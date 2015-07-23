Капелька

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:07

Войнушка Просмотров: 92 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:07 by

Поездка на Кивач планировалась нами почти полгода. Строились планы, разрабатывался маршрут. Долго спорили, по какой трассе ехать после Ярославля - через Вологду, что быстрее, или все же через Тихвин, что заметно дольше, но соблазнительнее, так как перед конечным пунктом можно заехать в Петрозаводск к Светкиной тетушке "на блины".Блины в итоге победили вместе с такими заманчивыми и таинственными названиями, как Косые Харчевни, Акулова Гора, Алеховщина, Лодейное поле, Святоозеро и уж с совершенно таинственными Верхними Мандрогами.Изначально планировали ехать вчетвером в "связке": я с Киром, и Светка со Стасом. Но обсуждения наши были настолько бурными и громкими, а лето так быстро и настойчиво приближалось, что к нам постепенно прибился один "историк", один "психолог"-первокурсник и аж трое "филологов". Ребята неплохие, но в дороге не испробованные. Я была против, но я была в меньшинстве.У филологов было спецзадание от их куратора выискать богом забытую деревушку, отловить в ней богом забытую старушку и выпытать у неё правдами-неправдами богом забытые фольклорные премудрости. Ребята оказались упертыми, задание поняли дословно и уже в мае начали штудировать карты насчет богом забытых деревушек по всему нашему пути. Видя, как рьяно и фанатично они выискивают информацию, я, честно, немного побаивалась за судьбу той старушки, которую они попытаются отловить.У "историка" тоже был свой "шкурный" интерес - он стремился к археологам на Соностров, где в итоге и собирался нас покинуть. На кой черт с нами увязался "психолог", нам неизвестно до сих пор. Психологи они, знаете ли, такие... загадочные, одним словом.В общем, к маю состав группы определился. Ехать решили стопом в "связке". Начались споры, кто с кем поедет. На четверых "опытных" оказалось пять новичков. "Стопить" втроем - удовольствие сомнительное, я бы даже больше сказала - неблагодарное и нервотрепательное. Но и это, в конце концов, разрешилось. Уже после сессии одна из девочек-"филологов", смачно шмыгая носом и утирая платочком покрасневшие глаза, объявила нам, что её любящая и не в меру заботливая матушка наложила на поездку вето и, грозя карами небесными и отлучением от института, пообещала выпороть ее, как сидорову козу, если узнает, что она отъехала от общаги более, чем на километр.Итак, вот и лето! Сессии сданы, зачетки закрыты, рюкзаки собраны, мы на низком старте. Последнее вечернее" чаепитие" в общаге - и в путь! В последний вечер обговаривали еще раз маршрут, места встреч, знакомые "вписки", технику безопасности, с кем можно ехать, а от кого бежать. "Молодежь" наша была возбуждена не в меру, потому, дабы им жизнь медом не казалась, решили потравить немного "байки с трассы". Те, что пострашнее, чтобы они не думали, что едут на пикник, и всегда были "на стреме". В дороге ведь всякое встретить можно...Когда уже расходились, я отозвала Кира и юного психолога Мишу в сторону.- Кир, тут дело такое... В общем, мы с Мишкой выедем позже, - замялась я. - Меня Палыч в универ вызывает с утра, помочь ему нужно.- Ну, елы-палы, - протянул Кир. - И надолго задержитесь?- После обеда выедем, дождитесь нас в Ярике, договорились? А оттуда уж по намеченному пойдем. Мишань, а ты меня за кладбищем у рекламного щита жди. Я подъеду к часу. Если что - звони, номер мой у тебя есть.- Заметано, - Мишаня смотрел на нас, как на героев, был бы у него хвост, он, наверное, им бы завилял.- Ну-ка, боец! Что будешь делать, если к половине второму меня не будет? - картинно нахмурила я брови и легонько встряхнула бойца за плечи.- Позвоню Кириллу и сяду на подъехавший автобус до Ярославля, товарищ генерал! - заулыбался покрасневший Мишка.- Все верно, а теперь даю команду спать, сны видеть только хорошие и отлично отдохнуть! Завтра у нас день тяжелый, - я заулыбалась и отправила бойца спать.Постояли с Киром в тишине, покурили. Мы всегда с ним так перед поездками, как накрывает нас. Хочется просто посидеть вместе и помолчать. Кир, он вообще неразговорчивый, серьезный, а тут еще и то, что едем поодиночке, наложило отпечаток. Нерадостно как-то было, муторно на душе, тоскливо.- Ну, ладно, я тоже к себе, - я затушила сигарету и встала. - Выспаться надо.- Кать, там... это... - Кир взял меня за руку и стушевался. - Там по Ярославке за щитом как раз... место, в общем, нехорошее. Наши говорят, блажит там сильно, мерещится всякое... Чушь, конечно, но ты будь все-таки поосторожней. Ладно?- Ой, всёёё! - засмеялась я. - Кира понеслоооо! Кир, ау, харе пугать! 21 век на дворе, а ты до сих пор в сказки веришь. Чай не новичок, мне страстей-мордастей не рассказывай. Страшнее чувака с топором на трассе ничего быть не может! - чмокнула Кира в щеку и ушла. Спала я, как младенец.Палыч меня с утра напряг существенно. Нужно было отмикроскопировать грибные споры и мицелий. Подготовить гербарные папки для практики на первый курс, ну, и так, по мелочи еще чуть-чуть и вагончик. Освободилась я аккурат к часу и поняла, что перехватить Мишку я уже не успеваю. До Ярославки мне пилить минут сорок, соответственно, у щита я появлюсь максимум к трем, если не позже.Так и получилось. Отзвонилась Киру. У них все было хорошо. Все доехали удачно, остановились у Светкиной подруги. Молодежь со Светкой и Стасом ушли любоваться достопримечательностями, а он ждет Мишку на вокзале.Как можно мягче намекнула, что буду только к вечеру, так как только что освободилась ("Ну, ты же знаешь Палыча?! И его "на пять минут, не больше!") и только еще еду к месту. Выслушала очередное "Ну, елы-палы, Катя!" и со спокойной совестью убрала телефон в карман.Простояв под щитом почти час, поняла, что, видимо, день не мой. Солнце пекло нещадно. Машин или не было совсем, или ехали они битком. Ждать не имело смысла, потому встала и потихоньку пошла. На ногах оно как-то веселее, пожизнерадостней, что ли.Отмахав километров пять в безнадежных попытках застопить хоть кого-то, наткнулась я на небольшой мост. Внизу неспешно тек ручей, петляя между небольшими валунами. Берег его густо порос ивняком. Внизу, сразу у скоса дороги, была небольшая полянка с удобным подходом к воде. Решила сделать привал и немного освежиться. Ну, и перекусить. С утра маковой росинки во рту не было. А все Палыч со своими пятиминутками.Побрюзжав для вида, разожгла маленький костерок. сварила себе в котелочке кофе. Ребята считают это чудачеством, но я так и не могу от этого отказаться. Кофе! Моя жизнь была бы пресна без него. Достала бутерброды. Перекусила. И взбодрившаяся, отдохнувшая вскарабкалась по склону наверх. Посмотрела налево, посмотрела направо - ни одной машины. Можно и перекурить. Заметила, что мало кто останавливается, когда видит стопщика с сигаретой, даже если сам курит. Не знаю, почему так, но сие есть факт бездоказательный, но на веру принятый.Достала я сигаретку, достала зажигалку и только собралась прикурить, как недалеко от меня, метрах в пяти, раздался шлепок. Представьте, как будто на разгоряченный солнцем асфальт упала большая такая капля. Кап! Для полного счастья мне еще вот дождя не хватает. Я посмотрела на небо - ни одного облачка. Но в то же время уже ближе - снова кап! И сразу как-то не по себе стало. Знаете, наверное, такое чувство? В лесу оно особенно часто бывает. Что будто бы кто позади тебя стоит и в затылок тебе пристально смотрит? Вот и здесь так же. Я даже обернулась. Нет, никого. А сбоку уже метрах в трех от меня - кап! Курить мне расхотелось, вернее, захотелось еще больше, но не здесь и не сейчас.Развернулась я, рюкзак надела ииииии... ну, не бегом, конечно, но довольно-таки быстро пошла в сторону Ярославля. Припоминая, что вот совсем скоро будет село, а там люди... живые... машины... цивилизация!И вот так, почти рысцой, отмотала я еще километров пять. Всё! Не могу! Передых. Остановилась на обочине, достала сигарету, прикурила и затянулась. Да так, что аж в груди заломило! Выдохнула и сразу же недалеко от меня - кап! И сразу же - кап! Кап! Быстро так, дробно. И по звуку все ближе. И вот тогда мне стало страшно. До истерики. По мне прошла "холодная волна ужаса". И волосы зашевелились, и язык отнялся, и руки онемели - всё по классике жанра. Хотелось и визжать, и реветь одновременно, и чтобы Кир рядом был, да чтобы хоть кто-нибудь рядом был сейчас. Потому что это совершенно безобидное "Кап!" было настолько простым, обыденным и в то же время необъяснимым и каким-то чужим, что от страха хотелось просто выть. Животный, дикий ужас. Бежать, бежать без оглядки куда угодно, но лишь бы подальше от этого, бежать и прятаться.Уже не трусцой, а вполне спринтерским бегом я пробежала километра полтора и остановилась, в ужасе прислушиваясь, надеясь, что мне мерещится, или сама себе надумала. Прошло минуты три и снова недалеко от меня - кап! Кап! Кап! Кап!-Кап!-Кап! Это нечто "шло" ко мне, все убыстряясь. И чувствовалось, что "нечто" это совсем недоброе и что оно... охотится, что ли...Такие вот ощущения были, и когда оно почти докапало до меня, из-за поворота показалась машина. Какой-то дедушка на старенькой Оке довез меня, бледную и испуганную, до самого Ярославля. Там меня встретили ребята. Я уже немного пришла в себя, хотя руки еще тряслись и постоянно хотелось прислушиваться, мало ли... От Кира я не отходила ни на шаг и, выслушав с утра очередную его лекцию по моей безопасности, обняла и сказала "спасибо". Кир обомлел:- Ты чего это?- Да как тебе сказать... В общем, я теперь знаю, что на трассе есть и кое-что страшнее человека с топором.

Ключевые слова: Капля страх ужас путешествие авторская история

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