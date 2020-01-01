Страшилки у костра

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:21

Причина: Изменен раздел.

Вятка Мистическая Просмотров: 69 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:21 by

Темной ночью, у костра, разговор порой заходит и о разных пережитых собеседниками страхах. Разведет руки и сделает перепуганное лицо рассказчик, описывающий весь ужас пережитого, а потом объяснит причину его перепуга, и слушатели расхохочутся и припомнят, что и с ними бывали такие конфузы. Вот несколько таких рассказов, запомнившихся мне.Один пожилой человек поведал о своей встрече с «привидением».— В детстве жил я в маленькой деревеньке, не очень далеко от которой был глубокий лог с болотистой низиной. Вся она заросла всякими кустами да осокой выше пояса. И хотя топи там не было, никто по ней не ходил. А между нас, мальчишек, постоянно ходили страшные истории о том, как кому-то в этой низине чего-то прикорзилось (то есть, примерещилось что-то не от мира сего). И немудрено, потому что там летом почти всегда туман стоял ближе к ночи, а к утру он начинал клубами ходить меж кустов — эх, красота! Ну а мы, конечно, любили у костра или лежа на сеновале, друг другу порасписывать всякие ужасы. Это сейчас молодежь перед компьютером сидит или пиво пьет… А у нас посиделки удачными считались, если с них домой по одному расходиться боялись.И вот, получилось мне, однажды летом, одному затемно возвращаться в свою деревню. И решил я вдруг пройти напрямик через эту низину. Вздумалось, понимаешь ли, свою природную храбрость укрепить! Пробираюсь я в сумерках в густом тумане между зарослей, а на ум потихоньку приходят всякие наши рассказы про домовых, кикимор да болотные огни и тени. Страх тихонько поднимается в душе. И тут слышу — шаги за спиной, тяжелые, словно близкое эхо от моих шагов. Остановился — нет ничего. Подумал сначала, что это воображение разыгралось. Пошел — опять шаги звучат явственно и совсем уже за спиной. Ну, думаю, значит не выдумки все наши рассказы-страшилки! Остановился — снова тихо. Побежать боюсь. Да и побежишь — в кустах запутаешься, а обернуться еще страшнее: вдруг увидишь такое, что и забудешь, в которую сторону идти, и понесешься вдоль по логу. Шагнул пару раз — и сзади пара шагов. И уже чудится чье-то тяжелое дыхание на затылке. Так потихоньку и дошел до края лога. Если бы постарше был, наверное, тут и поседел бы. Чуть на взгорке вышел я из тумана и кустов, решил обернуться. Сейчас, думаю, погляжу на этот ужас ходячий да по чистому-то месту как драпану! Оборачиваюсь резко — а в паре метров за мной лось стоит здоровенный и на меня смотрит. Видимо, в тумане шел я по его дороге, он меня догнал, а обгонять постеснялся. Обругал я его, и разошлись мы спокойно в разные стороны. По сравнению с нашими-то страшилками, лось уже не казался чем-то страшным.Другой рассказчик самый сильный испуг (который длился долю секунды) пережил во время службы в армии, в конце 1980-х годов.— Рядом со складами, которые мы в карауле охраняли, было колхозное пастбище, куда лошадей на ночь выпускали. Ограда у нашей воинской части тогда местами разломана была, и случалось, к складам ночью лошади выходили. Но я тогда еще про это не знал…Вот вывел меня разводящий той ночью в очередной раз на два часа бродить с автоматом вокруг складов. Я, как это принято было почти у всех замученных молодых солдатиков, несколько шагов сделал и уснул. Вот удивительное дело: сейчас молодежь в такое и не поверит, что можно спать и в это же время по одному маршруту кругами ходить два часа. Ноги дорогу знают, да и глаза чуть-чуть видят — с полуоткрытыми глазами и идешь. А ведь полностью спишь, только при звуке шагов разводящего со сменой сознание включается! С виду вполне нормальный человек идет, а стой спокойно — и он в метре от тебя пройдет, не заметит.Вот иду я сомнамбулой — и, между прочим, с заряженным автоматом на шее. Вдруг лицом упираюсь во что-то теплое, влажное, мягкое, живое! И то, во что я уперся носом, тут же дергается и издает в самое лицо мне оглушающий драконовский всхрап и совсем не драконовское «Ига-га-га!». То, что со мной произошло, уложилось в какую-то долю секунды: я бросаюсь назад, скидываю с шеи автомат, швыряю его изо всей силы вперед, как боевой топор. Одновременно в голове проносится мысль: я же выбросил свое боевое оружие! Я как-то настигаю руками улетающий от меня автомат, передергиваю затвор. И уже стоя наизготовку с пальцем на курке, соображаю, что передо мной стоит совершенно обалдевшая от моей свистопляски лошадь. Стояла она мирно на моем маршруте и очень, наверное, удивилась, чего это человек подошел, уперся лицом ей в рот, а потом так запрыгал. Не могу сказать, кричал ли я в тот момент, но если голос оказался сорванным, то, видимо, кричал. И притом сильно. Хорошо, хоть палить по лошади еще как-то не начал…А эту историю поведал мне один из охотников Уржумского района Кировской области. Охотились они на уток вдвоем с товарищем, осенью, на озерах около реки Вятки. После охоты хорошо отдохнули у костра и направились к дому на лодке. Отгребли от берега — их и понесло течением к их деревне. Река в этом месте как раз огибала заросшую с одной стороны лесом Красную гору — высшую точку района, на которой еще стоит в отдалении от населенных пунктов одинокая телеретрансляционная вышка (вышек мобильной связи в ту пору еще не было). Ночь была темная, над горой повисли низкие плотные тучи, так что охотники и не гребли, только фонарем порой освещали проплывающие берега.В полной темноте, из-за леса на высоком берегу, показалась висящая над землей летающая тарелка. От вероятной незапланированной встречи с неземным разумом, у охотников зашевелились на голове волосы… Сомнений быть не могло, как ни трясли они головами и не брызгали в глаза водой из Вятки: перед ними явственно висел очерченный яркими бортовыми огнями круг летательного объекта неземного изготовления! Причем тарелка с инопланетянами совершенно бесшумно приближалась к их лодке, не меняя высоты, как будто шла, крадучись, вдоль берега на разведку и охоту за одинокими, потерявшимися в осенней темноте людишками.Охотники вспомнили, что завершившихся мирными переговорами и обменом сувенирами встреч с инопланетянами в их краях, да и вообще в мире вроде бы не зафиксировано, а вот сообщений о таинственных исчезновениях людей полно… Живыми решили не сдаваться. Как назло, до берега и леса, где можно было бы спрятаться, было далеко. А шлепать к берегу веслами, привлекая к себе внимание, страшно. Мужчины схватились за ружья, дрожащими руками запихнули в стволы дробь покрупнее, при этом стараясь не шуметь и не поднимать вверх стволы, дабы сохранить видимость неагрессивности землян и не спровоцировать межпланетный конфликт. А тарелка все кралась, на бреющем полете, над горой…— Их нашей дробью, небось, не собьешь — ударят лучом с гипнозом и увезут в ихний зоопарк, — констатировал один их них расстановку сил. Охотники мигом стянули с себя сапоги и теплые куртки на тот случай, если придется бросаться в реку и, ныряя, прорываться к берегу.— Прятаться надо. Может, нас еще и не увидали! — прошипел второй охотник.Появилось решение: ружья положить на дно лодки, а самим тихонько сползти в воду и укрыть головы за бортом. Так, держась за лодку, дальше и сплавляться — авось, пронесет НЛО мимо.Когда один охотник уже почти перелез через борт и коснулся ногой воды, второй, обладавший более острым зрением, прошептал:— Смотри-ка, там у нее вроде антенны уже у фонарей видно. Как будто…А потом вдруг выругался в адрес всех инопланетян и сказал уже громко:— Так это же мы мимо ретранслятора плывем! Это на нижней площадке его мачты фонари горят, а верхние фонари из-за тучи не видно!Другой рассказчик поведал «страшилку» о нападении на его городского гостя, когда тот решил вдоволь насладиться природой в самое поэтичное время и дня, и года. Привезли того гостя, далекого от всего не городского, в конце мая, на рыбалку с ночевкой к длинному и узкому озеру, стоящему у леса, на самом краю освободившихся от разлива лугов. Ночью, если можно таковой называть максимум часа три сумерек, опускающихся на землю в наших краях в это время, городской гость расчувствовался, сидя у костра, и решил прокатиться по темному туманному озеру на надувной лодке.Через полчаса он примчался, гребя изо всех сил, запыхавшийся, весь сырой и перепуганный, врезался в берег на лодке, стремглав выскочил из нее, начал подкладывать побольше дров в огонь. Задремавшие, было, местные рыбаки спросили в чем дело. Из его сбивчивого рассказа выяснилось примерно следующее. Тихо и мирно плыл он вдоль бережка, дыша туманом и разглядывая очертания прибрежных деревьев на фоне ночного неба. Вдруг он чуть не выскочил из лодки: совсем рядом кто-то словно изо всей силы ударил плашмя веслом по воде, со страшным грохотом окатив человека брызгами с ног до головы. Пока тот успокаивал подпрыгнувшее сердце и пытался понять, что же это было, такой же удар по воде раздался с другой стороны. Стирая с лица воду, человек упал на дно лодки, но следующий удар раздался уже совсем рядом с бортом. В его сознании почему-то мелькнули воспоминания о телевизионных рассказах о снежном человеке — лесном гиганте, который за тобой следит, а ты его и не увидишь. Ну, кто еще мог швырнуть в него с ночного заросшего кустами берега с такой силой что-то такое вот огромное? Человек прислушался — показалось, что невдалеке слышится какое-то движение в воде. Сам «йети» подплывает к оглушенной добыче, сейчас ухватится лапами за борт лодки и поднимет над ним свою мохнатую морду! Человек вскрикнул от страха, подскочил в лодке, судорожно схватился за весла…Рыбаки, услышав все это, долго хохотали. Потом объяснили испугавшемуся, что он просто близко подплыл в темноте к бобровому жилищу. Бобры встревожились и стали демонстрировать, что эта территория ими после разлива уже занята: поднырнет один бобр, всплывет в темноте рядом с лодкой, глянет да как хлопнет по воде плоским хвостом. А с другой стороны лодки и бобриха так же тебя пугает. Так что в лодку бобры бы все равно не полезли.Автор - Олег Суслопаров.

Ключевые слова: Кировская область Вятка страшные истории нечистая сила НЛО необьяснимое Йети призраки

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