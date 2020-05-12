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Страшные Арты

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки

TANX - рисунки


Автор - Aeron Алфри.
Источник


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:30
Вчера, 05:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 149Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: TANX художник рисунки арты

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Комментарии

#1 написал: OmbreMorte
Сегодня, 02:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 812
Не могу. Очень не люблю я этот абстракционизм пугает меня он особенно тот стиль в котором писал Пикассо пугает кубический вроде или нет не помню но пугает
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
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