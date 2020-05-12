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TANX - рисунки
Автор - Aeron Алфри.
Источник
Новость отредактировал
Estellan
- Вчера, 05:30
Вчера, 05:30 by
Сделано_в_СССР
Просмотров: 149
Комментарии: 1
+3
Ключевые слова:
TANX
художник
рисунки
арты
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Комментарии
#1 написал:
OmbreMorte
Сегодня, 02:37
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Репутация:
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Публикаций: 6
Комментариев: 812
Не могу. Очень не люблю я этот абстракционизм пугает меня он особенно тот стиль в котором писал Пикассо пугает кубический вроде или нет не помню но пугает
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