Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi
Искусство 100 демонов от мастера тату Хориёси III (Hyakkizu Horiyoshi)
Японские демоны известны во всем мире, и никто не справляется с ними лучше, чем мастер Хориёси III.
Хориёси III родился в 1946 году в Сидзуока, Япония. Он стал учеником Хориёси II в 1971 году.
«ОНИ НИ НАРАНЭБА,
ОНИ О ТАОСЭНАЙ НО НАРА,
ВАШИ ВА ОНИ НИ НАРУ»
«Если, не будучи демоном,
Не победить демона,
Я стану демоном»
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:01
Сегодня, 03:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
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