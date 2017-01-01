Домовой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:16

Cover Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:16 by

Домовой считается двоюродным братом чёрта. Его отношение к нечистой силе очевидно. Но в отличие от всякой другой нечисти, этот бестелесный дух не ставит перед собой задачу растления человеческих душ, их совращения, доведения до грехов, после которых уже невозможно попасть в райские кущи, а можно скатиться только в преисподнюю, где и жариться вечно на сковородке в окружении довольно улыбающихся чертей.К человеку этот дух настроен лояльно. Он обитает в каждом доме, его присутствие косвенно ощущает каждая семья. Ему не страшно жить в помещениях праведных и набожных людей, где в каждой комнате в правом углу висят иконы, крестное знамение обыденно и привычно, а без истовых молитв не проходит и нескольких часов.Домовой не способен делать зло людям. Он любит пошутить, порезвиться, может напакостить по мелочам, но наносить явный вред, причинять горе не в его правилах. Бестелесный дух скорее является защитником того места, где обитает. Он друг той семьи, в которой живёт, хотя с этим многие могут не согласиться, так как характер у этого представителя нечистой силы не сахар.Он самолюбив, обидчив, временами бывает взбалмошным и капризным, а иногда очень добрым, милым и покладистым. Может кого-то невзлюбить, а к кому-то нежно привязаться. Настроение домового меняется как ветер в мае, но, по большому счёту, он совсем не злой.Сам Люцифер и вся его нечестивая рать мирятся с таким неестественным для них положением вещей. Черти даже иногда заходят на огонёк к домовым по-родственному. Правда, в дом их не пускают, а встречают где–нибудь на задворках, подальше от тех помещений, где живут люди.Бывают в гостях и кикиморы. Здесь даже может возникнуть взаимная симпатия, со временем переходящая в нежную дружбу. Банники и полевые тоже не прочь пообщаться с домовым. Отношения у них ровные и вполне товарищеские.Даже ведьмы не очень наглеют с домовыми. Несмотря на свой хищный и агрессивный склад характера, ведуньи стараются пореже сталкиваться с этими духами, понимая, что в случае конфликта могут навлечь на себя недовольство и неприязнь той нечисти, которая дружит и находится в родственных отношениях с ними.Так что без этого духа в доме никак нельзя. Иначе нечистая сила будет шнырять по комнатам, шурудить в хозяйственных пристройках и превратит человеческое жилище в проходной двор, открытый всем ветрам и злым силам.Причина таких своеобразных отношений заключается в том, что в далёкой древности, когда Господь изгнал Люцифера и всех его приспешников из Царствия Божиего, в их среде оказались духи, которые раскаялись перед Всевышним за свои грехи. Бог же их не простил, но и не бросил в адово пекло. Он повелел им искупать свои прегрешения в служении людям.Эти духи должны были ограждать человека от происков нечистой силы и помогать ему, по мере возможности, не оскользнуться и удержаться на праведном пути. На то Господь дал каждому из них минимальный срок в 70 лет. Если же всё это время дух не усердствовал в богоугодных делах, то продолжал оставаться на грешной земле ещё такое же количество лет.Назвали эти духи себя домовыми, но в силу порочности натуры так и не сумели предстать пред светлыми очами Всевышнего и выслушать решение о своём прощении. Нельзя сказать, что они не стараются. Наоборот, всеми силами пытаются выслужиться. Но 70 лет прожить – не поле перейти. Оступился раз, и вся работа коту под хвост. А небесную канцелярию разве обманешь? Там учёт строгий и беспристрастный. Вот и кукуют бедняги свой земной век уже не одно тысячелетие, всё никак не могут искупить вину, заслужить помилование.Людям же от такого положения вещей больше пользы, чем вреда. Под защитой домового живётся гораздо уютнее и комфортнее, чем если бы её не было. Иногда, правда, вселившись в новый дом, хозяева ждут–ждут, когда их дух-защитник появится, а того нет и нет.Уже и черти начинают жилище осаждать, и ведьмы заглядывают, и упыри всё с большим интересом на хозяев посматривают – предвкушают удовольствие. Наступает такой момент, когда в жилище уже и заходить-то страшно. Приходится к родственникам на время проситься, чтобы спастись от лихоимства и беспредела потусторонней нечисти. Но у добрых людей всю жизнь не проживёшь – нужно и честь знать.Вот тогда хозяин жилища выходит лунной ночью на дорогу. Сжимает он крепко в левой руке верёвочку, а та привязана к старому разношенному ботинку с левой ноги. Идёт человек по дороге, а ботинок за ним тащится. Лёгкая это вещь, почти невесомая; совсем её рука не чувствует. Но вдруг рывок. Тяжёлой обувь стала, как будто положили в неё гирю килограммовую.Одно это только означает: прыгнул в этот ботинок домовой, да устроился там поудобнее. Человек на радостях хочет оглянуться, да нельзя. Спугнуть можно духа на первых-то порах. Он же не знает, что у прохожего на уме, для какой цели тот за собой ботинок таскает.Потому продолжает идти человек размеренным шагом, но уже не куда глаза глядят, а прямиком к своему новому дому, в котором уже столько нечистой силы развелось, что и непонятно – кто там хозяин.Пришёл, открыл дверь, пахнуло смрадом преисподней из помещения. Но ничего, платком лицо прикрыть, да и выйти на середину комнаты. Здесь надо ботинок оставить и, опять же, не глядя на него, покинуть родные до слёз стены. Но зато в душе уже не боль и отчаяние, а злорадство и торжество, потому как любой знает, что для того, чтобы дом очистить, домовому надо не более суток.Для верности лучше трое суток выждать, чтобы дать бестелесному духу время устроиться и обжиться на новом месте. Тот за этот срок себя почувствует хозяином, привыкнет к жилищу, станет считать его своим. Ну а по истечению этого времени всем семейством в дом и заявиться.Вначале нужно не радостно в родные комнаты вбегать и носиться по ним, крича от счастья. Войти необходимо степенно, не торопясь. Постоять у порога, оглядеться. Если есть в углах иконы, то, естественно, они все паутиной затянуты да пылью покрыты. Это нечистая сила постаралась, чтобы лики святых не мешали им всюду беспрепятственно шастать и всякие непотребства творить.Потому протереть их чистой тряпкой необходимо, чтобы у духа-спасителя сразу сложилось впечатление, что в доме живут люди серьёзные, набожные. Далее ему надо показать, что хозяева благодарны своему избавителю от нечисти. Для этого лучше взять глубокое блюдце и налить в него молоко. Поставить посуду куда-нибудь на шкафчик, чтобы ни кошка, ни собака не добрались.Рядом положить очищенное яичко и что-нибудь сладкое. Любит домовой конфеты, вафли, пряники, не откажется и от мармелада с халвой. Такие гостинцы будут ему приятны, и, скорее всего, после этого между жильцами и духом установятся хорошие и добрые отношения.Об этом можно будет судить по утрам. Если сожитель бестелесный полюбил семью, с которой живёт, то будет он ночью девочкам косички заплетать. Не минует сия чаша и хозяина дома, если у того есть борода. Обижаться в таких случаях, а тем более раздражаться не надо. Всё это делается от чистого сердца, а симпатия и дружба домового дорогого стоят. К тому же такую косичку расплести легче лёгкого. Провёл гребнем несколько раз, и её как не бывало.Но иногда отношения не складываются. Не нравится домовому семейство, которое с ним под одной крышей живёт. Дух начинает проказить, показывать свой характер и досаждать жильцам разными пакостями. Могут и предметы возгораться, и вода с потолка литься, и надписи непристойные на стенах появляться.По ночам проказливый дух может щипать членов семьи. Причём довольно сильно и больно. На руках или плечах в таких случаях остаются болезненные синяки, но гораздо неприятнее психологический шок. Неуютно чувствуешь себя в доме, когда на тебя нападает пустота.За такие вещи и Господь по голове не погладит, потому как учить он терпению и смирению. Что уж говорить про простых смертных, на глазах у которых происходят все эти безобразия.Тут не нужно впадать в панику и заискивать перед духом, а необходимо показать характер и, в конце концов, дать понять, кто хозяин, а кто в гостях. Лучшее в таких случаях средство – плеть. Физическое воздействие на духа, конечно, напрочь исключается, потому как нет у него плоти, а только душа – сущность нематериальная. Но вот испугать домового, заставить себя уважать – вполне реально.С плёткой нужно пройти по всему дому, не упустить ни одной комнаты. При этом постоянно стегать по шкафам, по комодам, по сундукам с добром. Хорошо также приговаривать: "Ты только гость, а я хозяин, не будешь уважать - будешь плетью получать". Проделав всю эту воспитательную работу, необходимо встать посреди комнаты, потрясти плетью в зажатой руке и громко сказать: "Смотри у меня!".После такой процедуры в доме наступит тишина и покой. Бестелесный дух почувствует волю и силу и больше не захочет искушать судьбу. Но это будет только перемирие, а нужен мир, причём добрый и искренний, ведь показательный процесс со временем забудется, и домовой может опять взяться за старое.Чтобы добиться желанного покоя, совсем не обязательно иметь семь пядей во лбу. Здесь необходимы только терпение и искреннее желание добрых отношений с домовым. Он хоть и дух, но ничто человеческое ему не чуждо.Начать надо со знаков уважения, а поэтому необходимо всячески подчёркивать значимость домового для семьи. Называть его нужно уважительно – хозяин. Перед тем, как сесть за стол к обеду, необходимо и его пригласить откушать, что Бог послал. Правда, имя Всевышнего потреблять не надо, потому как это может вызвать у бестелесного сожителя неприятные ассоциации.При принятии важных решений было бы неплохо спрашивать совета и согласия домового. Он, конечно, не ответит, но приятно ему будет сверх всякой меры. Уходя из дома и приходя, нужно прощаться и здороваться с домашним духом. Это элементарная вежливость, и язык ни у кого не отсохнет.Всё это очень скоро даст ощутимый результат. Отношения с духом нормализуются, станут добрыми и искренними. В завершении же всего было бы совсем не лишним позаботиться о досуге капризного сожителя. Взять чашку, насыпать в неё мелких монет, блестящих пуговиц, красивых камушков. Поставить в укромном местечке и сказать домовому, что это всё принадлежит ему. Дух с удовольствием будет играть с этими безделушками, напрочь забыв о проказах и пакостях.И никогда не надо забывать о гостинцах. Их нужно ставить на шкафчик не реже двух раз в месяц. Оставлять нетронутыми три дня, а потом отдавать домашним животным или выбрасывать.Логическим завершением всех этих несложных, но необходимых действий станут косички в волосах. Их обнаружат члены семьи рано утром, когда посмотрят на себя в зеркало. Такое событие будет свидетельствовать о полном и окончательном мире на веки веков. Бестелесный сожитель станет вечным другом и надёжным защитником дома от нечистой силы.Дух этот живёт не только рядом с людьми, но и рядом со всякой разной хозяйской живностью. Любая справная да крепкая семья держит и коров, и кур, и свиней, и овец. Лошадь тоже не последнее место занимает. Добрый конь в делах суетных да текущих незаменим: кормилец он и надежда. На нём и пашут, и дрова возят, и в гости к дальним родственникам ездят. Одним словом, никуда без него.К жеребцам да кобылам бестелесный дух особое пристрастие имеет. Любит он этих животных, а поэтому на конюшне часто бывает. Особенно нравятся ему кони вороной масти, да чтобы характер горячий был, да чтобы мускулы под кожей так и играли.Вот уж начинает он таких лошадей обхаживать, гривы их в косички заплетать, слова разные ласковые на ушко шептать. Чувствует животное такое к себе отношение, фыркает довольно, ногами переступает, копытом легонько по земле бьёт. А потом, когда хозяин его куда по делу запряжёт да поедет, то, как птица, летит он по земле, легко, свободно, весело человека везёт, с удовольствием.Правда, к домашней птице, к коровам да свиньям относится дух равнодушно, часто вообще не замечает. Не затрагивают они его душу, не вызывают ни симпатию, ни неприязнь. С одной стороны это даже и хорошо, потому как никакого вреда он им не причиняет, а то не дай бог какой-нибудь петух или гусь ему не понравятся – ведь со свету сживёт, а хозяевам убыток.В XXI веке домовые продолжают жить среди людей. В каждой городской квартире есть такой дух, в каждом загородном доме он обитает. Может даже и на даче появиться, если люди там долго живут, а хозяйство у них большое и строения добротные. Про деревню и говорить нечего. Здесь в какую избу не зайди – домовой присутствует. Живёт он за печкой, если зима, летом же предпочитает конюшню. При отсутствии таковой поселяется на чердаке деревенского дома. Оттуда для него всё хозяйство, как на ладони.Некоторые люди, уж больно грамотные да научно продвинутые, отрицают наличие домового. Считают, что всё это вымыслы да бабушкины сказки. Называют такие отчаянные головы себя материалистами, совсем не понимая, что с огнём играют. Ведь не дремлет нечистая сила, и если отвернётся от такого человека бестелесный дух, то пиши пропало.Черти да ведьмы – существа хитрые, коварные. Проникнут в дом, да и устроятся там со всем возможным комфортом. Войдут в доверие к неверующему, сядут ему на шею, и тот сам не заметит, как засеменит ногами прямо в адово пекло. Тут весь материализм и закончится, потому как раскалённая сковорода хоть вещь и вполне материальная, но находится в потустороннем мире, который в учении безбожников места себе не нашёл, но в загробной действительности вполне осязаем и имеет название – преисподняя.

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