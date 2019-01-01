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Дурдом

Как телик на мои проблемы указывал

Приветствую всех сейчас находящихся на сайте(мой первый пост).
Короче эта история произошла со мной вчера и длилась 2 часа.
Все было как обычно я смотрел 2x2согнувшись раком согнувшись из-за искривления позвоночника, и вдруг на месте где были часы появилась надпись "ВЫПРЯМИ СПИНУ". Я сначала подумал что на канале появилась новая тема: утренние упражнения(время было 6:19), ну я забил на это и решил пойти на улицу. Поскольку я живу на 7 этаже, а лифта в доме нету(это важно), пришлось спускаться по лестнице. Только я начал переступать линию 5 этажа, как вдруг полетел прямо в низ(лестница без перил)и оказался на 4 этаже. Кажется никакой мистики тут нет, но как бы не так, с моим искривлением я должен был сдохнуть, а вместо этого решив выпрямить спину я понял что переломов нет а позвоночник стал прямым без какой-либо операции или корсета. Это был случай номер 1.
Теперь перейдем ко второму.
Радуясь чудесному исцелению, я вернулся домой и снова включил телик. На сей раз вместо часов было "займись спортом". Совет был и впрямь полезный, но я все-таки им пренебрег, за что и поплатился(меня захотел избить пьяный бомж около уличных тренажеров).
На третий раз телик сказал мне меньше сидеть за компом, и я решил послушаться(ослепнуть мне ещё не хватало).
В общем если у вас когда-нибудь такое произойдет лучше прислушайтесь, или получите наказание.
Прощаюсь, но ненадолго.
P.S. в следующий раз постараюсь быть менее лиричным.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:46
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 12:46 by HostlineПросмотров: 45Комментарии: 0
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Ключевые слова: Телевизор знаки лестница авторская история

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