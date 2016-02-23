Легенды деревни Текур. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:43

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел

3klim3 Просмотров: 450 Комментарии: 15 +10 Сегодня, 15:42 by

Как повествует Баба Настя, давным-давно (точная дата неизвестна) в доме на отшибе села произошёл случай, после которого судьба семьи, там жившей, неизвестна.Ночь, дождь, сильный ветер. Семья, состоящая из матери и её дочери, спокойно чаёвничала. Девочка услышала, что некто ходит под окнами, и сказала об этом матери. Мать, женщина простая, решила впустить бедолагу на постой, так как на своём опыте знала, каково это, когда непогода застает тебя вдали от дома.Вошел высокий и статный мужчина, продрогший насквозь и промокший до последней ниточки. Попросил горячего чаю и ночлега на тот случай, если стихия не утихнет. Женщина была рада гостю и решила оставить мужчину на ночь.Она накрыла стол, заварила чаю, даже подала варенья, которое очень берегла, так как до ягод еще далеко, а варенья всего полторы банки.Мужчина начал трапезу и, отвечая на один из вопросов хозяйки, смахнул со стола ложечку. Девочка кинулась её поднимать и увидела, что у постояльца не ноги, а копытца козлиные! Она не подала виду, так как маленькой была и очень доверчивой. Когда варенье кончилось, мать, увлеченная разговором с незнакомцем, попросила дочь слезть в погреб за второй и последней банкой.Открыв погреб, девочка увидела, что в подвале стало намного больше места, что там черти играют свадьбу, но жениха не было видно.Вдруг кто-то тронул её за плечо, девочка обернулась и увидела того самого незнакомца. Он чуть подвинул её в сторону, говоря при этом: "Спасибо за хороший прием, но меня уже заждались". С этими словами он спустился в погреб. Крышка захлопнулась, а когда её открыли, то никого там уже не было.Вот такая история. Услышав её, мы с моим двоюродным братом Димой решили обследовать этот дом. Забравшись в него, мы сделали несколько фотографий и спокойно ушли. Домик выглядел абсолютно спокойно, безо всякого намека на нечисть. Можно было решить, что это лишь байка, ничего сверхъестественного здесь нет, но вчера один мой знакомый рассказал следующее. Далее от его лица.Семья моя в город переехала, а я решил остаться. Придумал в том доме, который на отшибе, проживать.Возвращаюсь ночью домой. Подхожу с угла (надо сказать, что у угловой комнаты два окна, а через одно окно можно увидеть другое), вижу, что в левом окне свет горит, а в правом нет! Дома, кроме моего фонарика, который со мной сейчас, вообще освещения никакого.Врываюсь в дом, а там никого нет, лишь открыта крышка погреба.Вот и вся история. Верить ей или нет - личное дело каждого. Но ужас в глазах моего знакомого, с которым он это рассказывал, не оставляет возможности усомниться в правдивости этой легенды о чертях в Проклятом доме.

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