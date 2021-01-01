Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:01 by

Искусство 100 демонов от мастера тату Хориёси III (Hyakkizu Horiyoshi)Японские демоны известны во всем мире, и никто не справляется с ними лучше, чем мастер Хориёси III.Хориёси III родился в 1946 году в Сидзуока, Япония. Он стал учеником Хориёси II в 1971 году.«ОНИ НИ НАРАНЭБА,ОНИ О ТАОСЭНАЙ НО НАРА,ВАШИ ВА ОНИ НИ НАРУ»«Если, не будучи демоном,Не победить демона,Я стану демоном»Автор - Karinalin.

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