тогда я уже уснула, мне снилось даже что-то, как вдруг я резко проснулась. Открываю глаза и слышу, как позади меня кто-то шепчет. Потом шепот стих, словно говорящий понял, что я не сплю и начал говорить громче, противным резким голосом. Причем говорящих было двое. Один другому сказал: «Давайте ее стащим и утащим! Да, да! Стащим!» И вдруг я почувствовала на своем плече чью-то руку. Сказать по правде, я хотела обернуться и вскочить и убежать. Но было строгое понимание , что если я это сделаю — мне конец. А рука тем временем начала тянуть меня вниз, как бы стаскивая с кровати. Я даже не буду описывать состояние ужаса, который я тогда пережила! Я прекрасно осознавала то, что если им удастся меня скинуть на пол, мне не жить. Я зажмурила глаза и попыталась вспомнить хотя бы одну из молитв, но проблема была в том, что я не знала ни одной! Единственное, что когда-то, в глубоком детстве, у меня был молитвенник с «Отче наш», который я все порывалась выучить. И из нее я помнила одну-единственную строчку «И избавь нас от лукавого». Её-то я и произнесла в своих мыслях. В тот же момент я буквально физически ощутила, как какой-то мощный луч света отдирает руку сущности и отбрасывает ее от меня. В ответ раздается злобный вопль разочарования и тут же все стихает. Не могу сказать, что тогда я молилась именно Богу, просто была уверенность, что если я скажу эти слова мне это поможет. Тут же я поняла , что теперь могу обернуться и свалить из этой квартиры! Что я и сделала! До прихода подруги я слонялась по улице, переваривая все то, что пережила днем . Вечером, когда подруга пришла, я ей все рассказала. Она почти не удивилась, хотя выслушала с интересом, и сказала, что говорила же, что видела эту тварь тогда утром! И тогда-то я ей и поверила. А на следующий день, я побежала в церковь и купила там святой воды. И хотя служителей там не было, я попыталась покаяться в своих грехах перед иконой и поставить свечи за здравие. Дома я облила святой водой все, абсолютно все, даже обои очень сильно. После этого сущности нам больше не являлись, но произошло то, что мы с подругой запомнили надолго. Через некоторое время после этого случая мы сидели вечером в комнате и что-то обсуждали. И вдруг посреди комнаты раздался детский смех. Да ещё такой звонкий! Мы с подругой переглянулись, я уверилась, что не только я это слышу, и пришла в панику. Подруга вообще никак не отреагировала. Просто сказала, что наверняка тут кто-то есть, просто мы это не видим.В итоге, через пару месяцев мы оттуда съехали. Подруга разругалась в пух и прах с этой бабкой, которая , кстати, утверждала, что никаких сущностей она тут не видела. Хотя живет в этой квартире о-о-очень долго.Кроме того, в соседнем доме проживала девушка Настя, с которой мы познакомились на учебе. Мы подружились и какое-то время жили по соседству. Но на тему мистики в нашей квартире не общались, поскольку я решила, мало ли что она подумает. Так что, у этой истории есть свое продолжение, которое произошло через пару лет после вышеописанного. Тогда мне пришлось вернуться после разъездов по югу России и какое-то время пожить в квартире у Насти. У нее как раз как год назад умерла мама и она попросила меня пожить с ней, чтобы составить компанию. Квартира у нее двухкомнатная. Мамина комната была почти всегда закрыта, поэтому жили мы во второй комнате, находившейся рядом с кухней. Как-то, ночью мы уже легли спать, но ещё не уснули. И вдруг я услышала шаги! Да-да! Отчётливые шаги в коридоре!Я спросила: «Насть, что это у тебя, блин, такое??!»Она: «Да-да. Я, часто бывает, это слышу! Как будто мужик идет… Сейчас, погоди, он пойдет в нашу сторону.»И точно, мимо нашей комнаты на кухню прошаркали медленными шагами и потом это нечто тяжело опустилось на деревянный стул на кухне, так, что он заскрипел. Мне тогда сразу вспомнилась та старушенция со своей стремной квартирой и все мои приключения с сущностями в ней. Но подруга тогда сказала, что оно только проходит мимо и все. Двери не открывает, ни пугает и никак себя кроме шагов не выдает. В общем, я усилием воли успокоилась и решила пожить у Насти дальше. А через пару дней произошло то, от чего мы с Настей просто охренели! Так же спим ночью, уже почти уснули, и вдруг я слышу в коридоре у входной двери чьи-то всхлипы, переходящие в рыдания! Я встрепенулась и толкнула подругу, говорю: «Насть, ты это слышишь? Кто это у тебя уже рыдает тут?!»Она: «А вот это я слышу впервые…»И в шоке сидит, одеяло на голову натягивает, в глазах ужас. Короче, просидели мы так минут пять, как мышки, вздохнуть боялись. А «это» все рыдало и рыдало. Потом у меня не выдержали нервы, я вскочила и врубила в комнате свет и музыку. Быстро метнулась в коридор к выключателю и включила свет еще и там. Настя тоже выходит в коридор и говорит: "Наверное, это домовой".В итоге, мы решили полезть в Интернет и почитать там про такие случаи. Многие ресурсы ссылались именно на домового, и то, что он плачет к беде.На следующую ночь произошло то же самое, те же рыдания и всхлипы. А через пару дней, во второй комнате, где жила мама Насти, прорвало батарею. Да так ещё прорвало! В общем, Насти дома не было, ночевала я одна. Заснула под утро, и сквозь сон слышу удары по входной двери. Пошла посмотреть кто это. Прохожу мимо запертой комнаты, и из-под двери пар валит. Ну я решила не смотреть, что там дымиться, и побежать за помощью. Открываю входную дверь, а там слесаря из ЖЭКа. Говорят, что же вы так, квартиру снизу совсем залили! У них аж потолок ночью обвалился! Благо, что он легкий навесной был!Вскрыли они дверь второй комнаты, а там воды по колено горячей. Потом до Насти дозвонилась, она прибежала домой, ужаснулась. Черпали вместе ту воду…Вот я и думаю, действительно ли домовой предупреждал о грядущем несчастье. Да и вообще, странная улица с этими домами. Просто эпицентр нечисти какой-то!

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