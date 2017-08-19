Бесстрашие

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:05

Владимир Ложкарев Просмотров: 39 Комментарии: 3 +4 Вчера, 22:05 by

Была весна, под песни птиц проснулся старичок Осип. Был одиночкой, после смерти жены стал каждый день ходить на кладбище. Жена была тоже в возрасте. У неё был рак мозга. Осип навещал душу покойной жены, носил цветы, рюмку с водкой или водой - видимо, у него был такой обычай.Старик надел тапки и пошёл в ванну. Зубы были почти все золотые. Старость - не радость, она сделала Осипа совсем другим. Раньше был ловкий, умный, опрятный, а сейчас бессмысленная бутафория. Стал неуклюжим и повыбивал все зубы и принялось вставлять новые.Надев халат, старик взял два яйца и принялся готовить яичницу с укропом. Это блюдо получалось больше всего. После вкусного и сытного завтрака Осип лёг на диван и принялся смотреть телевизор. Осип не заметил, как погрузился в сон...Почувствовав холод, старик открыл глаза. Он не мог шевельнуться. Осип заметил цепи, которые его крепко держали. Старик осмотрелся и увидел что слева от него лежит человек, очень похожий на него. Посмотрел внимательно. Это был, безусловно, он. Клон старика спал, как будто в гробу лежал. Осип закрыл глаза, потом открыл, уже слева никого не было. Видимо, это была галлюцинация или видение, был сложный выбор, но, скорее всего, видение. Сердце колотилось, оно чувствовало, что это видение. Осипу хотелось опять посмотреть влево. Повернув глаза, он увидел вдали тень. Это что-то имело человеческое тело, но головы не было. Осип убедился, что это тело человека, потому что у тени были руки и ноги, и в руках это держало что-то круглое. Посмотрев вправо, старик увидел гроб, который он видел ранее. Глаза сами поворачивались влево, где уже тени не было. Осип глянул вправо, где было то самое, что было в другой стороне. Вдруг, тень стала приобретать ноги, затем тело, потом всё остальное. Была одежда Осипа, но тело было без головы. Вскоре в руках появилась голова старика. Которая произнесла:- Обернись, старый хрен! Ха-Ха-Ха! - произнёс хриплый, холодный, крикливый голос головы. Осип медленно повернул голову и увидел экран, на котором была такая картина...Стоит Осип берёт нож и убивает свою жену. Старик берёт топор и ударяет бабулю по голове. На столбах висело фото с надписью:РОЗЫСК! И фото Осипа. Экран исчез и старик слышал противный смех, тут стальные нервы не сдержали и Осип закричал:- Это всё бред! Выпустите меня отсюда, что вы подавались, сатаны!На что Осип получил в ответ смех.- Тебе никогда не выбраться отсюда, чёрт старый! Ха-Ха, - сказала голова.Наступила гробовая тишина...Осип закрыл глаза, открыл и... лежал в своей спальне на кровати, где был сегодня утром. Старик не понимал, что происходит. Времени было половина девятого.- Что, чёрт возьми, тут происходит? - вслух сказал Осип.- Ха-Ха, обернись, старый пень! - произнес знакомый голос.- Убирайся отсюда, кретин! - сказал старик.Опять тишина...Осип увидел листок на тумбочке. Старик взял записку и прочитал. Там говорилось, чтобы Осип пошёл в заброшенный дом, а если он не пойдёт, будет лежать в гробу. Старик вспомнил, что во сне или наяву видел своего клона, который неподвижно лежал. Это было, если бы Осип не пошёл. А старик, который был в цепях - это его разум, память и нервы. Так подсказывала логика...Надев красный галстук и другую одежду, держа в руках трость, старик отправился в дом. Он находился недалеко. Осип долго жил в этом городе и он знал только этот единственный заброшенный дом. Жилище было старое, всё чёрное.Медленно приоткрыв дверь, старик мельком увидел тень, которая пробежала.- Что тебе нужно?- Твоя кровь!- А что будет, если я тебя одолею?- Это сюрприз, ха-ха!-Ты думаешь, что я твой хребет не сломаю?- ЗАКРОЙ СВОЙ СОБАЧИЙ РОТ! ТЫ МЕНЯ НЕ ПОБЕДИШЬ!Старик быстро пошёл вперёд и увидел маньяка, который давно был в розыске. Началась схватка, зэк взял нож и, смеясь, направлялся к Осипу. Маньяк размахнулся ножом, и... тростью старик выбивает ему нож и даёт зэку по роже. Тот отлетает, старик берёт нож. Маньяк ушёл в темноту. Тишина. Осип слышит шаги как будто кто-то бежит, это был зэк. Старик успевает ножом отрезать ребро. А потом Осип сказал:- Ну что, криворукий кретин, сейчас время для тебя остановится!И зэк сбивает с ног Осипа, тот падает на пол головой. Осип не двигался, зэк посмотрел ещё раз, старик не двигался, видимо умер. Маньяк стал спиной к Осипу, положив на пол нож. Через некоторое время зэк себя расхваливал. И маньяк чувствует боль, но как? Неужели зэк решится рассудка? И да. Он решился рассудка. С твёрдой улыбкой Осип произнёс:- Бесталковый ты всё таки! Тоже мне, "маньяк"!Вскоре Осип уехал из родного города. В газете писалось, что полиция нашла труп, а убийцу нет!- И вы туда же! - произнёс Осип.

Ключевые слова: Старик клон сон заброшенный дом маньяк

Другие, подобные истории: