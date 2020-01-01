Как Мужик необычный камень нашёл и что из этого вышло

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:50 by

Пошёл как-то раз один Мужик в лес по грибы. Удача в этот день была на его стороне — набрал Мужик целую корзину, а времени и двух часов не прошло. Решил Мужик на речку сходить, искупаться, прежде чем домой вернуться.Пришёл он к речке, разделся и в воду залез. Окунулся раз, затем другой — и тут ему будто показалось что-то. Нырнул Мужик под воду, глаза открыл и видит, что на дне реки что—то красным светится. Схватил Мужик свою находку и на берег вылез.— Чудеса! — восторженно протянул Мужик, разглядывая необычный камень, светящийся красным светом. — Вот это повезло!Радуясь свалившемуся на него богатству, Мужик оделся, схватил корзинку с грибами и бегом домой побежал.Неизвестно, как бы всё сложилось, да только попался Мужику на пути кабак. Замедлил он шаг, задумался.— Немножко можно, — решил Мужик, сворачивая с тропы к кабаку. — Такую удачу грех не отметить.Выпил он одну кружку, за ней другую, а там и до третьей недалеко. Захмелел Мужик и давай всем камнем хвастаться. Неизвестно, как бы всё сложилось, да только в кабаке в тот момент барский прихвостень Прохор сидел. Увидел он камень и со всех ног к Барину побежал.— Молодец, Прошка! — похвалил его Барин, выслушав рассказ. — Это ты правильно сделал, что мне рассказал.— Благодарствую, — поклонился Прохор, принимая от Барина медный пятак. — Негоже, отец, простому мужику такую ценность иметь, вот что я думаю.— Верно думаешь, Прошка, верно. Возьми-ка мешок и верёвку и ступай за мной.Вечером вышел Мужик из кабака, шатаясь на ветру, вернулся на тропу и домой пошёл. Как вдруг раз! — потянули его в кусты, связали руки за спиной, сунули в рот какую-то тряпку и мешок на голову надели. Мужик вмиг протрезвел, чувствует, как по карманам чужие руки шарят.— Нашёл! — услышал он ехидный голос.— Давай сюда, Прошка, — раздался второй голос. — В дом вернёмся, три пятака тебе выдам за службу.— Благодетель! А с этим что?— В озеро его, чтоб болтал поменьше.Притащили Мужика к озеру, привязали к ногам большой камень и сбросили в воду. Идёт Мужик ко дну, пузыри пускает и от пут избавиться пытается, да только ничего не выходит. Простился он с жизнью, дураком себя назвал, что в кабак этот зашёл, и глаза закрыл.Вдруг чувствует — какая-то неведомая сила его наверх тянет. Обрадовался Мужик и радостно замычал. А сила, тем временем, его на берег вытащила, мешок с головы сняла и тряпку изо рта вынула.— Я тебя в другом месте в воду сброшу, — раздался голос. — Я тут сети хочу поставить, а ты там болтаться будешь, ещё сети порвёшь, чего доброго. Тебе ж без разницы, где тонуть?— Я бы вообще предпочёл не тонуть, — отозвался Мужик, откашливаясь. — Можно меня не сбрасывать?— Как это? Люди вон старались, тащили тебя, камень нашли. Какое вопиющее неуважение к чужому труду!Мужик откашлялся, повернулся и ахнул: сидит перед ним большой чёрный Кот.— А я думал коты воды боятся, — почему-то сказал Мужик.— Чего её бояться! — фыркнул Баюн. — Неприятно, конечно, но не смертельно. Если только камень к лапам не привязан. За что тебя, кстати?Рассказал Мужик, как он по грибы пошёл, как камень нашёл и как в кабаке этим камнем хвастался.— Ну и дурак, — сделал вывод Баюн, выслушав. — Сам виноват.— Знаю, — горестно ответил Мужик. — Не топи меня, Баюн, а? Я жить хочу.— Я бы и рад, мне лишние хлопоты ни к чему. Да только Барин тебе всё равно жизни не даст, когда узнает, что ты живой.— Так это Барин был? Тогда я сразу к Царю пойду.— Пока аудиенции дождёшься, Барин про тебя прознает, — усмехнулся Баюн, — и обратно в озеро вернёт. А если и не прознает, Царь тебе всё равно не поверит. Кто это видел? Никто не видел.— И что же мне делать? — вздохнул Мужик.— Бежать, что ещё. Подальше.Лёг Мужик на землю и задумался. Бежать ему совсем не хотелось, вся родня—друзья здесь, но, с другой стороны, останешься — жизни лишишься. Баюн успел сети поставить, а Мужик всё думал лежал.— Что решил? — спросил Баюн, отряхиваясь. — Мне идти надо. Развязать или обратно?— Развяжи, — попросил Мужик. — Слушай, Баюн, ты ведь злодей?— Спрашиваешь!— А хочешь зло совершить?— Разумеется, но после ужина.— А помоги мне Барина наказать и камень вернуть.Баюн развязал верёвку и почесал лапой за ухом:— А мне что с того?— А что ты хочешь? — спросил Мужик.— Откуда я знаю, — зевнул Баюн. — Я существо непостоянное и удивительное, мои запросы обширны, а желания взбудоражат даже самые искушённые умы, поэтому…— Хочешь, я тебе рыбу каждый день приносить буду?— По рукам и лапам. Какой план?Мужик рассказал Коту свою идею.— Ну и чушь! — расхохотался Баюн. — Так и сделаем!***Барин, тем временем, стукался лбом о пол перед Царём.— Ну по́лно, по́лно! — самодовольно махнул рукой Царь. — Рассказывай, зачем пожаловал?— Женится хочу, — выдохнул Барин. — На Марье.— Это которая? Дочь сына прачки?— Ваша.Царь нахмурился.— Ты в своём ли уме, дурень? — проворчал он. — Марья-то моя — девица красоты невиданной! Да за неё заморские принцы знаешь, на что готовы? Землю есть будут, коли прикажу.— Твоя правда, Царь-батюшка, — ответил Барин, сунув руку за пазуху. — А кто из них может предложить тебе такое?При виде камня, у Царя моментально пересохло в горле.— Это что ещё? — пробормотал он, потянув руки к камню. — Откуда? Дай-ка, поближе поглядеть хочу.Барин отдал камень и поклонился.— Принцы, — бормотал Царь, не моргая, — принцы, конечно, хорошо, но мне, как отцу, хотелось бы, конечно, кого-то нашего.Царь замолчал и потряс головой:— Ты что же это, купить у меня Марью хочешь?— Ваше величество! — Барин рухнул на колени. — Как можно? Этим подарком я выражаю вам свою огромную любовь и преданность! И так же я обещаю любить вашу дочь и быть ей верным мужем!— Ну хорошо, хорошо, — закивал Царь. — Это я и хотел услышать. Что ж, человек ты хороший, видный — не вижу причин тебе отказывать. А за камень этот — отдельное спасибо. Велю его сейчас же и как есть в мою корону пристроить. Красота!Вернулся Барин в свой дом затемно. Выдал на радостях Прохору ещё один медный пятак, выпил рюмку водки и спать отправился.Проснулся он ночью от странного звука: будто зверь какой воет.— Прошка! — позвал Барин. — Опять своей самогонки перебрал? Выпорю!Звук не прекратился. Барин, ворча, подошёл к двери, открыл её и обомлел: стоит перед ним тот мужик, которого они с Прохором в озеро скинули. Бледный, как смерть, глаза белые выпучил и руки к нему тянет.— Камень! — прохрипел утопленник, требовательно потрясая рукой. — Камень!Барин запищал, упал на пол и пополз к кровати. Утопленник шёл следом, оставляя за собой мокрые следы. Барин стянул с кровати одеяло и накрылся им:— Нету у меня камня! Отдал я его! К Царю иди, с него требуй!Утопленник подошёл ближе и прохрипел:— Не вернёшь камень — через три дня за твоей душой приду.Долго Барин сидел под одеялом, а как крик петуха услышал, осторожно выглянул. Никого в комнате не было, только грязные следы напоминали о ночном визите.Утром Барин вновь стоял на коленях перед Царём. Царь же, гордо задрав голову, чтобы всем было лучше видно новый камень в его короне, самодовольно улыбался.— Ваше высочество, — заговорил Барин, — я всю ночь думал-думал и вот что надумал: а не рано ли Марье замуж-то?— Самое время, — отмахнулся Царь.— А достойный ли я жених для неё? Может, стоит, всё же, на принцев посмотреть? А то вдруг ты через год-другой пожалеешь? Подумать тебе стоит, хорошенько подумать.Царь поднял корону, почесал лысину и вернул корону на место:— Думаешь? А не обидишься?— Ни в коем случае! — Барин стукнулся лбом о пол. — Как решишь, значит, так и должно быть! Счастье дочери превыше всего!— Хороший ты человек, заботливый, — умилился Царь. — Ладно, подумаю ещё, пусть Марья ещё в девках походит. Ну всё, ступай, у меня дел полно.Барин замялся.— Мне бы это, — пробормотал он, — ну, Царь-батюшка, раз уж не сложилось с твоей дочерью, так может это? Ну, сам понимаешь.— Говори, говори, — кивнул Царь, сняв корону и протирая рукавом камень. — Что понимаю? Ты лучше сам говори, а то мне кажется, будто ты свой подарок обратно просить хочешь. А так только висельники делают.— Что ты! — перепугался Барин. — Да как бы я посмел? Я ведь это, как его… Да забыл я уже, Царь-батюшка, что спросить хотел!— Вспомнишь — приходи. Всё, ступай.Вернулся Барин домой, бледный, как его ночной гость. Велел он Прохору запереть все окна и двери, а самому всю ночь на страже стоять и молитвы читать. Нарисовал Барин крест на своей двери, заперся и в кровать. Весь день лежал, а как стемнело — уснул.Проснулся он ночью от того же звука.— Прошка! — пропищал Барин. — Прошка, сволочь такая!Прохор не отвечал. За дверью послышались шаги.— Прошка, ты?Из-за двери послышалось бульканье.— Уходи! — завопил Барин.Словно чёрная тень появилась из-под кровати, переместилась к двери и отодвинула засов. Дверь открылась и в комнату вошёл вчерашний утопленник. Барин закричал, что есть сил и накрылся одеялом.— Камень! — прохрипел утопленник.— Я верну! — захныкал Барин. — Честное слово! Завтра же!— Не вернёшь — через два дня за твоей душой приду.Развернулся утопленник и прочь пошёл, а за ним и чёрная тень полетела. Вновь до самого утра Барин сидел и думал. А как рассвело — в замок Царя отправился. Весь день Барин по замку бродил, а к вечеру укромное место нашёл и, пока никто не видел, спрятался. Поздней ночью вылез Барин из своего укрытия, пробрался в царские покои через известный ему потайной ход, снял с гвоздика корону и со всех ног к озеру побежал. А как прибежал, хорошенько размахнулся и бросил корону на середину озера.— Забирай! — заорал Барин. — И не ходи ко мне больше, я тебе ничего не должен!***— Чего это ты с ужином чаи распиваешь? — возмутилась Баба-Яга, заходя в избушку. — Чего удумал?— Это не ужин, бабушка, — Баюн хихикнул, посмотрев на побледневшего Мужика. — У нас с ним договорённость. Я ему в злых делах помогаю, а он мне рыбу приносит. А тут мы отмечаем успешное завершение нашего дела.— Чего?Рассказал Мужик Яге, как камень нашёл, как в кабаке им хвастался и как Барин с Прохором у него этот камень отняли и в озеро сбросили. А потом Баюн рассказал, как он Мужика из озера выловил.— Так, — заинтересовалась Яга. — А до злого дела вы как додумались?— Это он придумал, — сказал Баюн, кивнув в сторону Мужика. — Простенько, конечно, но действенно. В первую ночь мы наловили всяких растений со дна озера. Я красиво обложил ими Мужика, потом намазал ему лицо белой глиной, а перед домом Барина вылил на него ведро воды. Глину, конечно, немного смыло, но этот дурень так ничего и не понял. Ох, как он испугался, бабушка! Утром к Царю бегал, думаю, камень назад просил, но тот не отдал. Перед второй ночью я у него под кроватью спрятался — я ведь умный и знал, что он дверь изнутри закроет. А в бутылку Прошки я капнул пару капель одного из твоих зелий, он и уснул.— Я через забор перелез и ключи от замков из кармана взял, — заговорил Мужик. — В дом зашёл, а последнюю дверь мне Баюн изнутри открыл. Барин, бедолага, так дрожал, что мне его даже жалко стало!— Ты это брось! — фыркнул Баюн. — Он тебя не жалел. В общем следующей ночью Барин выкрал царскую корону, в которую вставили этот камень и бросил её в озеро, откуда мы её благополучно выловили. Камень Мужику, Корона мне. На память.— А Барина в темницу посадили, — довольно улыбнулся Мужик, — за кражу короны. Через пару дней казнят, если не вернёт. Ходят слухи, будто Царю записку подбросили, кто её украл.Баюн хитро прищурился.— Злодей доморощенный, — усмехнулась Яга. — Ну, Барин своё заслужил, туда ему и дорога. Покажи-ка, что это за камень такой.Мужик вытащил из кармана тряпицу и развернул её. Яга восхищённо поцокала языком.— Тёплый, — пробормотала она, взяв камень в руки. — Тот самый. Себе оставить хочешь?— Продам, — поморщился Мужик. — Он, конечно, красивый, но злых людей привлекает.— Ну тогда называй цену, — улыбнулась Яга.Продал Мужик камень Яге за мешок золота и горя с тех пор не знал. Про Баюна он не забыл и каждый день приносил ему рыбу.Камень тот Яга спрятала в шкатулку, шкатулку закрыла в сундуке, а на вопросы, зачем он ей, отвечала, что хочет вернуть владельцу.А Прохора, говорят, однажды ночью какой-то зверь к озеру унёс. Но это, конечно, просто слухи.Автор - Роман Седов.

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