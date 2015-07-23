Страшные истории из реальной жизни с фотографиями. Часть 1

Фея леса Просмотров: 83 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 14:11 by

Представляю вашему вниманию фото, которые, на первый взгляд, могут показаться вполне обычными и безобидными. Но известными их сделал тот факт, что за каждым из них скрываются страшные события. Вряд ли кто-то из нас задумывается, что тот или иной снимок может стать последним в нашей жизни или предварять трагедию. Например, не так давно молодожены на отдыхе сфотографировались за секунду до несчастья. И если саму смерть запечатлеть невозможно, то на каждой из представленных ниже фотографий она определенно незримо присутствует.В этом фото, на первый взгляд, нет ничего необычного. Пока не замечаешь обглоданный человеческий хребет в правом нижнем углу.Герои этого снимка — игроки уругвайской команды по регби "Old Cristians" из Монтевидео, выжившие в авиакатастрофе 13 октября 1972 года: самолет потерпел крушение в Андах. Из 40 пассажиров и 5 членов экипажа 12 погибли при катастрофе или вскоре после нее; затем еще 5 умерли на следующее утро.Поисковые операции прекратили на восьмой день, и оставшимся в живых более двух месяцев приходилось бороться за жизнь. Поскольку запасы пищи быстро кончились, питаться им пришлось заледеневшими трупами друзей.Так и не дождавшись помощи, часть пострадавших совершила опасный и долгий переход через горы, который оказался успешным. 16 мужчин было спасено.В 2012 звезда мексиканской музыки Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе. Селфи в самолете сделано за несколько минут до трагедии.https://ribalych.ru/wp-content/uploads/2018/01/strashnye-istorii_004.jpgВ результате падения самолета никто не выжил.В августе 1975 года девушка из США Мэри Макквилкен сфотографировала во время сильной непогоды своих двух братьев: Майкла и Шона, с которыми она проводила время на вершине одной из скал в Калифорнийском национальном парке секвойи.Через секунду после того как снимок был сделан, во всех троих ударила молния. Выжить удалось только 18-летнему Майклу. На этом фото — сестра юношей Мэри.Стоит отметить, что атмосферный разряд был настолько мощным и близким, что у молодых людей волосы буквально вставали дыбом. Оставшийся в живых Майкл работает компьютерным инженером и до сих пор получает электронные письма с вопросами о том, что случилось в тот день.14-летнюю девушку сфотографировал серийный убийца по имени Роберт Бен Роудс за несколько секунд до того, как убить… Маньяк завел Реджину в заброшенный амбар, подстриг волосы и заставил надеть черные платье и туфли.Роудс объездил США на огромном трейлере, который оборудовал под камеру пыток. Его жертвами становились как минимум три человека в месяц.Уолтерс оказалась одной из тех, кто попался в ловушку маньяка. Ее тело было найдено в сарае, который должны были сжечь.. В апреле 1999 года старшеклассники из американской школы "Колумбайн" позировали для общего снимка. За общей веселостью двое парней, изображающих, будто направляют в камеру винтовку и пистолет, вряд ли обратили на себя внимание.А зря. Через несколько дней эти ребята, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, появились в "Колумбайн" с оружием и самодельной взрывчаткой: их жертвами стали 13 соучеников ранения получили 23 человека.Преступление было тщательно спланировано, что обусловило такое количество жертвВиновники не были задержаны, поскольку, в конце концов, застрелились сами. Позже стало известно, что подростки на протяжении многих лет были аутсайдерами в школе, а произошедшее стало жестоким актом мести.Девочка с черными глазами. Можно подумать, что перед нами кадр из фильма ужасов, но, к сожалению, это реальное фото. В ноябре 1985 года в Колумбии произошло извержение вулкана Руиса, в результате чего провинция Армеро была накрыта селевыми потоками.13-летняя Омайра Санчес стала жертвой трагедии: ее тело застряло в обломках здания, в результате девочка трое суток простояла по шею в грязи. Ее лицо опухло, руки стали практически белыми, а глаза налились кровью.Спасатели пытались вызволить девочку разными способами, но тщетно.Спустя три дня, Омайра впала в агонию, перестала реагировать на людей и, в конце концов, скончалась.Казалось бы, в фото Викторианской эпохи, на котором запечатлены отец и мать с дочерью, нет ничего странного. Единственная особенность: девушка получилась на снимке очень четко, а ее родители смазано. Догадываетесь, почему? Перед нами одна из популярных в те времена посмертных фотографий, а девушка, запечатленная на ней, умерла незадолго до этого, от тифа.Труп оставался перед объективом недвижим, потому и проявился четко: фотографии в те времена делались с продолжительной выдержкой, из-за чего позировать приходилось весьма и весьма долго. Возможно, поэтому стали невероятно модными фото “пост-мортем” (т.е. "после смерти"). Как ни странно, героиня этого снимка так же уже мертва.Женщина на этом фото умерла при родах. В фотосалонах даже устанавливали специальные приспособления для фиксирования трупов, а покойникам открывали глаза и закапывали в них специальное средство, чтобы слизистая не высыхала, и глаза не мутнели.Автор - неизвестен.

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