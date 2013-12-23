Соседи

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:09

Причина: Изменён раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:09 by

Яна пришла домой поздно - задержали на работе. Устало кинув сумку на стул, она включила ноутбук и пошла в душ. Находясь в ванной, она услышала странный шум. Будто хлопнула форточка. Приняв душ, девушка вернулась в комнату. Точно... форточка была открыта. Мало того, рамы, ударившись друг о друга, разбили стекла. "Нужно было закрыть шпингалет", - подумала Яна. Поужинав и немного посмотрев фильм, девушка легла спать. На улице было достаточно тепло, поэтому отсутствие стекол ее особо не беспокоило. Да и насчет безопасности она особо не думала - форточка маленькая, да и кто полезет среди ночи на 5 этаж. Уже почти заснув, Яна ощутила какое-то движение в районе окна. Открыв глаза, она с ужасом увидела, как какое-то существо пытается пробраться в квартиру через форточку. Существо было небольшого размера и внешне походило на что-то среднее между кошкой и человеком. Светящиеся глаза и злобный оскал наводили ужас. А длинные когти упорно впивались в оконную раму, чтобы добраться до своей жертвы. К счастью, форточка была достаточно узкая и это замедляло продвижение монстра, давая девушке время на то, чтобы убежать. Существо даже разрезало лапу, зацепившись за осколки стекла.Пара минут промедления, и Яна, выйдя из оцепенения, бросилась прочь из комнаты, с силой захлопнув за собой дверь. Выскочив в коридор и подперев дверь стулом, девушка нервно соображала, что делать дальше. Бежать на улицу? А что мешает этой твари вылезти обратно через окно и начать преследование за пределами дома? Оставаться в квартире? Существо скорее всего уже преодолело преграду в виде форточки и вот-вот начнет ломиться в двери. Нужно бежать к людям. Девушка выскочила из квартиры и постучалась к соседям - никто не открывает, еще бы, уже далеко за полночь. Другая дверь - тоже тишина. Она поднялась на этаж выше. Пожилая соседка оказалась в дверном проеме, ласково улыбаясь, она пригласила напуганную девушку в квартиру. Яна не стала объяснять, кого она увидела в окне, это прозвучало бы очень странно, и ей бы очень не хотелось прослыть сумасшедшей. Она ограничилась лишь рассказом о том, что кто-то, возможно, грабители, пытались проникнуть в квартиру. Соседка посоветовала вызвать полицию, но в квартире не было телефона, а свой мобильник Яна оставила дома. Выходить за пределы квартиры ночью не особо хотелось, поэтому было принято решение лечь спать. Девушка извинилась за вторжение, поблагодарила соседку за помощь и поинтересовалась, где же Никита. Соседка сказала, что ее внук сегодня ночует у друга и придет только утром. Яна спокойно легла спать, на приготовленную для нее постель.Спустя пару часов она проснулась от шума. На кухне горел свет, и соседка шепотом кого-то отчитывала. Яна тихонько прокралась к двери и заглянула на кухню. За столом сидел Никита, а старушка суетилась вокруг него. С руки мальчика капала кровь. Никита будто почувствовал, что за ними наблюдают и повернулся к двери. Его глаза злобно сверкнули, а рот исказился от нечеловеческого оскала. Яна в ужасе отшатнулась от двери в глубь комнаты. Она поняла, кто пару часов назад ломился к ней в квартиру, а ужаснее всего то, что она сама пришла в логово этого монстра. Пробираться к входной двери было бесполезно, поэтому она выскочила на балкон и начала звать на помощь. Обернувшись, она увидела двух ужасных существ, которые приближались к ней. Прыжок, полет вниз, удар. Очнулась девушка в больнице, ей повезло, кусты внизу смягчили падение. В памяти всплыли ужасные события, неужели правда. Неужели в нашей жизни есть место настоящим монстрам, которые живут с нами рядом и только ждут момента напасть.

Ключевые слова: Соседи ужас чудовище авторская история

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