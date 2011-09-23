Призрак-гей

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 15:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Настасья. с Просмотров: 859 Комментарии: 6 +10 Вчера, 15:32 by

Здравствуйте!Эта история произошла недавно с другом моего мужа, может, таких историй миллионы, но все-таки напишу.Сначала расскажу немного об этом духе. Когда он был при жизни.Это произошло 4 года назад, имя не помню, назовем его Васей, был очень голубым, конкретно геем. Взял большой кредит, уехал в Москву, там его парень ограбил. Он приехал и повесился. Был молодым, лет ему 26 было.Так вот, встреча. Дальше со слов друга: шел я ночью домой, был тогда я трезвый, подхожу я почти до конца улицы, присел на остановке на лавочку и курю, копаюсь в телефоне. Включил фонарик, ведь дальше фонари заканчиваются, был час ночи - темно.Подходит ко мне парень, спрашивает, есть ли закурить.Я отвечаю, да - есть, протягиваю сигарету и зажигалку, но не вижу лица. Фонарик не включается, полная темнота, парень добавил, зачем же ты пешком идешь - сейчас автобус за нами придет.Тут фонарик включается, и вижу того самого Ваську, что повесился.В страхе я убежал, не помню, как прибежал домой в темноте, но выходит жена и мать - пугаются, какой я бледный - реально духа встретил.Тот друг почти каждый день за него в церкви свечку ставил, ведь при жизни того парня он постоянно обижал и издевался.

Ключевые слова: Ночь остановка дух авторская история

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