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Истории из жизни / Легенды

Легенды деревни Текур. Часть 1

Как повествует Баба Настя, давным-давно (точная дата неизвестна) в доме на отшибе села произошёл случай, после которого судьба семьи, там жившей, неизвестна.

Ночь, дождь, сильный ветер. Семья, состоящая из матери и её дочери, спокойно чаёвничала. Девочка услышала, что некто ходит под окнами, и сказала об этом матери. Мать, женщина простая, решила впустить бедолагу на постой, так как на своём опыте знала, каково это, когда непогода застает тебя вдали от дома.
Вошел высокий и статный мужчина, продрогший насквозь и промокший до последней ниточки. Попросил горячего чаю и ночлега на тот случай, если стихия не утихнет. Женщина была рада гостю и решила оставить мужчину на ночь.
Она накрыла стол, заварила чаю, даже подала варенья, которое очень берегла, так как до ягод еще далеко, а варенья всего полторы банки.
Мужчина начал трапезу и, отвечая на один из вопросов хозяйки, смахнул со стола ложечку. Девочка кинулась её поднимать и увидела, что у постояльца не ноги, а копытца козлиные! Она не подала виду, так как маленькой была и очень доверчивой. Когда варенье кончилось, мать, увлеченная разговором с незнакомцем, попросила дочь слезть в погреб за второй и последней банкой.
Открыв погреб, девочка увидела, что в подвале стало намного больше места, что там черти играют свадьбу, но жениха не было видно.
Вдруг кто-то тронул её за плечо, девочка обернулась и увидела того самого незнакомца. Он чуть подвинул её в сторону, говоря при этом: "Спасибо за хороший прием, но меня уже заждались". С этими словами он спустился в погреб. Крышка захлопнулась, а когда её открыли, то никого там уже не было.

Вот такая история. Услышав её, мы с моим двоюродным братом Димой решили обследовать этот дом. Забравшись в него, мы сделали несколько фотографий и спокойно ушли. Домик выглядел абсолютно спокойно, безо всякого намека на нечисть. Можно было решить, что это лишь байка, ничего сверхъестественного здесь нет, но вчера один мой знакомый рассказал следующее. Далее от его лица.

Семья моя в город переехала, а я решил остаться. Придумал в том доме, который на отшибе, проживать.
Возвращаюсь ночью домой. Подхожу с угла (надо сказать, что у угловой комнаты два окна, а через одно окно можно увидеть другое), вижу, что в левом окне свет горит, а в правом нет! Дома, кроме моего фонарика, который со мной сейчас, вообще освещения никакого.
Врываюсь в дом, а там никого нет, лишь открыта крышка погреба.

Вот и вся история. Верить ей или нет - личное дело каждого. Но ужас в глазах моего знакомого, с которым он это рассказывал, не оставляет возможности усомниться в правдивости этой легенды о чертях в Проклятом доме.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:43
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел
Сегодня, 15:42 by 3klim3Просмотров: 450Комментарии: 15
+10

Ключевые слова: Дервеня дом черти свадьба чертей гость ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:44
+1
Онлайн
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Комментариев: 1 433
Интересно, но вот момент, когда падает вилка, а под столом вместо ног копыта - это уже много-много раз я читала-перечитывала, да и не только я.

Кст, можно было и фоточки дома приложить.
Плюсану.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:36
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Комментариев: 5 543
Если мать и дочь сгинули, то кто историю-то про варенье и мужика с копытами рассказывал?
Или там ещё свидетели были?
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#3 написал: Lynx
Сегодня, 16:39
+1
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 1 433
Цитата: Летяга
Если мать и дочь сгинули, то кто историю-то про варенье и мужика с копытами рассказывал?
Или там ещё свидетели были?


Та, может, они погреб рассказали, а потом со временем там и сгинули. Я так поняла, что никого не было в погребе - это мама с дочерью пошли проверять.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: Летяга
Сегодня, 16:47
+1
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Репутация: (6855|-1)
Публикаций: 128
Комментариев: 5 543
Так я на первую строчку ориентировалась:
Как повествует Баба Настя, давным-давно (точная дата неизвестна) в доме на отшибе села произошёл случай, после которого судьба семьи, там жившей, неизвестна.

Или они потом сгинули, после того, как обо всём деревенским рассказали?
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#5 написал: Lynx
Сегодня, 16:52
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Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 211
Комментариев: 1 433
Цитата: Летяга
Так я на первую строчку ориентировалась:
Как повествует Баба Настя, давным-давно (точная дата неизвестна) в доме на отшибе села произошёл случай, после которого судьба семьи, там жившей, неизвестна.

Или они потом сгинули, после того, как обо всём деревенским рассказали?


Может быть. Ну, думаю, автор появится и все нам разъяснит belay
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 16:56
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Комментариев: 922
Цитата: Летяга
Или они потом сгинули, после того, как обо всём деревенским рассказали?

Я поняла, что они потом сгинули, рассказать успели) А мне вот интересно, что это они так варенье в один присест банками лопали))) Плюс поставлю
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 17:03
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Публикаций: 128
Комментариев: 5 543
Цитата: Tigger power
А мне вот интересно, что это они так варенье в один присест банками лопали))

Как Карлсон
http://img-fotki.yandex.ru/get/6700/20377162.195/0_c6b72_2329dd09_orig.jpg
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#8 написал: Talisha
Сегодня, 17:09
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Заезженно: уронили ложку/вилку, наклонились, а там копыта. И про подвал как-то: "а там черти свадьбу играют". Девочка как бы это поняла. А вот я не знаю, как выглядит этот процесс, например. И, судя по всему, мужик этот с копытами туда и шёл целенаправленно. Но варенье, однако, подъел, зараза такая! А хозяев на свадьбу не позвал.
А сгинули - так мало ли, полезли в подвал очередной раз, а там очередной чёрт женится. Ну и загуляли...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: Сирин
Сегодня, 17:49
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Комментариев: 837
Цитата: Tigger power
Цитата: Летяга
Или они потом сгинули, после того, как обо всём деревенским рассказали?

Я поняла, что они потом сгинули, рассказать успели) А мне вот интересно, что это они так варенье в один присест банками лопали))) Плюс поставлю

До знакомства с мужем я тоже не верила, что банку за присест можно умять)))
А история необычна своей развязкой про жениха, поэтому плюсик
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:51
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Комментариев: 26
Обычно если в деревенском доме долго не живут , не топят , не сушат , не смотрят за ним - дом безнадежно ветшает , а тут жили давным - давно и дату никто не помнит, но дом стоит. Даже товарищ вот жить собрался.
Но мне нравятся подобные легенды, а посему +.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#11 написал: 3klim3
Сегодня, 18:29
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Я знал, что вы спросите о том, что стало с семьёй, поэтому пошёл к другим старожилам. оказалось, что после того случая мать спилась, а девочку забрали компетентные органы. Имена и фамилии писать не буду,думаю догадываетесь почему. а с картинками накладка в виде плохого интернет модема(не больше 200 кбит/с)

я смог фото в Вк слить, поэтому проходим и смотрим (на фото с занавеской та самая угловая комната) Фото Пр.Дома
Зарегистрирован: 19.09.2014
#12 написал: Летяга
Сегодня, 18:33
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Комментариев: 5 543
Ну вот всё и разъяснилось.
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#13 написал: OlgaSha
Сегодня, 18:38
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Меня комментарии больше порадовали, чем сама история:-D Но чего только в жизни не бывает, ставлю плюс.
Зарегистрирован: 26.03.2017
#14 написал: 3klim3
Сегодня, 18:59
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Комментариев: 11
Цитата: Talisha
Заезженно: уронили ложку/вилку, наклонились, а там копыта.

Если так много легенд об этом, значит и в правду такое случается?
Или всё-таки сырный заговор...
Зарегистрирован: 19.09.2014
#15 написал: Angi Valmena
Сегодня, 19:39
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 30
Люблю такие деревенские легенды, пишите ещё, плиз. Плюс.
Зарегистрирован: 15.04.2014
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