Привет с того света

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 323 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 20:19 by

Здесь будет две занятные(на мой взгляд) истории, которые произошли с моей мамой. Одна в середине 80ых, вторая примерно через 10 лет, в 90ых. Имена изменены.Для начала небольшой экскурс в историю моей семьи. Мой дед Вениамин, по отцовской лини, имел несколько братьев и сестер. Но после войны остались в живых лишь он да сестра Катя. У деда был фронтовой товарищ, Саша, за которого он сестру и выдал замуж. Так сказать - дружили, а теперь и породнились. Сам он женился на девушке Ане, и вскоре родился мой отец, а у бабушки Кати родился мой дядя Леша.Когда отцу было 10 лет - дед Вениамин умер от сердечного приступа...Прошло много лет, отец женился на моей будущей матери, Маше. Дядя Леша женился на девушке Ире.Еще немного времени и мне уже 2 года, у дяди Леши трое детей, 2 моих сводных брата и сестра.И тут маме снится сон. Далее с ее слов."Снится мне, будто прихожу я домой, а на кухне Вениамин Иванович сидит, чай пьет.- Маша, ты меня узнала?- Конечно, Вениамин Иванович, вы же Колин (имя отца) папа. Может вам нужно что-то? Могилку поправить, или там случилось на кладбище что?- Да ничего не нужно, все нормально, я так, проведать вас забежал, на внука посмотреть.Я провела его в комнату, показываю тебя в кроватке, смотрю - улыбается дед.- На меня, - говорит, - похож. Тоже таким щекастым был.Вернулись на кухню, я ему чаю подливаю, а он все расспрашивает про наше житье-бытье. На мои скромные вопросы о том, что, может, свечку в церкви поставить или еще что - отмахивается.- Ничего, - говорит, - мне не надо, у меня то все хорошо, это ж вам тут жить.Проходит еще немного времени, Вениамин Иванович на часы посмотрел:- Пора мне Маш, время мое тут заканчивается. Две вещи тебе сказать хочу.- Первое: Лёшка жену бросить хочет. Нельзя ему это делать, беды в дом приведет.- И второе: Сашке, другу моему, привет передавай. Скоро свидимся с ним....... и тут я просыпаюсь."Через два месяца дед Саша умер. А дядя Леша через год развелся с женой. И жизнь потом у него сложилась весьма тяжелая... кто знает, чтобы было, послушайся он совета.Предыстория вторая.Когда мама училась в институте, у нее в компании было двое друзей не разлей вода: Валера и Игорь. Игорь был творческой натурой, писал песни, играл на гитаре. Валера был попроще и любил выпить, но в меру. Я был маленький и помню, как они частенько заходили к нам в гости, пели песни, сидя на полу у батареи. "Дядя" Игорь частенько какие-нибудь вкусности мне приносил и т.п. В 90ых он попал в больницу со срочной операцией на чем-то-там... в общем, из-за осложнений угодил в реанимацию... кома... смерть. "Дядя" Валера перестал к нам заходить.Прошла пара лет, маме снится сон."Прихожу домой с работы, ставлю суп на плиту греться - вдруг звонок в дверь. Открываю - а там Игорек с Валеркой стоят, молодые, красивые. Уже навеселе немного, с гитарой.- Машка, запускай! Игорян такую песню клевую придумал, ща споем.- Ой ребята, что ж вы так долго не заходили? Я уж забыла, когда вы в последний раз заваливались.- Ну что ты, Машк, ты ж знаешь, что как только я Валеру встречаю - сразу к тебе. Так уж получилось, что давно не пересекались, но теперь-то все в порядке.Зашли на кухню - суп мой слопали, сели, поют. И так хорошо стало, как будто в юность вернулась. Долго сидели, потом собрались и на прощанье Игорь говорит:- Прости Маш, видимо не скоро еще в гости зайдем.И ушли."Мама как проснулась - побежала звонить по знакомым. Валера умер 2 недели назад...Автор: madmurdok.

Ключевые слова: Две истории мамы могилка Вениамин Иванович Игорек с Валеркой

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