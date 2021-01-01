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Страшные Арты

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Искусство 100 демонов от мастера тату Хориёси III (Hyakkizu Horiyoshi)
Японские демоны известны во всем мире, и никто не справляется с ними лучше, чем мастер Хориёси III.

Хориёси III родился в 1946 году в Сидзуока, Япония. Он стал учеником Хориёси II в 1971 году.

«ОНИ НИ НАРАНЭБА,
ОНИ О ТАОСЭНАЙ НО НАРА,
ВАШИ ВА ОНИ НИ НАРУ»

«Если, не будучи демоном,
Не победить демона,
Я стану демоном»

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Демоны от мастера тату Hyakkizu Horiyoshi

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:01
Сегодня, 03:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Hyakkizu Horiyoshi художник мастер тату демоны самураи арты

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