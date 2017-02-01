Фантасмология какая то...ни чего не понимаю

Жека_Киев Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:41 by

Среди ночи просыпаюсь.На часы не смотрел но по ощущениям было часа 3 ночи.Проснулся от какого то шума.Думал собака снова дверь скребет,уже нервный встал с постели думал собака не дождавшись утренней прогулки накакала и закапывает скребя по двери(она когда обкакается всегда лапой скребет стену и пол) Встаю с кровати,включаю свет чтобы одеться и выйти в прихожую.И тут раз дверь в комнату открывается на распашку(сама) и в комнату к моим ногам как шар от боулинга влетает собака,причем не сама а лежа на боку(как выяснилось позже мертвая),как будто ее кто то вбросил мне под ноги.Я в панике,к тому моменту уже проснулся,я не был сонным и понимал что все в реале.Сразу понял что что то не так,потому что брат не стал бы делать такое.Первое что пришло на ум,в дом забрались бандиты.В голове паника,думаю брат наверное в заложниках,кричу и бегу из комнаты в прихожую и в районе порога стукнулся лбом и всем своим телом о что то невидимое,не пойму,просто не вкуриваю что происходит,далее некто схватил меня руками за спину и потащил назад в комнату,бросил на кровать и тут я увидел то от чего у меня глаза на лоб полезли,рядом с кроватью появился из ниоткуда человек.Только он был не обычный,лицо не совсем человеческое а больше походило на робота.Было ощущение "статичности" на лице,то есть Этя всем своим нутром понимал что это робот,только необычный,а с помесью живой плоти.но не как терминатор из фильма а как будто пластмассовое тело плавно перетекало в лицо из кожи которое не выдавало ни каких эмоций и пыстые глаза,не как глаза,не как живые глаза а как стекла.Я пытался кричать и не мог,звук как будто был внутри меня,и пошевельнуться не могу,все парализовано.Далее это существо берет меня за шкирку и вы не поверите сует мою голову себе В ЖИВОТ! У меня внутри паника,не понимаю что происходит.Вернее я кричал во всю глотку внутри себя,что это такое и какого хрена это происходит в реале ????Дальше произошло вот что.Когда моя голова оказалась внутри живота существа,я увидел себя от первого лица но другим человеком.То есть я видел свои новые руки,ноги и живот.На мне был костюм и погоны.Тело было не мое,я не мог им управлять,я чувствовал свои ноги и тело в своей комнате.Я чувствовал как стою в комнате,как мои ноги давят линолеум,как я бьюсь ногами о свою кровать и в то же время не вижу свою комнату а вижу себя другим человеком в каком то здании,за круглым столом,все очень ярко и освещено,вокруг стола сидело много всяких военных(наши люди),и что то активно обсуждали поделившись на группы.Я сидел за столом и вокруг меня военные(напомню я телом вообще не управлял,мои были лишь глаза,а телом военного я не мог шевелить),вобщем "я" сидел и показывал им что из такой то такой то военной части нужно солдат перевезти сюда то сюда то,адреса не помню и слова некоторые забыл(в военной тематике не разбираюсь) и тут двери в зал открылись вошли какие то шишки,с кучей охраны и с ними Шойгу.Министр обороны России.Шойгу сразу прошел быстрым шагом и сел за стол.А человек из его группы включил на экране фотографии с телескопа и радарные данные.Там была сцена и стойка с микрофонами.Туда прошел,вернее пробежал военный,генерал и начал рассказывать вот чтоСлова генерала:"Сегодня,в 14:50 по Московскому времени,американскими станциями слежения были замечены 12 крупных метеоритов,летят они компактной группой прямо к Земле.Объекты крупные,в атмосфере не сгорят,по какой то причине замечены только сегодня,по расчетам должны упасть через несколько минут в 12 точках мира.Основной удар примет на себя западное полушарие.И тут в зал входит другой военный,медленно так,как будто ему все равно,встает у трибуны и начинает говорить:Слова другого военного: " Нами получено сообщение от министра обороны США.Метеориты коснулись уровня моря в 13:35 по Москве.По данным НАСА и по данным с телескопа Хаббл объекты,внутри имеют центральные геометрические тела.По данным ВМФ США объекты перед ударом о землю замедляли скорость.Теперь стало ясно,это не метеориты,это механизмы.Была объявлена терраугроза.Всем подразделениям полная выкладка,приготовится к переброске." (я так точно все помню вплоть до времени событий потому что их разговоры будто записаны мне в голову)Дальше что было лучше не вспоминать хотя я все помню в мельчайших событиях,это нечто вытащило мою голову из своего живота и там был не робот а какая то черная страшная тень.Она резко припала к стене и резко вниз скользнуло под пол куда то на нижний этаж.Что это было до сих пор не понимаю но крыша едет потихоньку.Чувствую что схожу с ума.Не могу держать себя в руках.Помогите!Объясните мне что происходит???

Ключевые слова: робот тень существо квартира

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