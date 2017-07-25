Колдовство от соседей

Lynx Просмотров: 16 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:38 by

Верно в народе говорят: не выбирай дом, а выбирай соседей. Но выбрать целую улицу хороших людей невозможно, поэтому однажды я сама оказалась очень опасной соседушкой.Неподалёку от нас живёт вредный дедулька – ещё крепкий и очень-очень хозяйственный. В этом году мой сын с невесткой решили разбить огород и заказали перегной в мешках. Я машину встретила, крепкие парни скинули мешки у ворот и умчались. Мне как-то в голову не пришло эту кучу охранять.Вдруг слышу – собаки надрываются. Выхожу и вижу соседа-дедульку с тачкой, из которой уже торчат два наших мешка. И он бодренько катит тачку к своему дому.Кричать ему вслед я не стала, догонять тоже. Присела возле крыльца на скамейке. Сижу, воздухом дышу и удивляюсь дедулиной прыти. Потом смотрю – ба! Да он обратно с тачкой сюда чешет! Не хватило, видимо. Отчего такая наглость у людей просыпается средь бела дня – не понимаю. У дедушки нормальный уровень жизни, его сын и дочь на дорогих машинах приезжают, бабушка хорошо одета.Собаки мои опять разволновались. Я сидела на скамейке, от ворот меня не было видно. Подхожу поближе, смотрю – дед ещё один мешок установил на тачку и второй грузит.– Доброе утро! – здороваюсь. – Что же это вы, Константин Семёнович, у нас мешочки тырите? Я ведь всё вижу!– Ах ты ведьма! – громко завопил дед, испуганно подскочив от неожиданности. – Я всё про тебя знаю!– Мешочки верните, – продолжаю непреклонно.Дед выбросил мешки из тачки и рысью умчался к своему дому. Собаки мои лаяли так, что в голове уже звенело.– И то, что спёрли, тоже верните! – кричу дедуле вслед.– Я тебе щас всё верну, погоди только! – грозит дедок. – Я тебе так верну, забудешь, как бабушку твою звали!И скрылся у себя на участке.Юлей мою бабушку звали, с чего бы мне забывать? Подождала я минут пять – нет дедули. Ну я и пошла домой.Через полчаса машина за воротами забибикала, раздался громкий стук и зычный крик:– Хозяева! Хозяева, открывайте!Выхожу и сильно удивляюсь – это полиция приехала. И за спинами двух крепких парней маячит дедулька. Закрыла собак, открываю калитку, спрашиваю вежливо, что от меня нужно. Оказывается, дедуля вызвал наряд, потому что мои собаки якобы без присмотра на улице бегают и честным людям из дому выйти не дают – того и гляди загрызут.– Видите! – завопил дед. – Грудь у пса – во какая. Голову откусит. Это она только сейчас их домой загнала.Объясняю полиции, что собаки у меня за ограду только на поводке могут выйти. Высыпали другие соседи. Показания дедули не подтвердились, свидетелей у него не нашлось. Про мешки, стыренные наглым дедушкой, я полиции ничего не сказала – ещё не хватало потом по судам таскаться.– А знаете, что она колдует? – повысил децибелы дед. – С факелом ночью по двору бродит, а потом куры мрут!У полицейских, кажется, уже помутнело в глазах.– А ещё она с Газпромом судилась! – добавил дед.Ну это уж чистая брехня. Подавала я на местных газовиков в суд – что было, то было, – не хотели перерасчёт правильно делать. Но откуда об этом знает сосед?Ребята-полицейские посоветовали мне быть аккуратней, хорошо смотреть за собаками и отбыли с напряжёнными лицами. Дедуля глазами метал в меня молнии.– Ну, колдунья, погоди! – пригрозил он мне. – Я тебя в следующий раз святой водой оболью!И тут на меня напал приступ хулиганства. Каюсь, бывает такое.– Ой, только не святой водой! – жалобно запричитала я, умоляюще протянув к деду руки. – Я же потом ожоги не залечу!И быстренько убежала к себе во двор.Весь день дедуля о чём-то мрачно беседовал с прохожими и махал руками в сторону нашего дома. Подозреваю, что подробности, рассказанные обо мне, множились, потому что на наш забор люди косились кто с подозрением, кто с удивлением.А вечером, когда вернулись с работы домашние, я рассказала им об этой истории. Все посмеялись и удивились: надо же, какие соседушки у нас обитают. Постановили на семейном совете: хрен с ним, пусть дед пользуется мешками. Старость – не радость.С тех пор прошло недели две, не меньше. Вдруг вижу – зовёт меня за воротами женщина. Малознакомая, но с нашей улицы. Я подошла, она начала рассказывать о своей сложной жизненной ситуации. И попросила погадать. Я замолчала на вдохе. Вот так слухи и распространяются. Ну дед!Смешно – это только с одной стороны, а с другой – не очень. Разозлилась я не на шутку. Надо же, нашёл ведьму! «Ну, погоди, – подумала. – Я тебя так разыграю, сам забудешь, как твою бабушку звали». И придумала вот что.Познания в колдовстве у меня крайне скудные, но я собрала всё, о чём когда-то читала, вспомнила мистические фильмы. Сорвала пучок травы, свернула кольцом, обмотала верёвкой. Получился такой симпатичный веночек. В центре веночка разбила яйцо, потом немного подумала и на разбитое яйцо пятирублёвую монетку положила. Выглядело всё это очень эффектно. Ночью тайком положила веночек дедуле под ворота.Утром приехала дедова дочь, прибежал участковый. Шуму было!Спрашиваю участкового:– У нас за колдовство судят?– Нет, – отвечает полицейский.– Тогда – до свидания!А сама улыбаюсь так загадочно. Хулиганить – так с удовольствием! Закрыла калитку и в дом ушла.И что бы вы думали? Дедуля теперь, когда меня видит, смотрит в другую сторону. Недавно гравий привезли – ни ведёрка не стырил. Нашёл себе другое развлечение – судится с ближайшим соседом. Намерил, что забор у того неправильно стоит.

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