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Страшилки

Пиковая дама

По обыкновению, считаю необходимым уверить всех читающих, что все нижеизложенное является правдой, в той степени, в какой это было запомнено моим детским сознанием. Да и история достаточно простенькая, чтобы усомниться в ее реальности.

В четвертом классе я пошла в новую школу и оказалась в незнакомом и достаточно враждебном коллективе. Еще одна девочка, Ира, тоже была новенькой, так как ее отец был капитаном (я по наивности думала, что дальнего плавания, но это было просто военное звание), и они недавно переехали в наш район города.

Ира – симпатичная, глазастая, с толстенной каштановой косой, страдала заиканием. У нее была очень симпатичная мама; маленькая, меньше года, сестренка, а также сиамский кот Чапка, синеглазый и упитанный.

Следует отметить, что в наше советское время самым страшным существом для детей была Пиковая дама! Я так боялась эту тетку, что выбросила у мамы одноименные духи (премерзкие, как сейчас помню). В нашем детском сообществе в то время была мода на различные ритуалы по вызову сказочных существ. Мы натягивали нитки между стульями, чтобы ночью в них запутывались гномики, катали тарелку по кругу с буквами (небезуспешно, кстати!), закладывали всякую фигню под подушку для исполнения желаний. Самым страшным и опасным считалось вызвать саму Пиковую даму! Для этого каким-то образом городились зеркала, иголками чертились кресты на них, точно уже и не вспомню всю процедуру. Вот такое мракобесие несовершеннолетних в период активного атеизма!

Как-то Ира поделилась со мной причиной ее заикания. Это событие произошло за пару лет до нашего знакомства.

Однажды она неожиданно проснулась среди ночи, а спала она в отдельной комнате, достаточно удаленной от родительской спальни, напротив ее кровати на письменном столе сидела Пиковая дама, по бокам у нее стояли шахматные кони, на них она опиралась руками, а на ногах были надеты Ирины тапочки. Ира закричала дурным голосом, кинула в жуткую композицию кота Чапку и потеряла сознание.

Самое страшное, что в ближайшие дни у ее мамы случились преждевременные роды, и она потеряла двойняшек. А Ире на память о визите Пиковой дамы осталось заикание.

Через два года ее отца перевели в другой город, и семья уехала, дальнейшая судьба мне неизвестна.

Ира, если ты вдруг когда-нибудь это прочтешь, прости за то, что пишу без дозволения твою историю.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:10
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 09:10 by ЛорБорПросмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пиковая дама кот подруга заикание авторская история

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