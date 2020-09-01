Как зеркала предсказывают будущее

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:47 by

Русский фольклорист В. Зиновьев записал в Читинской области два рассказа о феномене так называемой «разведки будущего» с помощью зеркал и стакана с водой. Обе описанные им истории случились в СССР в послевоенное время.Вот первая из них:«Была я в девках, так гадала. На святки. А гадать надо обязательно ночью и в бане. Ставили два зеркала. Одно — спереди, а другое — сзади, чтобы зеркало в зеркало было. А перед собой ставили стакан с чистой водой. На дно стакана клали обручальное кольцо. Терпение нужно было иметь большое, чтобы ждать.Мне в кольце, что в стакане с водой лежало, парень явился в белой рубахе с накладными рукавами, в брюках и босиком. Совсем незнакомый парень... Так это мне муж мой будущий явился. За этого парня я потом и вышла замуж».А вот вторая история:«Катюшка зеркало взяла. Две свечи, купленные в церкви, поставила перед ним и зажгла. А венчальное кольцо своей матери бросила в стакан с водой, который поставила напротив зеркала. Сама рядом села. И надо, чтоб в доме было тихо-тихо.А мы с другими девками сидим на койке.Ну вот, зеркало потемнело. Катюшка нас тихонько позвала. Мы подошли и видим: в зеркале колосья, и вдруг трава заколыхалась, и выходит из нее мужчина в пиджаке, шляпе, с тростью, а брови и ресницы у него густые-прегустые.Вскоре Катюшка уехала в Нерчинск, вышла там замуж. Я потом увидала ее мужа — хоть и без трости он был, а по бровям и ресницам я его сразу признала».В одном случае девушка увидела своего будущего супруга в стакане с чистой водой, однако попутно при этом использовалась «технология зеркального тоннеля». Ставились напротив друг друга два зеркала.В другом случае тоже фигурирует стакан с водой, но используется при ворожбе не два зеркала, а одно. И будущий муж появляется на сей раз не на «оптическом полотне» налитой в стакан воды, а непосредственно в зеркале.Приведем еще одно свидетельство очевидца поразительного опыта заглядывания в будущее с помощью «зеркала», которым в данном конкретном случае была поверхность воды, налитой в вазу. Имя очевидца не указано, но его рассказ описан от его лица очень подробно.«В 1874 году, во время моей службы офицером в войсках гвардии, я по поручению покойного князя В. Ф. Одоевского, состоявшего тогда помощником директора Императорской публичной библиотеки, собирал различные факты из области суеверий и предрассудков.Отыскивая лиц, знающих подобные факты, я познакомился с замечательной личностью — членом Императорского вольного экономического общества Антоном Марковичем Гамулецким-де-Кола, жившим в Петербурге на Почтамтской улице в доме Керстен. Эту квартиру он занимал в течение тридцати пяти лет.Это был человек в высшей степени замечательный. В описываемое мною время Гамулецкому миновало девяносто шесть лет. Но никто бы не дал столько этому бодрому и подвижному старику, обладавшему чисто юношеской энергией и, можно сказать, необыкновенной памятью. Рассказы о его приключениях и путешествиях были крайне интересны, а вся его жизнь, по-видимому, была посвящена изучению мистических явлений.Познакомясь с Антоном Марковичем через его близкого приятеля Н. Е. Цедилина, я часто проводил у него вечера, и мы нередко засиживались у него до самого рассвета, слушая его поучительные рассказы.Узнав от Цедилина, что Антон Маркович обладает сверх своих чудесных познаний еще и даром показывать в воде грядущие события, я настойчиво просил его сделать при мне опыт и показать мне мою будущую невесту. После нескольких отказов он наконец уступил моим просьбам и назначил мне и Цедилину прибыть к нему вечером, в девять часов.Когда мы прибыли в назначенный день и сгорали от желаний поскорее увидать замечательное явление, господин Гамулецкий повел нас в особую маленькую комнату. Здесь на столике была поставлена большая, превосходной работы, из настоящего богемского хрусталя ваза, наполненная водой. Около нее лежал на том же столике какой-то гладко отполированный камень темного цвета.Антон Маркович обратился ко мне со следующими словами:— Прежде всего я должен сказать тебе, что, собственно, в приготовлениях к опыту нет ничего чудесного. Ваза обыкновенная, вода — также. А вот камень весьма ценный и редкий — турмалин. Этот камень сегодня утром был насыщен мною солнечными лучами с помощью особого сильного рефлектора. Когда я положу его в воду и вынесу из комнаты свечи, он будет светиться и освещать вазу с водой. В этом тоже нет ничего сверхъестественного. Затем само явление в воде призрака твоей невесты, если оно вообще последует, будет вызвано с помощью усилия моей воли, без всяких заклинаний. Это только кажется чудом, но придет время, когда наука объяснит и это чудо!— Вы говорите, если последует явление... Значит, опыт может быть и неудачным? — спросил я.— Совершенно верно, — последовал ответ. — Дело в том, что я смогу вызвать отражение только тех будущих событий, которые случатся в твоей жизни ранее моей смерти. А так как мне осталось жить по старости лет моих каких-нибудь два-три года, а то и меньше, то и событие, которое ты желаешь видеть, не отразится в воде, если оно последует после моей кончины.Затем он положил камень в воду и вынес свечи.Устремив в вазу глаза, мы с Цедилиным стали наблюдать. И вскоре увидели, что вода действительно освещена как бы лунным светом, исходящим от камня. По прошествии не более десяти минут в воде ясно и с мельчайшими подробностями отразилась комната. В ней стоял рояль, а за ним сидела девушка замечательной красоты. Рядом с ней сидел мужчина с бледным лицом и длинными волосами, показывая что-то рукой в нотах, стоявших на рояле.Эта картина ярко запечатлелась в моей памяти. Я ее никогда не забуду!Минут пять мы оба, я и Цедилин, любовались видением. После этого в вазе послышался как будто треск, и все мгновенно исчезло. Во все это время Гамулецкий сидел напротив нас в кресле, устремив пристальный взгляд на вазу.Лишь только мы встали, пораженные до крайности, Антон Маркович сказал мне:— Итак, милый мой, ты видел свою невесту, но не радуйся — женой тебе она не будет.— Почему же? — вскричал я.— Ну, это мой секрет, — ответил Гамулецкий.Теперь осталось сообщить самое главное. Не прошло и полгода, как я увидал самый точный оригинал моего видения и был помолвлен с этой девушкой. Однако свадьба была отложена по случаю военного похода. А когда мы возвратились из похода — увы, невеста моя уже вышла замуж за другого.Второй же человек, присутствовавший в видении, — учитель музыки Генрих Лауе, — вскоре сделался мне истинным другом. Это был знаменитый артист. Его смерть я оплакивал едва ли не с большим сожалением, чем потерю неверной моей невесты».Как видите, феномен зеркальной поверхности — явление более чем странное, во всех смыслах неординарное, обладающее явными признаками технического устройства. По сути дела, это один из двух главных элементов «запредельного инструмента», «оптического прибора», паранормальной подзорной трубы, с помощью которой можно заглядывать в будущее.Вторым элементом «запредельного инструмента» является человеческий мозг, пребывающий в особом состоянии, тоже в некотором смысле «запредельном». История про опыт удачного зондажа будущего, поставленный Гамулецким, — убедительный пример, подтверждающий сказанное.Однако деревенские истории про «гадания с зеркалами и свечами», записанные фольклористом В. Зиновьевым, показывают, что существует на белом свете и несколько иная технология «разведки будущего». Если Гамулецкий глядел на вазу с водой долгим сосредоточенным отрешенным взором, в сущности гипнотическим, то гадающие девушки просто садились без всяких «гипнотических затей» в ожидании перед зеркалом либо перед двумя зеркалами.При этом они использовали попутно помимо зеркал и другие аксессуары — свечи и стакан с водой, на дно которого клалось венчальное кольцо. Что происходило в данном случае?Может быть, Неведомое само вводило гадающую девушку в особое трансоподобное состояние сознания? А потом, исполняя се заветное желание, показывало ей в зеркале картинку из будущего, интересующую девушку?Но тогда почему ту же самую картинку видели в зеркале и другие свидетели чуда, о которые упоминается в одной из записей, сделанных В. Зиновьевым. Судя по записи, они не ощущали себя пребывающими в какой-то «особой форме состояния сознания». Да и гадающая девушка ни словом не обмолвилась о том, что в ходе процедуры гадания осознавались ею некие «психические сдвиги» в собственном сознании.Господин Гамулецкий выразил надежду, что «придет время, когда наука объяснит и это чудо!»С того дня, когда Гамулецким был показан его удивительный «трюк» с заглядыванием в день завтрашний, миновало более ста лет. Чудо все еще остается необъясненным.Автор - Алексей Прийма. Из книги "Мир наизнанку".

Ключевые слова: Зеркало гадание свеча ваза вода невеста друг

Другие, подобные истории: