Моё привидение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:57

Aksia Просмотров: 16 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:57 by

Недавно вспомнила один случай из своего детства. Чем старше становлюсь, тем больше уверенности, что это был сон, но всё-таки...Мне лет 5-6. Поздним утром я просыпаюсь, как обычно, в своей кровати и вижу новогоднюю ёлку у окна - солнце пробивается через занавески и красивыми брызгами блестит на мишуре. Я какое-то время с удовольствием рассматриваю елочные игрушки, задерживаю взгляд на моей любимой - маленьком желтом тигрёнке, тигренок немного покачивается на ветке - от окна слегка дует...Перевожу взгляд на шкаф, который стоит у противоположной стены, и вижу что-то странное. В воздухе как будто открылось окошко в другую реальность (не знаю, как объяснить поточнее, что я видела... что-то вроде ромбообразного отверстия в пространстве), и в нём я вижу невысокого лысого мужчину в смокинге, стоящего у синтезатора. Вроде бы он даже двигался немного. Только никаких звуков не было. И на меня он не обращал внимания.Несколько секунд я смотрела на неожиданное видение, но в какой-то момент у меня в глазах поплыло темное пятнышко, какое обычно бывает, если глядеть на яркую лампочку, я отвлеклась на это пятно, отвела взгляд от дядечки с синтезатором. И он исчез.Я не испугалась, не особенно удивилась, но для себя решила, что это было привидение.Слово "синтезатор" я тогда еще не знала и, когда рассказывала маме о своём привидении, называла музыкальный инструмент: "Ну, такие клавиши на подставке". Мама мои откровения приняла за устное народное творчество, и эту тему я больше не поднимала.Скорее всего... я проснулась и уснула, увидела сон, только вот ощущения повторного пробуждения у меня не было. Всё произошло очень быстро - видение, блик в глазах - потом я встала, подошла к шкафу, стала одеваться и день продолжился как обычно.

Ключевые слова: Видение детство сон авторская история

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