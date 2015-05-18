Привет, моя любовь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24

Причина: Стилистика автора сохранена

fernflower Просмотров: 996 Комментарии: 15 +14 Сегодня, 15:24 by

Эта история произошла с моей коллегой и подругой, когда мы вместе работали (а я и сейчас работаю) в Арабских Эмиратах, а именно - в городе Дубае.Эмираты - страна с развитым туристическим бизнесом, поэтому отели там растут как грибы, каждый год открывается несколько новых. Местные жители в этой стране практически нигде и ничем не заняты, так как надобности нет, а поэтому страна активно привлекает иностранную рабочую силу.Вот так и мы с Аней (моей подругой) работали в одном из отелей - она начальником отдела бронирования, а я менеджером ресторана.Гостиница всем сотрудникам предоставляла жилье. Менеджеры, в том числе и мы, жили в высотке в 50 этажей, каждый в своей квартире, на разных этажах. У Ани квартира была на 27-м этаже, а у меня на 18-м.Коллектив у нас был молодой и амбициозный, все из разных стран, романы возникали тут и там, конечно. За Аней много кто ухаживал, но ей как-то никто особо не нравился, да и приехала она, как сама говорила, карьеру строить, а любовь сама придет.И тут однажды у нас появился новый сотрудник, Альберто. Наполовину аргентинец, наполовину итальянец, Альберто был красив, обаятелен, всегда хорошо выглядел и обладал прекрасными манерами. Половина отеля в него, конечно, сразу влюбилось. И Аня в том числе.Он ей так нравился, что при нем она полностью тушевалась, буквально слова из себя выдавить не могла. Я никогда не видела, чтобы люди так стеснялись.Альберто был менеджером соседнего с моим рестораном, мы часто пересекались на общих собраниях, даже в аут ходили иногда вместе с другими коллегами, и я даже брала с собой Аню. Но как-то дальше коротких бесед у них не заходило. Я не знаю, нравилась ли она ему. Он всегда с ней был дружелюбен и при встрече вступал в разговор (не очень насыщенный из-за Аниного смущения). Аня мне потом об этом радостно рассказывала. Но на свидания не звал и знакомство за пределами работы продолжить как-то не стремился.Так шли месяцы, сезон был в самом разгаре, работали в хвост и в гриву, Аня мечтала об Альберто, я о том, чтобы скорее бы уже все гости уехали. Жизнь шла своим чередом.И вот однажды Аня возвращалась с работы домой. У нас развозка - микроавтобус каждый час забирает сотрудников и отвозит их из отеля домой.Моя подруга села в тот, который пришел в 7.30 и около 8.00 она вошла к нам в здание и поднялась к себе на 27-й этаж.Открыла дверь ключом, зашла в квартиру, включила свет в коридоре и начала снимать обувь.Квартиры у нас были у всех однотипные. Заходишь - начинается довольно длинный и широкий коридор, плавно перетекающий в гостиную и открытую кухню слева. То есть, зайдя в квартиру, видно, что происходит в гостиной.Свет в коридоре яркий, благодаря ему можно вполне ясно видеть, что происходит в гостиной, в ней при этом полумрак, но, опять же, все видно, а чтобы полностью зажечь свет, нужно идти до конца коридора к главному выключателю.В общем, стояла Аня у себя в коридоре, снимала себе обувь и вдруг боковым зрением уловила, что у нее в гостиной как-будто есть кто-то. Она резко выпрямилась и увидела, что у дальней стены, в кресле сидит... Альберто.Ну, вы можете представить ее состояние шока. В квартире, как я уже выше писала, был полумрак, но она совершенно отчетливо узнала человека, в которого была влюблена уже долгие месяцы. Он просто сидел в кресле, ничего не говорил, не поднялся ей навстречу, просто молча смотрел на нее.Единственное, что она из себя выдавила, было: "Альберто?". Дальше она сделала несколько шагов к выключателю и замерла. Потому что, как она потом рассказала, в голове пронеслись тысячи мыслей. Да, возникло на один миг чувство радости, что вот, мол, любовь моя. Но это чувство тут же сменила мысль: "Как он сюда попал?!".Дело в том, что в наши квартиры без ключа попасть нереально. Дверь не надо запирать, она просто захлопывается. Сколько у нас случаев было, когда люди выходили вынести мусор, забыв ключ, и оставались куковать на площадке, поэтому вариант того, что Аня оставила дверь открытой, а Альберто мимо проходил и решил зайти, отметался. Да и вариантом это назвать нельзя. ДАЖЕ если предположить, что дверь каким-то чудесным образом не захлопнулась (такого, еще раз, быть не могло, но мы пофантазируем), он мимо проходил по ее 27-му этажу (он на шестом жил, мы это, конечно, знали)?! Ну, ок, даже если проходил, мало ли, друзья, может, у него там жили... Проходил, решил зайти и посидеть в темноте? И это при том, что они почти не общались?Ключ был только у Ани, запасных она не делала, дубликатов не было даже у отеля., поэтому бедолаги, у которых двери захлопывались, вызывали слесаря дверь вскрывать.Все это проносилось у Ани в голове, когда Альберто вдруг поднялся из кресла.Нет, он не побежал на нее и (и не пополз, вот картина бы была!), не заговорил страшным голосом, и глаза его не превратились в черные дыры. Никаких ужасов не было.Покинув кресло, он просто отошел в угол комнаты и встал там за большим комнатным цветком (у Ани там стояло какое-то тропическое растение раскидистое, по типу пальмы, но только куст).На этом моменте Аня медленно развернулась, вышла из квартиры и спустилась к консьержам. Она им сказала, что ей показалось, что в ее квартире кто-то есть и попросила охрану подняться вместе с ней. Она потом говорила, что не рассказала все как есть, потому что ей самой в это не до конца верилось.Когда они вместе с охранником зашли в квартиру, там уже никого не было.И тогда она позвонила мне и деревянным голосом попросила приехать. Я нашла ее в лобби, где она меня ждала, потом мы поднялись ко мне и почти всю ночь пили вино, обсуждая случившееся.От себя я могу сказать, что в тот вечер я видела Альберто на работе. Он заходил ко мне в ресторан за каким-то алкоголем, который у них закончился. Во сколько это было, я не помню, но точно после семи, потому что у нас уже были гости, это точно. Так что, наверное, где-то в 7.20 - 7.15, но утверждать не берусь. Теоретически он мог бы сорваться и к восьми быть уже в нашем здании. Но это только размышления. И, опять же, как бы он проник в квартиру к Ане?Аня на следующий день рассказала в отделе кадров ту же историю, что консьержу, потом попросила сменить ей замки, что и было сделано. Альберто вел себя как обычно, абсолютно естественно. Спрашивать Аня у него ничего не стала, да и что тут спросишь... Я не знаю, почему... Может, хотела уверить себя в том, что обозналась. Тогда кто это был? Сюр какой-то.Больше ничего такого не происходило, Аня уволилась через несколько месяцев и работает в другом отеле. Альберто тоже ушел примерно через год после описываемых событий, сейчас он где-то в Штатах.Вот такой вот странный случай.

Ключевые слова: Дубай отель квартира ночной гость авторская история

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