Загадки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:30

Причина: Изменен раздел.

Arhip Просмотров: 101 Комментарии: 1 +1 Вчера, 13:30 by

Бабушка поудобнее устроилась в кресле, ненароком смахнув на пол вязание, и открыла толстую потрепанную книгу.- Ну, Миша, - ласково сказала она дребезжащим голосом, - давай сегодня поиграем в загадки?Внук, укрывшись за горой деревянных кубиков, которые он старательно раскрашивал маркером в черный цвет, поднял на нее хмурые глаза и ничего не ответил. Подслеповато сощурившись, бабушка перевернула несколько страниц.- Ну где же они... Нашла наконец-то, совсем видеть перестала. Вот скажи мне, Мишенька, что это такое? - бабушка громко прочитала. - "Сидит девица в темнице, а коса на улице"?- Смерть это, - мрачно сказал пятилетний внук, загремев кубиками, - которую кто-то в тюрьму посадил. Вот дураки. Она же все равно выйдет, а потом косой ка-ак махнет! И всех убьет.- Что ты такое говоришь-то, Миша? - растерянно спросила бабушка, поспешно переворачивая страницу. - А вот смотри, смотри: "Лежит рог на боку, концы в лес и реку, кабы этот рог встал, так до неба и достал"?Внучек задумался. Потом неуверенно пошевелил губами.- Даже и не знаю, - наконец отозвался он, деловито застегивая сандалету, - похоже на какого-то апокалиптического Зверя. Левиафана. Когда он встанет - тут всем и смерть.Бабушка перекрестилась дрожащей рукой и поспешно зашуршала страницами, пытаясь найти что-нибудь попроще. Морщинистый лоб покрылся капельками пота.- А вот еще, Миша. "Что за урод: нога и рот, ничего не вижу, ртом таскаю жижу, сам не глотаю, а выпиваю"?Лицо мальчика совсем помрачнело.- Не знал я, бабушка, что ты любишь загадки про искалеченных рабов. Не знал... Это же слепой раб-водонос, приспособленный дикими кочевниками для бесчеловечной работы. А чтоб не сбежал, ему все остальное отрубили, глаза выжгли каленым железом... Но он недолго протянет, скоро умрет от тяжкого труда, конечно.Бабушка не сдавалась, хотя и почувствовала легкую дурноту.- Ну хоть на это правильно ответь! Что такое - "Избушка нова, а жильца нет.Жилец появится, изба развалится"?Миша шмыгнул носом и посмотрел на старушку огромными, полными слез глазами.- Гроб это, бабушка! Тут и младенец догадается. И ты... - он всхлипнул судорожно. - ... и тебе... И тебе недолго осталось!- Что ты такое говоришь-то? Окстись! - бабушка судорожно закрестилась, мелкой щепотью касаясь лба. Мальчик, пользуясь этим, снова с головой погрузился в раскрашивание.- И еще вот: "Пришли гости - и под лавку"? А? Это что? - победоносно спросила бабушка.- Это гостей убили, - глухо отозвался Миша, и его лицо побледнело, - как только они пришли в гости, на них тут же злые дядьки с ножами набросились, горло перерезали... Кругом кровища, жутко... Бабушка, ты только не спрашивай, что такое "Зимой и летом одним цветом", хорошо?- Не буду, - с ужасом глядя на внука, сказала она и перелистнула сразу половину книги. - Тут другая загадка. "Сидит Пахом на коне верхом, книги читает, а грамоты не знает". Это кто?- Зачем ему грамоту знать? - вздохнул Миша. - Ты, бабушка, Откровение Иоанна Богослова давно читала? "И вот конь бледный, и на нем всадник..." Короче, это тоже Смерть. Ей читать незачем. Она и так все знает.- "Без окон, без дверей, полна горница людей"? - прошелестела бабушка еле слышно.- Склеп, - отрезал Мишенька, - или газовая камера. Выбирай. И там и там плохо, все мертвые лежат.- "Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает"?- Хм, - внук оторвался от кубиков, - это, конечно, тоже мертвец. Только ты, бабушка, неправильно читаешь. Там не дед, а "андед", так точнее должно быть. Конечно, кто же по своей воле станет такого раздевать? Он тебя раз укусил - и все! А вообще это загадка про осквернителей могил.- Внуче-ек, - обреченно протянула бабушка, - как же это? Ведь люди же сочиняли для детей... Ну вот хоть такая: "Во дворе поставлен дом. На цепи хозяин в нем"?- Склеп.- Да почему склеп-то? - не выдержав, закричала старушка. - Ну почему?!- "На цепях во тьме печальной гроб качается хрустальный", потому что. Ты же мне сама Пушкина на ночь читала.- Гос-споди, - застонала бабушка. - Все. Невозможно с тобой! Ну... Ну вот ответь мне еще на однузагадку. "В капусту он забрался осеннею порой: рогатый и лохматый и с длинной бородой". Ну?Мишенька стукнул по кубикам кулачком Построенная им башня рассыпалась и раскатилась по комнате.- Это дьявол, кто же еще? Все приметы его. Бабушка, ты бы не поминала кого попало, а?- "П-под лужку он важно бродит, - заикаясь, начала бабушка, - из воды сухим выходит, носит красные ботинки, дарит мягкие перинки"... Миша, кто это? Я тебе подскажу, погоди. Это гу...- Гуманистка ты, бабушка. Маньяк это! Позавчера папа говорил, что все маньяки сухими из воды выходят. А ботинки у него от крови красные! Сначала он подарки дарит, а потом... - Мишенька провел ребром ладони по горлу и сделал страшное лицо.- Это гусь! - закричала бабушка, вырывая лист из книги. - А вот это - "Два раза родился, ни разу не крестился, всем людям пророк" - это петух!- Да? - удивленно протянул мальчик. - А похоже на Антихриста какого-то...Книга выпала из сведенных судорогой пальцев, и бабушка откинулась в кресле, дергая ногой в тапочке и судорожно пытаясь положить под язык валидол.Внук подобрал старый потрепанный том и открыл наугад.- "Она на белых камушках сидит. Не подходите близко - закричит", - по складам прочитал он. Закрыл книгу и пожал плечами.- Чего тут гадать? Обыкновенная баньши. Они все время кричат, когда кто-то умереть должен. Бабушка!Мишенька подергал бабушку за подол платья.- Бабушка!Но она не отзывалась, и мальчик снова принялся за свои кубики.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Загадки мальчик бабушка смерть

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