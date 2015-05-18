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Истории из жизни

Привет, моя любовь

Эта история произошла с моей коллегой и подругой, когда мы вместе работали (а я и сейчас работаю) в Арабских Эмиратах, а именно - в городе Дубае.
Эмираты - страна с развитым туристическим бизнесом, поэтому отели там растут как грибы, каждый год открывается несколько новых. Местные жители в этой стране практически нигде и ничем не заняты, так как надобности нет, а поэтому страна активно привлекает иностранную рабочую силу.

Вот так и мы с Аней (моей подругой) работали в одном из отелей - она начальником отдела бронирования, а я менеджером ресторана.
Гостиница всем сотрудникам предоставляла жилье. Менеджеры, в том числе и мы, жили в высотке в 50 этажей, каждый в своей квартире, на разных этажах. У Ани квартира была на 27-м этаже, а у меня на 18-м.
Коллектив у нас был молодой и амбициозный, все из разных стран, романы возникали тут и там, конечно. За Аней много кто ухаживал, но ей как-то никто особо не нравился, да и приехала она, как сама говорила, карьеру строить, а любовь сама придет.

И тут однажды у нас появился новый сотрудник, Альберто. Наполовину аргентинец, наполовину итальянец, Альберто был красив, обаятелен, всегда хорошо выглядел и обладал прекрасными манерами. Половина отеля в него, конечно, сразу влюбилось. И Аня в том числе.
Он ей так нравился, что при нем она полностью тушевалась, буквально слова из себя выдавить не могла. Я никогда не видела, чтобы люди так стеснялись.
Альберто был менеджером соседнего с моим рестораном, мы часто пересекались на общих собраниях, даже в аут ходили иногда вместе с другими коллегами, и я даже брала с собой Аню. Но как-то дальше коротких бесед у них не заходило. Я не знаю, нравилась ли она ему. Он всегда с ней был дружелюбен и при встрече вступал в разговор (не очень насыщенный из-за Аниного смущения). Аня мне потом об этом радостно рассказывала. Но на свидания не звал и знакомство за пределами работы продолжить как-то не стремился.

Так шли месяцы, сезон был в самом разгаре, работали в хвост и в гриву, Аня мечтала об Альберто, я о том, чтобы скорее бы уже все гости уехали. Жизнь шла своим чередом.
И вот однажды Аня возвращалась с работы домой. У нас развозка - микроавтобус каждый час забирает сотрудников и отвозит их из отеля домой.
Моя подруга села в тот, который пришел в 7.30 и около 8.00 она вошла к нам в здание и поднялась к себе на 27-й этаж.
Открыла дверь ключом, зашла в квартиру, включила свет в коридоре и начала снимать обувь.
Квартиры у нас были у всех однотипные. Заходишь - начинается довольно длинный и широкий коридор, плавно перетекающий в гостиную и открытую кухню слева. То есть, зайдя в квартиру, видно, что происходит в гостиной.
Свет в коридоре яркий, благодаря ему можно вполне ясно видеть, что происходит в гостиной, в ней при этом полумрак, но, опять же, все видно, а чтобы полностью зажечь свет, нужно идти до конца коридора к главному выключателю.

В общем, стояла Аня у себя в коридоре, снимала себе обувь и вдруг боковым зрением уловила, что у нее в гостиной как-будто есть кто-то. Она резко выпрямилась и увидела, что у дальней стены, в кресле сидит... Альберто.
Ну, вы можете представить ее состояние шока. В квартире, как я уже выше писала, был полумрак, но она совершенно отчетливо узнала человека, в которого была влюблена уже долгие месяцы. Он просто сидел в кресле, ничего не говорил, не поднялся ей навстречу, просто молча смотрел на нее.
Единственное, что она из себя выдавила, было: "Альберто?". Дальше она сделала несколько шагов к выключателю и замерла. Потому что, как она потом рассказала, в голове пронеслись тысячи мыслей. Да, возникло на один миг чувство радости, что вот, мол, любовь моя. Но это чувство тут же сменила мысль: "Как он сюда попал?!".

Дело в том, что в наши квартиры без ключа попасть нереально. Дверь не надо запирать, она просто захлопывается. Сколько у нас случаев было, когда люди выходили вынести мусор, забыв ключ, и оставались куковать на площадке, поэтому вариант того, что Аня оставила дверь открытой, а Альберто мимо проходил и решил зайти, отметался. Да и вариантом это назвать нельзя. ДАЖЕ если предположить, что дверь каким-то чудесным образом не захлопнулась (такого, еще раз, быть не могло, но мы пофантазируем), он мимо проходил по ее 27-му этажу (он на шестом жил, мы это, конечно, знали)?! Ну, ок, даже если проходил, мало ли, друзья, может, у него там жили... Проходил, решил зайти и посидеть в темноте? И это при том, что они почти не общались?
Ключ был только у Ани, запасных она не делала, дубликатов не было даже у отеля., поэтому бедолаги, у которых двери захлопывались, вызывали слесаря дверь вскрывать.

Все это проносилось у Ани в голове, когда Альберто вдруг поднялся из кресла.
Нет, он не побежал на нее и (и не пополз, вот картина бы была!), не заговорил страшным голосом, и глаза его не превратились в черные дыры. Никаких ужасов не было.
Покинув кресло, он просто отошел в угол комнаты и встал там за большим комнатным цветком (у Ани там стояло какое-то тропическое растение раскидистое, по типу пальмы, но только куст).
На этом моменте Аня медленно развернулась, вышла из квартиры и спустилась к консьержам. Она им сказала, что ей показалось, что в ее квартире кто-то есть и попросила охрану подняться вместе с ней. Она потом говорила, что не рассказала все как есть, потому что ей самой в это не до конца верилось.
Когда они вместе с охранником зашли в квартиру, там уже никого не было.
И тогда она позвонила мне и деревянным голосом попросила приехать. Я нашла ее в лобби, где она меня ждала, потом мы поднялись ко мне и почти всю ночь пили вино, обсуждая случившееся.

От себя я могу сказать, что в тот вечер я видела Альберто на работе. Он заходил ко мне в ресторан за каким-то алкоголем, который у них закончился. Во сколько это было, я не помню, но точно после семи, потому что у нас уже были гости, это точно. Так что, наверное, где-то в 7.20 - 7.15, но утверждать не берусь. Теоретически он мог бы сорваться и к восьми быть уже в нашем здании. Но это только размышления. И, опять же, как бы он проник в квартиру к Ане?
Аня на следующий день рассказала в отделе кадров ту же историю, что консьержу, потом попросила сменить ей замки, что и было сделано. Альберто вел себя как обычно, абсолютно естественно. Спрашивать Аня у него ничего не стала, да и что тут спросишь... Я не знаю, почему... Может, хотела уверить себя в том, что обозналась. Тогда кто это был? Сюр какой-то.

Больше ничего такого не происходило, Аня уволилась через несколько месяцев и работает в другом отеле. Альберто тоже ушел примерно через год после описываемых событий, сейчас он где-то в Штатах.
Вот такой вот странный случай.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:24 by fernflowerПросмотров: 996Комментарии: 15
+14

Ключевые слова: Дубай отель квартира ночной гость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 15:37
+5
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Комментариев: 1 746
Так она его сильно хотела, что аж материализовала фантомчик:) А потом сама же и испугалась:) Бывает... +
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:51
+5
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Комментариев: 667
Вот если бы Вы его спросили был он там или нет, тогда можно было уже что-то точнее предполагать. А так может дубликат все же был, парень то не дурак наверное, увидел, что девушке нравится вот и зашел. Плюс поставлю все же, подозрительно он молчал)
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Вареньевна
Сегодня, 16:49
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А был ли мальчик? Работали "в хвост и гриву", устала гг вот и померещилось. Тем более так о нем мечтала. И пригрезился вожделенный Альберто.
Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#4 написал: Сирин
Сегодня, 17:19
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Комментариев: 802
А мне поведение Анино понравилось, сохранила полное самообладание и спокойствие, плюс истории
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:38
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Комментариев: 1 363
Из Дубая в Штаты? Наполовину итальянец, а наполовину аргентинец? А такое бывает? Что-то как-то странно написано с обширной второстепенной информацией и скудной мистикой. Энто вы случайно не для сексуального рабства привлекаете молодых девок на сайте 4стор? А?
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#6 написал: fernflower
Сегодня, 18:01
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Комментариев: 2
Цитата: Eifersucht
Из Дубая в Штаты?


а что вас смущает?

Цитата: Eifersucht
Наполовину итальянец, а наполовину аргентинец?


мама из аргентины, папа из италии. итальянское гражданство

Цитата: Eifersucht
Что-то как-то странно написано с обширной второстепенной информацией и скудной мистикой.

я до сих пор не знаю была ли там мистика, но сайт про страшные истории, а мне этот случай показался страшным. извините если слишком длинно получилось ;)


Цитата: Eifersucht
Энто вы случайно не для сексуального рабства привлекаете молодых девок на сайте 4стор? А?


у вас очень странные представления о эмиратах

Цитата: Tigger power
Вот если бы Вы его спросили был он там или нет, тогда можно было уже что-то точнее предполагать


лично я бы спросила но случай произошел не конкретно со мнou

Цитата: Вареньевна
А был ли мальчик? Работали "в хвост и гриву", устала гг вот и померещилось


все может быть
Зарегистрирован: 15.05.2017
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:59
0
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 363
Цитата: fernflower
Цитата: Eifersucht
Из Дубая в Штаты?


а что вас смущает?

Цитата: Eifersucht
Наполовину итальянец, а наполовину аргентинец?


мама из аргентины, папа из италии. итальянское гражданство

Цитата: Eifersucht
Что-то как-то странно написано с обширной второстепенной информацией и скудной мистикой.

я до сих пор не знаю была ли там мистика, но сайт про страшные истории, а мне этот случай показался страшным. извините если слишком длинно получилось ;)


Цитата: Eifersucht
Энто вы случайно не для сексуального рабства привлекаете молодых девок на сайте 4стор? А?


у вас очень странные представления о эмиратах

Цитата: Tigger power
Вот если бы Вы его спросили был он там или нет, тогда можно было уже что-то точнее предполагать


лично я бы спросила но случай произошел не конкретно со мнou

Цитата: Вареньевна
А был ли мальчик? Работали "в хвост и гриву", устала гг вот и померещилось


все может быть

У меня не странные вовсе представления. Знаю просто, поэтому и пишу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 19:00
+1
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Комментариев: 667
Цитата: fernflower
Цитата: Tigger power
Вот если бы Вы его спросили был он там или нет, тогда можно было уже что-то точнее предполагать


лично я бы спросила но случай произошел не конкретно со мнou

Я поняла, что не с Вами, но вы же все общались друг с другом, поэтому я подумала, что Вы могли бы спросить. Я бы не удержалась и любопытство меня бы замучило )
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Летяга
Сегодня, 19:12
+3
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Комментариев: 5 264
Нормальная, даже хорошая странная история, которой легко поверить. Достаточно редкий зверь в данном разделе))
Теряюсь в догадках, что это могло быть.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 363
Автор, понимаете, в чем дело, вы работаете в Дубае и даже не слышали о сексуальном рабстве - это нонсенс, но тем не менее используете ту инфу, которой привлекают девочек для работы в Дубае, но на самом деле эти девочки попадают в лапы сутенеров.
Так что, все кто читает эту историю, знайте, что сексуальное рабство реально, особенно в ОАЭ.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#11 написал: Lynx
Сегодня, 20:06
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 164
Комментариев: 1 285
Цитата: Eifersucht
Автор, понимаете, в чем дело, вы работаете в Дубае и даже не слышали о сексуальном рабстве - это нонсенс, но тем не менее используете ту инфу, которой привлекают девочек для работы в Дубае, но на самом деле эти девочки попадают в лапы сутенеров.
Так что, все кто читает эту историю, знайте, что сексуальное рабство реально, особенно в ОАЭ.


В России в соотношении о рабстве примерно одинаково, только у нас это слегка переворачивают, переиначивают. Например, даже касаемо поиска работы. Стоит девчушке разместить резюме (тот же Авито - рассадник всякой грязи, уверяю), так начинают звонить: "По поводу работы, веб-администратор, сопроводитель, танцовщица, модЭль, ля-ля-ля". Я недавно искала работу, такие звонили и писали, и не раз... А ведь некоторые девочки ведутся на таких "веб-администраторов". Потом паспорта забирают, увозят и ищи-свищи! В Дубаях есть работа, у вас ассоциации просто такие, как у мужей-диванников про отпуск жен в Арабских Эмиратах. Везде есть плохо и везде есть хорошо. Если Автор написала, что там работает, то это не значит, что тут какой-то скрытый смысл рекламы о рабстве.
Вы живете в России и не знаете о рабстве? Нонсенс...
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#12 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 363
Цитата: Lynx
Цитата: Eifersucht
Автор, понимаете, в чем дело, вы работаете в Дубае и даже не слышали о сексуальном рабстве - это нонсенс, но тем не менее используете ту инфу, которой привлекают девочек для работы в Дубае, но на самом деле эти девочки попадают в лапы сутенеров.
Так что, все кто читает эту историю, знайте, что сексуальное рабство реально, особенно в ОАЭ.


В России в соотношении о рабстве примерно одинаково, только у нас это слегка переворачивают, переиначивают. Например, даже касаемо поиска работы. Стоит девчушке разместить резюме (тот же Авито - рассадник всякой грязи, уверяю), так начинают звонить: "По поводу работы, веб-администратор, сопроводитель, танцовщица, модЭль, ля-ля-ля". Я недавно искала работу, такие звонили и писали, и не раз... А ведь некоторые девочки ведутся на таких "веб-администраторов". Потом паспорта забирают, увозят и ищи-свищи! В Дубаях есть работа, у вас ассоциации просто такие, как у мужей-диванников про отпуск жен в Арабских Эмиратах. Везде есть плохо и везде есть хорошо. Если Автор написала, что там работает, то это не значит, что тут какой-то скрытый смысл рекламы о рабстве.
Вы живете в России и не знаете о рабстве? Нонсенс...

Я просто предупредил. Мне-то, собственно, всё равно, куда вы конкретно поедите. Предупреждённый - уже вооружён заранее. Если автор написала, что там работает, но совершенно не знает, что там есть такой вид удержания женщин и порабощения их. Хотя, все, кто там работает, это знают. То это точно привлечение. Такие умницы раскрываются просто, если что-то она не знает, хотя должна знать, то это обман.

И ещё. Для девочки, которая ради красивой жизни и условно хорошей работы попала в другую страну, с другой культурой, другим языком, будет очень сложно оттуда выбраться и вернуться назад. В лучшем случае вернётся, но оставит здоровье в той стране. В худшем, закопают в песках. А если в России случится обман, то будет легче выбраться.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#13 написал: az.ecmb
Сегодня, 21:02
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1347|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 845
Нормальная и вполне реалистичная история. А механизм видения может быть разный. Как минимум, психический.
Что же до особых опасностей ОАЭ... Ну тут я знаю много мест, где такая опасность на порядки выше. Даже загранпаспорт не понадобится:
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:07
0
Группа: Авторы
Репутация: (1910|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 343
Цитата: Eifersucht
Энто вы случайно не для сексуального рабства привлекаете молодых девок на сайте 4стор?

Вот енто очень хороший вопрос. Мне тоже интересно. А ещё скажите, уважаемый автор, а до какого возраста там на работу принимают? Мы с моей подругой Шурой может махнем туда поработать кем-нибудь.
А история мне очень понравилась, я тоже за любовь и плюс ставлю жирный.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#15 написал: fernflower
Сегодня, 21:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Eifersucht
Я просто предупредил. Мне-то, собственно, всё равно, куда вы конкретно поедите. Предупреждённый - уже вооружён заранее. Если автор написала, что там работает, но совершенно не знает, что там есть такой вид удержания женщин и порабощения их. Хотя, все, кто там работает, это знают. То это точно привлечение. Такие умницы раскрываются просто, если что-то она не знает, хотя должна знать, то это обман.


Я выложила на на сайте страшных историй свой случай, который произошел в Дубае. Что в моей истории вас так задело, что вы обвиняете меня в привлечении кого-то в сексуальное, простите, рабство, я не понимаю.

Да, я живу в эмиратах и , да, я нuкогда не сталкивалась здесь с сексуальным рабством и не слышала, чтобы кто-то сталкивался из моих знакомых. Но я не исключаю, что оно здесь есть, как есть в России, Сша, Китае, и всех других странах.

Вы пишете, что все, кто там работает, об этом знают. Кто все?
Может быть, вы лично столкнулись с сексуальным рабством, тогда я вам сочувствую.

Но у меня сложилось впечатление, что вы никогда не были в эмиратах, никто из накомых у вас здесь никогда не работал и вы пишете нелепую, непроверенную информацию, просто потому, что у вас по какой- о причине бомбит от моей истории.

Всем мир

Цитата: Tigger power
Я поняла, что не с Вами, но вы же все общались друг с другом, поэтому я подумала, что Вы могли бы спросить. Я бы не удержалась и любопытство меня бы замучило )


да мы приятельствовали, но не были друзьями. я очень хотела спросить его...но как тут спросишь?

привет,это случайно не ты сидел вчера в полной темноте в квартире у моей подруги а потом когда она пришла спрятался за комнатный цветок?

Зарегистрирован: 15.05.2017
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