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Истории из жизни

Призрак-гей

Здравствуйте!
Эта история произошла недавно с другом моего мужа, может, таких историй миллионы, но все-таки напишу.
Сначала расскажу немного об этом духе. Когда он был при жизни.
Это произошло 4 года назад, имя не помню, назовем его Васей, был очень голубым, конкретно геем. Взял большой кредит, уехал в Москву, там его парень ограбил. Он приехал и повесился. Был молодым, лет ему 26 было.
Так вот, встреча. Дальше со слов друга: шел я ночью домой, был тогда я трезвый, подхожу я почти до конца улицы, присел на остановке на лавочку и курю, копаюсь в телефоне. Включил фонарик, ведь дальше фонари заканчиваются, был час ночи - темно.
Подходит ко мне парень, спрашивает, есть ли закурить.
Я отвечаю, да - есть, протягиваю сигарету и зажигалку, но не вижу лица. Фонарик не включается, полная темнота, парень добавил, зачем же ты пешком идешь - сейчас автобус за нами придет.
Тут фонарик включается, и вижу того самого Ваську, что повесился.
В страхе я убежал, не помню, как прибежал домой в темноте, но выходит жена и мать - пугаются, какой я бледный - реально духа встретил.
Тот друг почти каждый день за него в церкви свечку ставил, ведь при жизни того парня он постоянно обижал и издевался.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 15:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:32 by Настасья. сПросмотров: 859Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Ночь остановка дух авторская история

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 15:40
+1
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 333
Комментариев: 6 474
Злопамятный , однако)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Лешик
Вчера, 16:14
+13
Онлайн
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Публикаций: 5
Комментариев: 62
Плюс.
Вопрос тут назрел: а какую роль играет сексуальная ориентация в этом всём? С призраком-традиционалом встречаться ночью на остановке как то приятнее чем с геем?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#3 написал: Шахерезада
Вчера, 16:48
+12
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 252
Цитата: Лешик
Вопрос тут назрел: а какую роль играет сексуальная ориентация в этом всём? С призраком-традиционалом встречаться ночью на остановке как то приятнее чем с геем?

А может смысл истории в том, что не надо никого обижать в принципе, чтобы потом души обиженных и униженных не кошмарили своих обидчиков?
Зарегистрирован: 24.05.2014
#4 написал: фергю сон
Вчера, 22:02
-2
Группа: Посетители
Репутация: (11|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Самоубийство и мужеложство - непрощаемый Богом грех, Он до этого всемирный потом из-за цветастых устроил.
Зарегистрирован: 8.12.2014
#5 написал: Шахерезада
Вчера, 23:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 252
Цитата: фергю сон
Самоубийство и мужеложство - непрощаемый Богом грех, Он до этого всемирный потом из-за цветастых устроил.

Вы кроме библии развивающую литературу читать не пробовали, нет? Вы как человек верующий должны отказаться от услуг медицины, от интернета, от гаджетов и т.д. по той причине, что все великие достижения в этих сферах были сделаны людьми среди которых были "цветастые", что должно оскорблять ваши чувства. Только одному Богу известно почему именно среди гениальных людей чаще всего встречаются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, почему он их ТАКИМИ создал, а раз он их такими создал, то у него на это свой замысел, и не нам судить о его замыслах.
Зарегистрирован: 24.05.2014
#6 написал: devilltotheday
Вчера, 23:12
+1
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Репутация: (236|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 430
Ничего не ставлю. Автор без обид, но душа человека не имеет ориентации. После смерти в потоке линий Дха не сориентируешься в принципе, не то что найти знакомого-это раз. А второе после смерти проклятых, неупокоенных не беспокоит ничто мирское.Тем более ориентация.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
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