Как телик на мои проблемы указывал

согнувшись раком

тренажеров

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:46

Причина: Изменен раздел.

Hostline Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:46 by

Приветствую всех сейчас находящихся на сайте(мой первый пост).Короче эта история произошла со мной вчера и длилась 2 часа.Все было как обычно я смотрел 2x2согнувшись из-за искривления позвоночника, и вдруг на месте где были часы появилась надпись "ВЫПРЯМИ СПИНУ". Я сначала подумал что на канале появилась новая тема: утренние упражнения(время было 6:19), ну я забил на это и решил пойти на улицу. Поскольку я живу на 7 этаже, а лифта в доме нету(это важно), пришлось спускаться по лестнице. Только я начал переступать линию 5 этажа, как вдруг полетел прямо в низ(лестница без перил)и оказался на 4 этаже. Кажется никакой мистики тут нет, но как бы не так, с моим искривлением я должен был сдохнуть, а вместо этого решив выпрямить спину я понял что переломов нет а позвоночник стал прямым без какой-либо операции или корсета. Это был случай номер 1.Теперь перейдем ко второму.Радуясь чудесному исцелению, я вернулся домой и снова включил телик. На сей раз вместо часов было "займись спортом". Совет был и впрямь полезный, но я все-таки им пренебрег, за что и поплатился(меня захотел избить пьяный бомж около уличных).На третий раз телик сказал мне меньше сидеть за компом, и я решил послушаться(ослепнуть мне ещё не хватало).В общем если у вас когда-нибудь такое произойдет лучше прислушайтесь, или получите наказание.Прощаюсь, но ненадолго.P.S. в следующий раз постараюсь быть менее лиричным.

Ключевые слова: Телевизор знаки лестница авторская история

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