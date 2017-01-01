Скелет и человек в красной одежде

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 15:55

Halet Просмотров: 155 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:55 by

Как-то в одной усадьбе, при которой имелась церковь, случилось так, что нашли на кладбище целый человеческий скелет, лежавший на земле.На первых же похоронах священник велел положить скелет в могилу, но спустя короткое время тот снова оказался наверху. Хоть священник и пытался несколько раз похоронить его, скелет всегда возвращался. Тогда попытки прекратили, а скелет положили под скамью в церкви, и тот пролежал там долгое время.Однажды вечером под Новый год священник решил почитать. Тут он вспомнил, что его Псалтырь остался в церкви, после того как он в последний раз вёл службу.Тогда он и говорит:— Кто-нибудь не боится темноты, чтобы принести для меня Псалтырь из церкви?Его служанка отозвалась и сказала, что это легко сделать. Она пошла и принесла Псалтырь, и ничего не случилось.Тогда священник говорит:— Ты не боишься темноты, но я похвалю тебя за смелость, если ты сможешь вынести из церкви скелет.Она сказала, что это любому под силу, пошла, взяла скелет и принесла его к священнику.Тогда он сказал:— Ты смелая, а теперь отнеси его обратно.Она отправилась в путь, но едва вышла за дверь, как услышала, что скелет начал говорить и сказал:— Когда ты войдёшь в церковь, она будет полна народу, с краю от алтаря будет сидеть человек в красной одежде и с красной шапкой на голове, и если ты сможешь помирить его со мной, то станешь очень счастливой женщиной.Затем она пошла дальше, и было всё так, как ей сказали: церковь была полна народу. Не подав виду, она подошла к хорам, внимательно посмотрела на человека в красной одежде и серьёзно сказала ему:— Позволь этому скелету упокоиться с миром в земле.— Нет, — ответил он, — я не дам заставить себя.— Если ты этого не сделаешь, — сказала она, — тогда все злые духи будут нападать на тебя и не дадут тебе ни мира, ни покоя.Тут голос его поутих, и он сказал:— Раз уж так много зависит от этого, то пусть будет так: впредь я оставлю этот скелет в покое.Она подошла со скелетом туда, где тот был раньше, и там его положила. Те, кто там находился, уступили ей место.Потом она отправилась обратно, но, когда она проходила середину церкви, человек в красной одежде крикнул ей вслед:— Загляни в мой горящий глаз.Она подумала, что если оглянется, то никогда не выберется наружу. Тогда она задрала свою юбку сзади и сказала:— Загляни в мой чёрный зад.Так она вышла наружу, вернулась в дом и сделала вид, что ничего не случилось, и никто не заметил, что с ней что-то произошло.Некоторое время спустя в этой усадьбе хоронили какого-то человека, и тогда служанка сказала, что попытается предать скелет земле. Священник не хотел этого, полагая, что ничего не выйдет. Она ответила, что это малого стоит, и получилось так, что скелет был предан земле, и он больше никогда не возвращался наверх.После этого служанка поведала историю целиком, и всем она показалась событием значительным. Вскоре служанка вышла замуж за многообещающего юношу и стала очень счастливой и уважаемой женщиной.Исландская сказка в переводе Тимофея Ермолаева.

Ключевые слова: Сказка Исландия скелет священник

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