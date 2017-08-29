Безлик

Новость отредактировал Estellan - 4-08-2021, 21:23

Prochor Alexeev Просмотров: 1 036 Комментарии: 13 -5 4-08-2021, 21:23 by

Несколько дней назад вышла я гулять с собакой около 9-и часов вечера. Было уже темно. Я пошла с пёсиком к гаражам, что возле дома, я всегда там с ним гуляю. Зашла за заброшенную улицу и увидела ЭТО. Возле фонарного столба, фонарь который лет 100 не горел, стояла тёмная фигура ростом примерно как обычный человек, но было в ней то, что меня до дрожи напугало: у него не было лица, кроме неаккуратно прорезанного рта. Стояло оно рядом со старым забором, держа в руке большой топор. Я чувствовала, что это что-то на меня внимательно смотрит. Я замерла, вглядываясь. Больше всего поразило меня поведение моего пёсика. Он, хоть и некрупный, но довольно храбрый, и в его привычках облаивать и людей и животных, даже машины, а тут он стоял и молчал, замерев как и я. Затем пёс негромко залаял, но то было скорее от какой-то безысходности. В ответ на это тёмная фигура начала улыбаться, жутко пугая меня, но от страха я буквально не могла сделать ни шагу. Я испугалась уже настолько и сделала несколько шагов назад, к освещенному другим фонарем пятачку. Фигура сделала несколько мелких шагов ко мне. Пёс залаял еще громче, и я, не раздумывая, бросилась назад, к подъезду. Только уже вбежав в подъезд и закрыв за собой дверь, я почувствовала, как у меня трясутся руки. За окном стояло оно и насмешливо улыбалось. Больше я в ту сторону гулять с пёсиком не хожу. Боюсь снова это увидеть. Кстати, там не раз и не два находили мёртвых бомжей. Причем, насколько я, на них были топорные раны.Автор - 2773985.

Ключевые слова: Прогулка вечер нечто топор фонарь

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