Как моя мама заблудилась в трех домах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Саша Хоффманн Просмотров: 314 Комментарии: 0 +4 Вчера, 22:25 by

Эту историю я слышал с детства, отец и сейчас ее иногда любит рассказывать, чтобы немного подколоть маму, она обижается, но сама смеется и полностью подтверждает рассказ, уточняя подробности.Дело было в 80-х годах, моя будущая мама еще не была замужем за моим будущим папой, а только встречалась с ним. И вот, однажды они договорились, что после занятий она придет к нему в гости, а вечером, часов в десять, он ее уже проводит до дома.Было примерно половина шестого, весна, полностью светло. Мама вышла из университета, села в автобус и доехала до нужной остановки. В гостях у своего парня она была уже не один раз, поэтому дорогу знала прекрасно. Да там от остановки было идти всего ничего: через сквер, потом повернуть возле магазина, пройти по липовой аллейке и мимо трех пятиэтажек - а там и дом моего отца. Сквер она миновала благополучно, увидела, что магазин закрыт, хотя должен был еще работать два часа. Повернула за угол и уперлась в дощатый забор, которого раньше тут не было. Ну мало ли, строят что-то или ремонтируют, такое часто было. Забор огораживал квадратом небольшую территорию, с одной стороны примыкая к боку магазина. Мама обошла его по тропинке, и должна была выйти на аллею и к пятиэтажкам...Но никаких молодых лип она не обнаружила, вместо них были несколько больших раскидистых деревьев, по словам мамы "такие как в парках". За ними, правда, действительно стояли три дома, но это были двухэтажные облезлые строения наподобие бараков. В отдалении стояли еще какие-то дома, но и они казались ей незнакомыми. Тут моя мама и остановилась в ступоре - явно ведь забрела куда-то не туда. Начала оглядываться, искать хоть какие-то ориентиры, но не узнавала вообще ничего. Решила вернуться к магазину и пройти заново.Вернулась, обошла забор, встала лицом к магазину - все правильно, поворачивать нужно слева, там сейчас забор, сразу за забором, по идее, должна начаться липовая аллея. Повернула, обошла забор - та же самая картина: большие старые деревья, облезлые бараки, какие-то красные здания вдалеке. Пошла по направлению к баракам, в надежде, что вдруг за ними чудом окажется дом жениха, хотя если он бы там был, его было бы видно. Обошла эти домики кругом, увидела какие-то не то огороды, не то палисадники, уткнулась в старые сараи, дальше прохода не было.Вот именно на этом моменте, как говорит мама, ей стало страшно, потому что она заметила одну деталь, на которую сразу не обратила внимания - нигде вокруг не было ни одного человека. Ни гуляющих детей, ни старушек, ни идущих с работы людей, хотя как раз был конец рабочего дня. И вот, стоит она одна, в незнакомом месте, спросить дорогу не у кого, ни одного телефона-автомата в пределах видимости, начинаются легкие сумерки.Снова вернулась к магазину, решила обойти его с другой стороны - там была огромная лужа, а за ней те же сараи и бараки. Вообще ничего не напоминало окрестности дома моего папы, где были аккуратные заасфальтированные дворы и ряды кустиков.Решила больше не пытаться найти дорогу, вернуться к остановке и позвонить жениху. Почти бегом пробежала через сквер, выскочила на знакомую улицу, увидела остановку, людей, автобусы. Нашла телефон, позвонила папе, объяснила, что заблудилась, и не может найти его дом. Он сказал, чтобы она стояла на месте, на остановке, он сейчас ее встретит. Действительно, папа подошел минут через десять, и они пошли уже вместе.Шли ровно так же, но по дороге увидели открытый магазин, никакого забора возле него, на месте и липы, и пятиэтажки, вокруг довольно много людей, и никаких признаков того, что она видела раньше. Мама говорила - она почувствовала такое облегчение, что даже поверила папе, который ее убеждал, что она задумалась и от остановки пошла совсем в другую сторону, это был другой магазин, и так далее.Отец до сих пор убежден, что так и было - мама по рассеянности забрела не туда, запаниковала, запуталась и блуждала почти час в знакомом городе. Но в то же время признает, что никаких бараков с сараями и вековых деревьев в их районе не было вообще, хоть в одну сторону пойди, хоть в другую. Мама считает, что была какая-то мистика, но не настаивает на этом.

Ключевые слова: Параллельный мир перенос блуждание авторская история

Другие, подобные истории: