Страшное утро

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:05

Причина: Изменен раздел.

German sage Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:05 by

Проснулся вроде раньше обычного, на улице темно, свинцовые тучи тяжелым пледом укрыли близлежащие дома. Да так, что не видно окон. Ощущение, будто их проглотила черная дыра. Даже воздух, словно тягучая смесь страха и неотвратимости, не хотел проникать в легкие. А вокруг странная тишина.Она словно обволакивала, ватным тампоном сворачивалась в комок и затыкая уши. Что-то нехорошее закралось в душу, будто кошка карябала отточенными коготками. Захотелось взвыть, но комок в горле помешал крику вырваться наружу.Я каким-то образом переборол страх и попытался пройти в ванну. Но ноги не слушались. Кое-как добрел до прихожки, и вдруг…Я не знаю, зачем это сделал. Меня словно тянула непреодолимая сила, которой невозможно сопротивляться. Которая овладела телом и пыталась пробраться в душу.Я сопротивлялся, сопротивлялся отчаянно, но…В зеркале вдруг увидел мятое лицо, человека пьющего второй день. Вы когда-нибудь видели себя в три часа ночи?Но все же там был я, помятый, небритый, но я. Вздох облегчения вырвался из трепетавшей души. Не знаю, что я предполагал там увидеть…Вздохнув с облегчением, направился было в ванну, как краем глаза увидел нечто…Это трудно передать словами. Это даже представить трудно…Я прошел мимо зеркала а…А отражение осталось на месте…Все тело пронзило, словно электрическим разрядом. Волосы на голове, которых давно уже нет, зашевелились, словно и не выпадали. Сказать, что испугался… ничего не сказать…Я протер глаза, отражение сделало то же самое, но… с задержкой в несколько секунд. И вдруг…Отражение посмотрело на меня, словно из другого мира. Оно смотрело на меня и смеялось, смеялось страшным смехом, который просачивался словно масло через сито, тягуче и неотвратимо, овладевая сознанием… Я заорал… И….Проснулся в холодном поту.Сидя на своей кровати, я видел мир через туман сновидения, который не спешил раствориться. Но привычный шум, застрявших в пробках автомобилей, привел меня в чувство.Немного придя в себя, понял, что это был всего лишь сон. Ничего подобного я раньше не видел.В общем, я больше не пью…Автор - Герман Рэй.

Ключевые слова: Зеркало двойник сон пробуждение

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