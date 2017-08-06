Ночной душитель

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 417 Комментарии: 3 +10 Вчера, 20:16 by

Я узбечка, у нас много суеверий, связанных с потусторонними силами.Так, новорожденного ребенка и его мать первые сорок дней никогда не оставляют одних, с ними рядом обязательно находится кто-то еще, желательно старше.После заката к ним не пускают никого с улицы. Эта история случилась со мной, когда я родила первенца.Мы вернулись с роддома, и в первую ночь с нами осталась моя мама, там была еще младшая сестра мужа, двенадцати лет, муж спал в другой комнате.Ночью я проснулась покормить ребенка и взглянула на часы, была полночь. Тут проснулась сестра мужа и пошла в туалет во дворе. Мама спала, я, покормив дочь, уложила ее рядом и тоже легла. В это время девочка вернулась и тоже легла.Вдруг что-то тяжелое навалилось на меня сверху. Я открыла с трудом глаза (была как парализованная) и увидела на лице руку, очень белую и костлявую, большой палец с очень длинным птичьим ногтем.И эта рука медленно движется к глазам. Я пытаюсь избежать этого, слышу вдалеке плач ребенка, и вдруг тяжесть исчезает, вздыхаю и оглядываюсь, мама стоит над кроватью с ребенком на руках и читает молитву.Она рассказала, что проснулась от крика ребенка и подошла к нам, она увидела, что я тяжело дышу, лицо перекосило. Она стала молиться, и я снова стала нормальной.Я рассказала, что видела. Мама сказала, что, наверное, к сестре что-то прицепилось во дворе и на ней вошло в дом, но из-за молитвы сбежало или исчезло.Роженица и ребенок в первые сорок дней слабы, чтобы сопротивляться джиннам, которые стараются им навредить. Не знаю, чтобы со мной было бы, если бы дочка не заплакала.Что интересно, сестренка не проснулась до самого утра. Суеверия не возникают на пустом месте, в этом убедилась лично.Автор: простомама.

Ключевые слова: Суеверия первенец птичий ноготь молитва

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