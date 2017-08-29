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Истории из жизни

Безлик

Несколько дней назад вышла я гулять с собакой около 9-и часов вечера. Было уже темно. Я пошла с пёсиком к гаражам, что возле дома, я всегда там с ним гуляю. Зашла за заброшенную улицу и увидела ЭТО. Возле фонарного столба, фонарь который лет 100 не горел, стояла тёмная фигура ростом примерно как обычный человек, но было в ней то, что меня до дрожи напугало: у него не было лица, кроме неаккуратно прорезанного рта. Стояло оно рядом со старым забором, держа в руке большой топор. Я чувствовала, что это что-то на меня внимательно смотрит. Я замерла, вглядываясь. Больше всего поразило меня поведение моего пёсика. Он, хоть и некрупный, но довольно храбрый, и в его привычках облаивать и людей и животных, даже машины, а тут он стоял и молчал, замерев как и я. Затем пёс негромко залаял, но то было скорее от какой-то безысходности. В ответ на это тёмная фигура начала улыбаться, жутко пугая меня, но от страха я буквально не могла сделать ни шагу. Я испугалась уже настолько и сделала несколько шагов назад, к освещенному другим фонарем пятачку. Фигура сделала несколько мелких шагов ко мне. Пёс залаял еще громче, и я, не раздумывая, бросилась назад, к подъезду. Только уже вбежав в подъезд и закрыв за собой дверь, я почувствовала, как у меня трясутся руки. За окном стояло оно и насмешливо улыбалось. Больше я в ту сторону гулять с пёсиком не хожу. Боюсь снова это увидеть. Кстати, там не раз и не два находили мёртвых бомжей. Причем, насколько я, на них были топорные раны.

Автор - 2773985.
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Новость отредактировал Estellan - 4-08-2021, 21:23
4-08-2021, 21:23 by Prochor AlexeevПросмотров: 1 036Комментарии: 13
-5

Ключевые слова: Прогулка вечер нечто топор фонарь

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Комментарии

#1 написал: Arhip
4 августа 2021 21:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1798|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 1 712
Не пойму. Если у него лица не было, то каким местом оно улыбалось?
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: serg-kil-inc
4 августа 2021 23:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 971
Для "Из жизни" слишком просто и стереотипно. На городскую легенду - потянет.
Зарегистрирован: 23.08.2010
    
#3 написал: Paul_ket
Вчера, 00:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Точно не из жизни. Ещё и в окна оно смотрело:)
Зарегистрирован: 13.05.2021
#4 написал: OmbreMorte
Вчера, 04:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 919
Я прочитала несколько ваших произведений, и они довольно сносные, но это не тянет на ваши предыдущие произведения, будто их два похожих, но разных человека написали. Я не говорю что, те истории написал Гоголь, а это малолетка, но что небольшая разница есть говорю. Я как бы сама писать не умею, не моё это, и безграмотная я. Короче данная история не в том разделе и написана банально и таким пугать можно маленьких детей советского времени которые боялись всего из-за неразвитости кинематографа.
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 06:55
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 579
Цитата: OmbreMorte
Я прочитала несколько ваших произведений, и они довольно сносные, но это не тянет на ваши предыдущие произведения, будто их два похожих, но разных человека написали. Я не говорю что, те истории написал Гоголь, а это малолетка, но что небольшая разница есть говорю. Я как бы сама писать не умею, не моё это, и безграмотная я. Короче данная история не в том разделе и написана банально и таким пугать можно маленьких детей советского времени которые боялись всего из-за неразвитости кинематографа.

Копипаста. Читайте внимательно описание.

Цитата: Arhip
Не пойму. Если у него лица не было, то каким местом оно улыбалось?

Рот у него был, да неизвестно где. И спросить не у кого sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 08:15
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Цитата: Arhip
Не пойму. Если у него лица не было, то каким местом оно улыбалось?

В темноте зад с лицом могли перепутать. Страшилка для пионерского лагеря с возрастом до 7 лет.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: ARTEMIDA
Вчера, 10:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1445|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 019
Хахха, ИЖ, серьезно??
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#8 написал: Prochor Alexeev
Вчера, 11:06
-2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 322
"ЕТО" написал не я, а мой подражатель.
Зарегистрирован: 1.04.2021
 
#9 написал: Kreisleiter13
Вчера, 12:07
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Цитата: Prochor Alexeev
"ЕТО" написал не я, а мой подражатель.

И аккаунт Ваш вскрыли? smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: Юлия Рысь
Вчера, 16:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: Prochor Alexeev
"ЕТО" написал не я, а мой подражатель.

Вы настолько популярны, что у вас уже появились подражатели? smile
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#11 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:46
+1
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Комментариев: 1 281
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Prochor Alexeev
"ЕТО" написал не я, а мой подражатель.

Вы настолько популярны, что у вас уже появились подражатели? smile

С языка сняли. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#12 написал: Prochor Alexeev
Вчера, 19:56
-2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 322
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Prochor Alexeev
"ЕТО" написал не я, а мой подражатель.

Вы настолько популярны, что у вас уже появились подражатели? smile


Ну понравилось кому-то, его дело.
Зарегистрирован: 1.04.2021
 
#13 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:43
+1
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Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: Prochor Alexeev
Ну понравилось кому-то, его дело.

не буду спорить, подражатель, так подражатель, вам виднее
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
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