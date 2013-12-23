Пятничная рассказявка №236 - Хоббиты народов мира

Пятничная рассказявка №236 - Хоббиты народов мираАнглийские хоббиты
Классические, описаны у Толкиена.
Французские хоббиты
Пьют вино. Коньяком спаивают эльфов. Кушать любят настолько, что едят даже улиток и лягушек. Любвеобильны. Кольцо всевластия “пролюбили” во времена между Первой республикой и Наполеоном.
Немецкие хоббиты
Любят порядок, ходят строем и поют марши. Сотрудничество с Сауроном осуждают как историческую ошибку. Кольцо называют Wunderwaffe, грустно вздыхают и говорят, что его вывезли американцы во время оккупации.
Американские хоббиты
Слушают кантри. Пьют виски. Кольцо спрятали в Форт-Ноксе, а на Саурона наложили санкции. Над назгулами издеваются, не выдавая визы. В Гондор обещали послать на помощь авианосец. Общий долг Хоббитании - триста миллиардов.
Швейцарские хоббиты
см. статью Гномы
Египетские хоббиты
Обитали на территории Египта во времена Древнего царства. Строили маленькие круглые пирамиды (не найдены). Почитали богов Амон-Гендальфа, Ра-Элронда и темного Сет-Урона.
Еврейские хоббиты
Кушают рыбу-фиш. Слушают мудрые советы мамы. За это ваше Кольцо сказать ничего не имеют. Рекомендуют таки спросить тётю Цилю - у неё муж ювелир, может сделать кольцо на любой вкус.
Грузинские хоббиты
см. рассказявку “Властелин застолья”
Эскимосские хоббиты
Во время охоты потеряли Кольцо в тундре. Теперь разыскивают специально обученными оленями. Пока безуспешно, однако.
Китайские хоббиты
Маленькие, трудолюбивые. Живут большими семьями по триста-пятьсот штук. С Кольца понаделали копий и забыли, какое из них оригинальное.
Русские хоббиты
Обитали в Китеж-хоббитоне. Во времена мордорско-саруманского ига сумели растянуть Кольцо на весь город (см. Золотое кольцо России) и исчезли. Говорят, до сих пор над озером, где стоял город, в тихие летние вечера можно услышать звон молотков. Это хоббиты пытаются снять Кольцо обратно.
Африканские хоббиты
Воинственные. Охотничий гурт африканских хоббитов может защекотать слона насмерть. Кольцо вдевают в нос самому могучему воину. Подробнее см. работы антрополога фон Гендальффа.
Полинезийские хоббиты
Не цивилизованные. Искавших Кольцо Сарумана, назгулов и Кука - съели.
Индийские хоббиты
Узнав, что кольцо носит одна из жен хоббитского магараджи, Саурон лично прибыл, чтобы его отнять. Но по родимым пятнам обнаружилось, что он потерянный внучатый племянник младшего сына третьей невестки. После седьмого часа танцев и песен Саурон раскаялся и принял буддизм.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 20:22 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 5
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