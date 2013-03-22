Это произошло на самом деле

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 468 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 10:47 by

Сегодня я хочу поделиться историей, которая случилась с моей двоюродной сестрой. Это произошло ещё три года назад, но сестра запрещала мне рассказывать об этом кому-либо — боялась, что посчитают ненормальными. В начале 2020 года Катя погибла в автокатастрофе. Надеюсь, она на меня не обидится (да, я верю, что мёртвые всё знают, а наши близкие наблюдают за нами, оставшимся на земле, и после смерти). Большинство моих друзей, которым я обо всё рассказала, не верят, считают, что я малость ку-ку после смерти сестры. Но я знаю, что это произошло на самом деле.В 2017 году Катя выходила замуж. Её избранником стал Андрей, симпатичный, добрый, внимательный парень. Они учились в одном институте. Это была любовь с первого взгляда. Катя рассказывала, как красиво он ухаживал. Иногда звонил прямо среди ночи: «Очень соскучился, выгляни в окно». Катя распахивала створки, и навстречу летел букет полевых цветов.Сразу после окончания учёбы сыграли скромную свадьбу. Они были такой красивой парой. Со стороны невесты на церемонии присутствовало много гостей: родители, родственники, друзья и однокурсники. Со стороны жениха был только один его друг. Да и он вскоре ушёл с торжества. Ещё тогда мне это показалось странным, но сестре я ничего не сказала. Она была очень счастлива.Молодые решили жить отдельно от родителей и сняли однокомнатную квартиру. Андрей устроился на хорошую работу, правда, приходилось часто ездить в командировки. Катя рассказывала, что в тот вечер Андрей пришёл поздно, был взвинчен, нервно поглядывал в окно, будто ждал кого-то. А потом, не говоря ни слова, выскочил из квартиры. Его не было всю ночь. Катя звонила на мобильный, но оказалось, что мобильный остался лежать дома, на тумбочке. Андрей вернулся только утром, причём вид у него был очень странный: рубашка грязная, в волосах сосновые иголки, сухие листья, щека оцарапана…Он сказал, что встретил старых друзей, зашли в бар и перебрали с выпивкой. Домой шли через парк. Там ему стало плохо, и больше он ничего не помнит.Некоторое время после этого у Кати и Андрея всё было замечательно. Сестра даже стала задумываться о ребёнке, но случилось то, чего никто не ожидал. Бывший однокурсник Кати пригласил друзей провести выходные у его деда на дальнем лесном кордоне. Лесник встретил гостей радушно, а вот его пёс, вздыбив шерсть и глухо рыча, забился в конуру, а потом и вовсе сбежал. Мы прогулялись по лесу, посидели у костра и отправились спать.На следующий день ребята отправились с Ильёй Михалычем на охоту, а девчонки — на тихую охоту, за грибами. Вечером парней долго не было. Уже стемнело. Они вернулись понурые, сильно уставшие. Все, кроме Андрея. Он исчез. Бесследно. Никто не заметил когда. Долго искали его, но напрасно. Подключили к поискам полицию, спасателей. Всё безрезультатно.Так прошёл месяц. Катя зачастила к леснику. Всё спрашивала, нет ли новостей об Андрее. Илья Михалыч говорил, что ходят разные слухи, но какие именно так ни разу и не сказал.Катя решила поехать к матери Андрея и сообщить о пропаже сына. То, что она рассказала, повергло в шок сначала Катю, а потом меня, когда сестра мне поведала всё, что узнала от свекрови.Их сосед и одноклассник Иван пригласил Андрея провести последние каникулы перед выпускным классом у его бабушки — в белорусском селе, окружённом лесами. Во время Великой Отечественной здесь проходили ожесточённые бои.Ребята все дни пропадали в лесу. Они увлеклись раскопками военных трофеев. Однажды ночь застала их далеко от села. Они заблудились, долго плутали по чащобам. Но когда всё же вышли на знакомую дорогу, случилась беда. На одном из пригорков на фоне огромной круглой луны вдруг возник силуэт крупного зверя. Издав утробный рык, он бросился к ним. Иван добежал до бункера, который они недавно осматривали, и протиснулся внутрь, а Андрей не успел. Иван услышал крик своего друга… Но когда всё стихло и парень выбрался из своего укрытия, тела приятеля не нашёл.Днём всё село поднялось по тревоге. Парня искали двое суток. А на третьи он пришёл сам. Где был — не рассказывал. Твердил, что не помнит. Весь в волчьей шерсти, местами в крови, но ран не было. С тех пор в полнолуние Андрей стал пропадать, а в округе находили остатки разной живности, клочья волчьей шерсти…После услышанного Катя окончательно потеряла покой. Она снова поехала к леснику. Далее — со слов Кати.«Полная луна освещала бледным светом огромное поле, свежевыкошенное подворье, по краям которого стояли деревянные кормушки с навесами. Я шла туда — к границе света и чернеющей полосы леса. Миновала ограду. Леденящий душу вой прозвучал неподалёку, и вдруг два красных глаза-огня понеслись мне навстречу. Я неслась что было сил, но зверь настигал меня. Я слышала, что он где-то сбоку. Мелькнула мысль: «Хочет отсечь дорогу к сторожке».Дыхание сбилось, сил почти не осталось. И вдруг ночную тишину взорвал выстрел. В тёмном дверном проёме стоял Илья Михалыч. От неожиданности я упала. Оглянувшись, увидела, как огромный зверь, похожий на волка, но намного крупнее, высоко подпрыгнул, затем приземлился на землю и быстро исчез. Растворился во тьме.Лесник завёл меня в дом, начал отпаивать крепкой настойкой. На ночь оставил меня в доме, а утром велел уезжать отсюда, как можно быстрее, и никогда больше не возвращаться».Почти три года Катя ждала возвращения Андрея. До самой смерти ждала.Ещё при жизни сестры я стала собирать и изучать любые материалы об оборотнях и оборотничестве. Продолжаю и по сей день. Причём это не случаи ликантропии, когда человек мнит себя оборотнем. Я изучаю не болезнь, а реальные случаи превращения человека в зверя.Оказалось, что таких случаев много. И можно сказать, что я ещё в самом начале своих исследований. Эта тема меня очень захватила. И я бы хотела найти единомышленников — тех, кого оборотни интересуют так же, как и меня. Реальные оборотни. Сразу оговорюсь: ничего плохого я никому не желаю, и в мыслях такого нет, просто хочу больше узнать об оборотнях.Автор - Марина.

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