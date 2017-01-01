Последняя карусель

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:55

ForrestDog Просмотров: 69 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 14:55 by

- Женя, если ты сейчас же не встанешь и не придешь есть свою кашу, ни на какие аттракционы не попадешь! – сурово крикнула мама из кухни.Сон как рукой сняло. «Как я могла забыть? Мама же обещала в эти выходные пойти в парк кататься на каруселях!»Маленькая Женя тут же вскочила с кровати и побежала умываться и завтракать.- Мам, мам! А мы на американские горки пойдем? А на «лебедей»? А на колесо обозрения? А в вагончик, где ты как будто погружаешься под воду, пойдем? Мам, пойдем?- Мы пойдем, куда ты захочешь, только ешь, – мама отвернулась заваривать чай и заулыбалась. Какая нетерпеливая дочь, брат ее ведет себя на удивление спокойно, хотя обычно все происходит наоборот.Дети наконец-то позавтракали, семья собралась и отправилась в парк. Какие чудеса открылись маленькой девочке в этот выходной. Воздушные шарики, сладкая вата, мороженое в вафельных стаканчиках. Сегодня ей было позволено все! Женя бегала от аттракциона к аттракциону и тянула родителей в билетные кассы. Она хотела покататься на всех каруселях сразу. Девочка не хотела терять ни минуты.Будильник со всей силы полетел в стену. Ненавижу выходные!!! Голова раскалывается, за окном как будто праздник, почему все так громко орут??? Меня охватывало какое-то необъяснимое бешенство. Какая-то безумная паника и гнев одновременно. И голод! Невероятный голод скручивал внутренности в жгут. Надо отвлечься, надо что-то срочно делать, чтобы не думать! Чтобы не думать ни о чем. Лишь бы опять не началось. Боюсь, я не смогу больше держать себя в руках. Но я должен! Я должен!- Игорек, ну пойдем с нами! Ну, пойдеееем! – уговаривала Женя брата прокатиться с ней на карусели. Брат ни в какую не соглашался. – Ну и дурак! – бросила Женя и, схватив маму за руку, побежала к билетеру.Ноги сами вынесли меня на улицу. Голова болела так, что хотелось броситься с моста. Как же я ненавижу этот шум, это веселье. Хочется улететь куда угодно. На Марс! Там точно нет людей. Ненавижу людей!Не смотря вокруг, я брел, изучая мыски своих ботинок. Задел плечом пару ненавистных мне людей, но они, естественно, не обратили на меня внимание. Они ведь радуются. Гуляют семьями. Эти смеющиеся лица, как хочется стать невидимкой и бить всех, лупить, что есть мочи! Бормоча себе под нос проклятия, я добрел до парка. Ну что ж… раз меня сюда «прибило», зайду, пожалуй. Это несколько разнилось с моим желанием остаться в одиночестве, но я одновременно хотел отвлечься и не думать. Пусть лучше я буду всех люто ненавидеть, чем размышлять о том, о чем я совсем не хотел.С высоты карусели доносился звонкий смех Жени и испуганные крики ее мамы. Внизу за ними наблюдали отец и брат. Игорь хмурился, ему явно не нравилась вся эта затея. Он бы с удовольствием остался дома и поиграл в приставку. А может быть, пошел на улицу и погонял мяч со своими приятелями. Но эта противная Женька всегда все перетягивает на себя, а родители не могут ей отказать. Как же грустно быть старшим братом!Я купил проходной билет и зашел в парк. Прошел по аллее мимо визжащих на аттракционах людей и, купив мороженое, присел на лавочку под деревом. Мороженого не хотелось, но чтобы меня не приняли за странного типа, нужно было делать вид, что я весело провожу время. Я почему-то очень переживал, что на меня плохо подумают. Хотя… что-то в моей голове давало мне понять, что выгляжу я все же странно и слишком угрюмо.Спустившись с аттракциона, Женя громко смеялась и кинулась обнимать папу и брата.– Игорь, какой же ты глупый! Там было так весело!!!Игорь только поморщился и оттолкнул сестру:– Мам, ну чего она ко мне пристает?- Милый, что ты такой хмурый? Разве тебе не хочется повеселиться? Пойдем, я хотя бы тебе куплю сладкой ваты, хочешь? Ну, не хмурься! – засмеялась мама.Мальчик согласился, и они с мамой отправились в ближайший ларек. Папа последовал за ними, а Женя, радостно играя с воздушным шариком, прыгала поблизости.Купив «вату», семья отправилась к следующему аттракциону, куда их потащила Женя.- Ну, мааам. Мааам! Ну, пожалуйста! – уговаривала девочка прокатиться на опасной, по мнению мамы, карусели.- Нет, Женя. Ты еще слишком маленькая для такого веселья. Вот подрастешь, я обязательно разрешу тебе покататься, – семья направилась в другую сторону.Девочка заплакала. Настроение тут же пропало. Неужели этот прекрасный веселый день, которого она так долго ждала, безнадежно испорчен? Мама ведь обещала мне исполнить все, что я захочу. Дурацкие карусели, дурацкая мама! И шарик сдулся. Женя плелась сзади родителей и брата, тихонько всхлипывая. Игорь же, наоборот, повеселел.- Конечно, он только и ждал, чтобы я огорчилась! – пробормотала девочка.Мороженое противно стекало по пальцам липкой массой. Фу, какая мерзость. Я достал платок и вытер руки. Рожок полетел в мусорку рядом с лавочкой, на которой я сидел. Лишь бы никто не заметил моего раздражения. Хотя эти глупые люди так заняты собой, что ничего вокруг не замечают. Пфф, мещане. Эгоисты. Думают только о себе.Мой взгляд пал на девочку с наполовину сдувшимся шариком. На ней было голубое платьице и большой бант на макушке. Она явно была чем-то огорчена. Тьфу, зачем я смотрю на нее… но я уже ничего не мог с собой поделать. В висках стучало, к горлу подступал ком, а в желудке заурчало.Вскочив с лавочки, я спрятался за дерево и, убедившись, что на девочку не обращают внимания родители, окликнул ее. Она остановилась и стала осматриваться по сторонам. Я снова ее окликнул, на этот раз она встретилась со мной глазами.- Ты чего такая грустная? Как тебя зовут?- Женя, – пролепетала девочка.- Женя. Красиво имя. Так почему ты грустная?Девочка тут же расплакалась и подбежала ко мне. «Какая доверчивая». Всхлипывая, она поведала, что очень хочется вооон на тот аттракцион, но мама запрещает. Женя всхлипнула.- Ну, почему же они тебе запрещают? А хочешь? Хочешь, я свожу тебя на эту карусель?У Жени тут же загорелись глаза. Она несколько неуверенно, но сказала: "Хочу"…Какая прелесть. Она сама решила свою судьбу. Хочешь, так хочешь. Взяв девочку за руку, я повел ее в сторону аттракциона. Обернувшись, я увидел, что родители наконец-то спохватились ребенка, и ускорил шаг. Я попытался заглушить крики мамы и папы разговором с Женей. Девочка, повеселев, бодро шагала рядом, не замечая криков зовущих ее родителей.Свернув с дорожки, которая вела к карусели, я спросил Женю, не хочет ли она каких-нибудь сладостей, мол, с ними будет намного веселее. Девочка с удовольствием согласилась. Было видно, что она совсем забыла о маме, не думала о том, что ее могут хватиться и искать. Она предвкушала запретный плод, представляла, как будет кружиться в ярких вагончиках, весело вереща и смеясь. А после расскажет родителям, как ей было хорошо, и зря они запрещали ей прокатиться на этом якобы опасном аттракционе. Только девочка еще не знала, что ни карусели, ни веселых впечатлений она не получит.- А ты знаешь, Женя? У меня есть очень вкусные конфеты, в этом парке таких не продают совсем, я проверял. Я ведь тоже очень люблю сладкое, так же, как и ты.- Да? – удивленно спросила девочка. – А где у Вас эти конфеты?- Они не совсем у меня, они в одном волшебном магазине, только он находится не в этом парке…- А как же карусели?- Подожди. Мы обязательно пойдем на карусель, но ты ведь понимаешь, что без конфет нам туда не попасть! Ты ведь хочешь, чтобы было веселее?- Хочу! Хочу! – засмеялась Женя.- Ну, тогда пойдем?- Пойдем!Мы вышли из парка и быстро зашагали в сторону лесополосы. Я наверняка знал, что, немного пройдя, там уже не будет ни единого человека. Я четко следил за тем, чтобы Женя не начала что-то подозревать и волноваться. Видно, она твердо попала на крючок. Дети всегда ведутся на сладости, уж я это знал точно. Тот мальчик у озера тоже сразу клюнул на сладости, которые я ему пообещал, – мелькнуло в моей голове. Меня охватывало некоторое волнение, ладони предательски начали потеть, поэтому я периодически перехватывал руку девочки в другую кисть и вытирал ладонь о пальто.- Женя. А хочешь, мы с тобой поиграем?- Давай! А во что?- А мы сейчас с тобой придумаем. Чтобы получить вкусные конфеты…- А где этот волшебный магазин? – перебила девочка.Меня передернуло, неужели она насторожилась?- Мы уже почти дошли, не переживай.- Хорошо! Так во что поиграем?- Поиграем в жмурки? Ты будешь главной в этой игре, будешь водить. Только это будут особые жмурки.- А точно будет весело? Я не очень люблю эту игру, потому что я боюсь темноты, – огорчилась Женя.- Не бойся, я ведь рядом, в обиду тебя ни за что не дам.- Но я не хочу играть в жмурки! – на глазах девочки начали наворачиваться слезы.Стало понятно, что еще немного, и ребенок заплачет. Но мы отошли уже достаточно далеко, чтобы нас кто-то услышал.- А ты знаешь, Женя, что тех детей, кто плачет по пустякам, забирает Баба-Яга к себе в избушку?- Баба-Яга? – девочка шмыгнула носом. – Но, Бабы-Яги не существует…- Да какая разница, Баба-Яга или кто-то другой? – я начинал злиться. Эта девчонка должна была беспрекословно меня слушаться, а не начинать спорить! – Я тебе сказал, что нельзя плакать, и все! Или ты играешь, или я оставляю тебя здесь, и никаких тебе конфет и каруселей!Женя тут же успокоилась и позволила завязать ей глаза.Я ликовал. Меня трясло, я очень волновался. В голове было пусто, мозг не работал. Работали какие-то инстинкты, которые жили во мне, наверное, с самого рождения. Слишком долго я держал себя в руках, долго прятался, сколько раз я порывался выйти из дома и хватать каждого встречного ребенка, разрывать их животы, выпивать кровь! Ведь дети самые вкусные, самые чистые. Я с силой заставлял себя остаться дома. Голова в эти моменты просто разрывалась. Меня колотило, пот лил ручьями, я даже иногда терял сознание от перенапряжения.- А что за особые жмурки? – спросила Женя, вертя головой.Я стоял сзади ребенка на коленях и вдыхал запах ее волос. Она пахла, как свежая карамель. Сладко. Желудок крутило, но я оттягивал момент. Я хотел достичь пика ожидания, чтобы потом насладиться моментом сполна.- Особые жмурки, – прошептал я ей на ухо, – это жмурки по моим правилам.Девочка вздрогнула, она не ожидала, что я стою сзади нее.Я видел, как она начинает дрожать. Притихла и прислушивается, пытаясь определить, я все еще сзади нее или вовсе бросил одну.- Ты, главное, не бойся, – шептал я ей в затылок, глубоко вдыхая сладкий запах ребенка.Родители Жени бегали по парку и громко звали девочку. Мама рыдала, некоторые участливые прохожие ее успокаивали, другие помогали искать ребенка, кто-то осуждал нерадивую мать. К поискам подключилась полиция. В парке началась такая суматоха, что весь праздничный настрой пропал в ту же секунду. Некоторые родители судорожно уводили детей домой. Ребятня плакала, утыкаясь носом в ладони мам и пап. Девочки как будто след простыл. Даже Игорек, так сильно обиженный на сестру, волновался и бегал за папой, выкрикивая имя Жени.Женя почувствовала, как мужчина крепко взял ее за голову, закрывая рот, чтобы она не кричала. Девочка заволновалась и начала всхлипывать.– Тихо. Тихо, – шептал ненавистный дядя, утыкаясь носом ей в волосы. Резкая боль пронзила ее спину, и девочка потеряла сознание.Не зря я выжидал момент, не зря сдерживался до последнего. Я вырывал из ребенка позвонки и с жадностью высасывал из них спинной мозг. Я поедал сердце, печень. Я заглатывал все без остатка! Ведь ребенком отравиться совершенно невозможно, родители так о них заботятся, кормят только высокополезными продуктами, чтобы их чадо не болело, крепло и набиралось сил. Знали бы они, к кому может попасть их наивное дитя.Я лежал на земле, уставившись в небо, и улыбался. Головная боль наконец-то прошла, желудок был наполнен. Я повернулся на бок и посмотрел на обглоданные маленькие косточки, которые валялись на траве рядом с изорванной тканью голубого платья моего обеда. Они уже не вызывали никакого аппетита. Ведь я наелся, я был сыт. Мне уже было все равно, найдут останки или нет. Главное, что мне наконец-то стало легче, наконец-то я успокоился и пришел в норму. Вскочив на ноги, я наскоро вытер от крови лицо и руки о пальто и направился домой. Там, не раздеваясь, сразу упал на кровать и уснул крепким сном, которого у меня не было уже очень давно.Телефонная трель нарушила мрачную тишину квартиры Жениных родителей. Звонили из полиции. Сообщили, что нашли разорванное голубое платьице, предположительно их ребенка, пригласили в отделение. Пока мама, не переставая, оплакивала свою крошку, папе рассказали предположительные факты случившегося с его дочерью. С его маленькой пятилетней Женей.Меня разбудил настойчивый звонок в дверь. Кого черти принесли? Я чувствовал себя великолепно, но еще поспать мне бы не помешало. Я совершенно не помнил ни о чем. Как будто только что родился. Но, посмотрев в глазок, голова резко заболела. Я поступил опрометчиво, вернувшись домой. Ведь и года не прошло, как я сменил несколько квартир и городов, скрываясь от властей, хотя практически был уверен, что они не найдут сумасшедшего людоеда, съевшего того мальчика, который весело плескался в воде озера, спрятавшись от родителей.Но на этот раз мой голод был чересчур невыносимым. Мозг отключался, я действовал, лишь подвергшись инстинктам. Мне даже не было жаль. Мне не было жаль ту девочку, как ее звали? Женя? Мне было жаль себя. Как они нашли меня? Как же я так халатно поступил, сразу не уехав куда-нибудь подальше? Голова готова была разломиться на куски, но решение пришло моментально.Люди в форме взломали дверь, ворвались в душную и захламленную квартиру. На дверной ручке с ремнем на шее корчился мужчина. Все происходило слишком быстро и слишком медленно, чтобы успеть вытащить его из петли.- О. Еще один «ушел». Туда ему и дорога. Коль, вызывай труповозку, будем оформлять.

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