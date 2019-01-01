Как телик на мои проблемы указывал

Как телик на мои проблемы указывалПриветствую всех сейчас находящихся на сайте(мой первый пост).
Короче эта история произошла со мной вчера и длилась 2 часа.
Все было как обычно я смотрел 2x2
Теперь перейдем ко второму.
Радуясь чудесному исцелению, я вернулся домой и снова включил телик. На сей раз вместо часов было "займись спортом". Совет был и впрямь полезный, но я все-таки им пренебрег, за что и поплатился(меня захотел избить пьяный бомж около уличных тренажеров).
На третий раз телик сказал мне меньше сидеть за компом, и я решил послушаться(ослепнуть мне ещё не хватало).
В общем если у вас когда-нибудь такое произойдет лучше прислушайтесь, или получите наказание.
Прощаюсь, но ненадолго.
P.S. в следующий раз постараюсь быть менее лиричным.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:46
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 12:46 by HostlineПросмотров: 45Комментарии: 0
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