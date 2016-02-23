Домик у озера

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:20

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 85 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:20 by

Я нашел это место в Интернете. Просматривая фотографии, я был поражен красотой тамошней природы. Домик у лесного озера, лодка, лес, рыбалка. Сказочное место. Стоил прокат этого домика у озера совсем не дорого.Я позвонил и забронировал дом на следующую неделю. Получив положительный ответ, снарядив свой внедорожник, я отправился туда.После 8 часов пути очередная лесная дорога привела меня к берегу озера. У самой воды находился красивый домик. Он стоял в воде на небольших металлических сваях.Меня встретил агент - симпатичная девушка с ярко-рыжими волосами. Белла, как она представилась мне, дала мне ценные указания, показала, что и где находится.В доме тоже было очень уютно и светло. Зеленая лодка была пришвартована прямо к террасе, весь дом был украшен морскими раковинами и украшениями. Света нет, ну, да оно и к лучшему, ничто не будет отвлекать от отдыха на природе, даже телефон здесь не ловил. Под домом было довольно глубоко. На первый взгляд мне показалось, что глубина не больше метра, но Белла заверила меня, что дно находится не менее чем в трех метрах от дома.Посреди гостиной комнаты было сделано подобие бассейна, в котором, по заявлениям агента, клиенты могут купаться, брать питьевую воду и даже ловить рыбу, потому что это ничто иное как отверстие в доме прямо в озеро.По всем стенам были развешаны лампады на керосине, которые с наступлением темноты можно зажигать, для чего достаточно повернуть рукоять на ней и поднести горящую спичку.В центральной комнате стоял большой камин, рядом с которым стояло кресло-качалка.У меня было 3 дня, чтобы наслаждаться всей этой красотой и самобытностью. Белла показала мне кухню, где я буду готовить, спальню с огромным окном и видом на озеро, я оплатил стоимость аренды, и она уехала.Я разложил вещи, закрыл дом и отправился в ближайшую деревню, которая находилась в трех километрах от озера, за продуктами. Название деревня носила Балакино. Располагалась она на том конце озера, в низине, подпертое с двух сторон небольшими холмами.Купив в магазине, что надо, я собирался ехать обратно, как вдруг ко мне подошел какой-то местный дед. Разило от него спиртным за версту:- Сынок? Это не ты ль там у озера поселился?- Я, дедушка. А что такое? – меня удивило, как быстро местные узнали об этом.- Ох, сынка. Да ты, видимо, ничего не знаешь про место-то енто?- А что я не знаю? – улыбнулся я.Я вообще человек очень категоричный в вопросах всякой там нечисти и прочей лабуды. Но мне стало по-спортивному интересно.- Дак ты ж сгинешь там, как те! Другие!- В смысле, какие другие? Куда сгину?- В озере сгинешь. Утащит тебя утопленница.- Утопленница? – рассмеялся я. – Какая утопленница?- Которая живет в ентом озере и всех, кто к ней пожалует, к рукам прибирает.- Ну-ну, - усмехнулся я. – Посмотрим-посмотрим…Я стал садиться в машину.- Давай дед! Ты больше не пей так много!- Помянешь еще мои слова-то, да поздно будет… - махнув рукой на прощанье, сказал дед.Весь день я катался на лодке по озеру. Закидывая спиннинг, я успел поймать несколько некрупных щук и полосатых окуней, на уху хватит.Начинало темнеть, как вдруг у берега, где росли кувшинки, я увидел девушку. Она нагая заходила в воду, ее пышные груди плавно перекачивались, прячась в длинных светлых волосах, спадавших с плеч вперед. На вид ей было лет 20-25. Она не могла видеть меня, так как я находился за свисавшей низко над водой осиной. Я не стал огибать ветви деревьев, любуясь красотой незнакомки.Искупавшись, девушка вышла на берег. Ее округлая фигура пленила своими манящими формами. Кто она и что тут делает?Дождавшись, когда девушка оделась, я выплыл из-за ветвей и заработал веслами к месту, где росли кувшинки. Девушка, увидев меня, поспешила скрыться в густых зарослях ельника. У нее была корзинка в руках, видимо, она была здесь за ягодами или грибами. Я подплыл к берегу, где купалась незнакомка, и окликнул ее, но никто ко мне не вышел.Вскоре я уже сидел дома, уплетая жирную наваристую уху из моего улова.Легкий ветерок поднял небольшую рябь на глади озера. От первых впечатлений и бурно проведенного дня клонило в сон. Не сопротивляясь этому желанию, я уснул...Утром, с первыми лучами солнца, я проснулся и сразу оглядел «свои владения». Над озером висел небольшой туман.Заварив себе кофе, я вышел на террасу и уселся в кресле. Легкий утренний воздух, бодрящий напиток и теплый плед, укутавший меня, – вот оно счастье.Какой-то плеск послышался недалеко от дома – рыба уже зовет меня взять спиннинг, но сегодня у меня были другие планы. Та девушка не выходила у меня из головы, я решил отправиться туда, где она собирала дары леса.Нужно периодически менять рацион питания, возможно, там я найду грибов и пожарю их с картошкой.Сев в лодку, я устремился к кувшинкам, вышел на берег и стал искать тропку или дорожку. Ведь девушка сюда откуда-то пришла, но ничего не было. Ни следов, ни намеков на то, что здесь кто-то ходит. Первые грибы я нашел тут же. Два чудных подосиновика стояли прямо возле осины. Странно, как та девушка их не заметила? А может, она за ягодами ходила?Насобирав грибов, я вернулся к берегу, где стояла моя лодка. Каково же было мое удивление, когда я увидел девушку, стоявшую возле нее. Это была она, вчерашняя незнакомка. Она была в легком зеленом платье и на босу ногу. В таком виде в лес не ходят. Девушка обернулась в мою сторону.- Ой, - улыбнулась она. – Здравствуйте.- Здравствуйте, - улыбнулся я в ответ.- Простите, я не знала, что тут кто-то есть…Она шагнула в сторону и хотела уйти, но я остановил ее.- Стойте. Как же вас зовут?- Василиса, - застенчиво ответила девушка. – Я из Балакино. Просто каждое утро и вечер хожу сюда купаться. Здесь песчаное дно и очень красиво. Я не знала, что кто-то снимает здесь домик.- Очень приятно. А меня Андрей зовут, - представился я. - А не далеко сюда купаться ходить?- Ой, что вы. Десять минут ходьбы вдоль берега. Это по дороге нужно делать крюк, чтобы добраться к нам, а напрямки можно вдоль берега и через 10 минут будете в деревне.- Ясно. Спасибо, буду знать…- Пожалуйста. Ну, я пойду…- Куда же? Вы же не искупались?- Ой, да ладно, я что-то и не хочу уже…- В самом деле? Мне, правда, неловко, что я помешал вам, Василиса.В голове я думал о том, какой же я дурак, и как же мне не повезло. Ну почему я чуть позже не вышел, когда бы она уже купалась, а сейчас ее, учитывая, в каком виде она предпочитает купаться, не затащишь в воду.- Да все хорошо. До свидания, - улыбнувшись мне на последок, сказала девушка.Я молча стоял, глядя ей вслед. Какую же красоту может создать матушка-природа. Я точно влюбился в эту белокурую деревенскую красавицу.Весь день она не выходила у меня из головы. Я думал, как же мне завести с ней знакомство, и решил завтра пригласить ее на водную прогулку на лодке.Начинало темнеть. Я вышел на террасу. Печально взглянув в сторону кувшинок и никого там не увидев, я налил себе стакан виски и уселся в кресле возле бассейна. Я думал о ней. Я снова и снова переживал ту встречу, переигрывал сценарии нашего разговора, как вдруг услышал стук в окно. Повернув голову в сторону звука, в окне на террасе я увидел Василису. Она улыбалась мне и призывала открыть дверь. Через мгновение я впустил ее в дом.- Здравствуйте, Андрей, - уставив на меня свои большие зеленые глаза, поздоровалась девушка.- Привет, Василиса… - удивился я.- Вы простите, что я вот так внезапно пришла. Я пришла искупаться и вот, решила зайти. Надеюсь, я не помешала вам?- Да ничего страшного, я даже рад, - обрадовался я. – А я как раз хотел вас пригласить со мной покататься по озеру на лодке, если вы, конечно, не против.- Можно на «ты», - улыбнулась Василиса. – Только буду рада.Мы сели в лодку и стали кататься по озеру под ночным небом. Я рассказывал ей какие-то истории, он смеялась. Ах, как же она была хороша. Она была так мила с рассыпанными по плечам волосами. Мы доплыли до места, где росли кувшинки, и я сорвал одну для нее. Скоро мы пришвартовались к дому и вышли на террасу. Я боялся, что она скажет, что ей пора и уйдет, потому что так хотел, чтобы она осталась.Я пригласил ее пройти и посмотреть дом, в котором я живу. Василиса ходила, все осматривала, а потом ее внимание привлек бассейн в гостиной.- Ого? Прямо дома? Класс! – с радостью ребенка сказала девушка. – Это можно прямо дома купаться!- Да, - с улыбкой ответил я.- Искупаемся? – сказала она так, будто призывала меня прыгнуть с самолета без парашюта.- Ну… давай, - опешил я.Дальше я был удивлен еще больше, когда Василиса сняла платье и осталась стоять совсем нагая передо мной. Я не понимал, что происходит. Как это расценивать и что делать дальше.- Прыгай ко мне! – оборвала мое шоковое состояние девушка и плюхнулась в бассейн.Это призыв? Намек? Что это, черт возьми? Я впал в ступор, глядя, как весело плавает и смеется Василиса. Она смотрела на меня так, будто бы мы были знакомы уже очень давно. Ее взгляд был такой манящий, что казалось, он проникал глубоко внутрь меня. Даже не раздеваясь, я сделал шаг вперед и оказался в воде, отчего девушка еще больше расхохоталась. Она плавала вокруг меня и хохотала. Потом она подплыла ко мне вплотную и повисла на моих плечах, ее грудь мягко прижалась к моей, я, словно пингвин, работал руками, чтобы не утонуть. Василиса глядела на меня, ее томный взгляд сводил с ума. От волнения у меня кончался воздух в легких, и я находился в состоянии полного транса. Ее ноги обвили мои, руки обняли шею, наши губы сомкнулись в страстном поцелуе...Резкий запах тины вдруг вывел меня из этого оцепенения. Я был под водой, воздух в моих легких заканчивался, над собой я увидел дом. Загребая руками, я поплыл на поверхность. Воздуха мне едва хватило, чтобы не утонуть. Я выполз на террасу и сразу же закашлял, отхаркивая воду из легких, которой успел нахлебаться. Никого… Неподвижна была вода в бассейне, не было платья Василисы на полу возле него, лишь лежал опрокинутый бокал из-под виски и перевернутое кресло, в котором я его пил. Что это? Почему я оказался под водой? Где Василиса?Я вышел на террасу и оглянулся по сторонам – никого. Видимо, я уснул и упал с кресла в бассейн? И чуть не утонул. Но потом я увидел на столе, возле бассейна, кувшинку, которую сорвал и подарил Василисе на прогулке на лодке по озеру, и понял, что мне еще повезло, что я остался живой...Утром я съездил в деревню и узнал, что Василиса утонула на этом озере три года назад. Водолазы целый месяц искали ее тело, но так и не нашли.И теперь местные говорят, что иногда видят утопленницу, очень похожую на Василису, выходящую из воды на песчаный пляж в том месте, где она утонула. В том самом месте, где после трагедии стали расти кувшинки...

Ключевые слова: Домик у озера лодка рыбалка кувшинки девушка утопленница авторская история

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